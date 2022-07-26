加來道雄《神的方程式》：若實驗結果與自己的理論不同，愛因斯坦會認為肯定是上帝犯了錯

文：加來道雄（Michio Kaku）

日食和重力

任何理論不論多美，最終都必須面對實驗驗證。所以愛因斯坦抓住了幾項可能的實驗。首先是水星的古怪軌道。計算它的軌道時，天文學家發現了一種輕微反常的現象。水星並沒有依循牛頓方程式的預測，沿著理想的橢圓運行，而是稍微擺盪，形成了一種狀似花朵的圖案。

為了保護牛頓定律，天文學家斷定有一顆新的行星，位於水星軌道內側，稱為祝融星（Vulcan）。祝融星的重力會拉扯水星，導致它偏離軌道。前面我們看到，這種策略促使天文學家發現了海王星。然而就祝融星的情況，天文學家卻完全找不到任何可觀測的證據。

於是愛因斯坦使用他的重力理論來重新計算水星的近日點（perihelion），也就是水星最接近太陽的定點，最後他發現，結果略微偏離了牛頓定律，與他自己的計算得數則是完全一致相符，讓他欣喜若狂。他發現了水星軌道和理想橢圓的偏差為每世紀42.9秒弧，這完全在實驗結果之內。後來他就會開心地回顧道：「好幾天來，我都振奮不能自已。我最大膽的夢想如今業已成真。」

他還意識到，根據他的理論，光應該受太陽影響而偏斜轉向。

愛因斯坦意識到，太陽的重力會強大得足夠彎曲附近恆星發出的星光。由於這些恆星只能在日食期間觀看得到，愛因斯坦便提議派出遠征隊，前往考察一九一九年日食，來檢定他的理論。（天文學家必須拍攝兩張夜空照片，一張是沒有太陽的時候，另一張則是在日食期間拍攝。比較兩幅照片，由於太陽重力影響，日食期間的恆星位置必然會移動。）

他很肯定他的理論會通過驗證確認。當他被人問起，倘若實驗證明他的理論不正確，到時他會怎麼想，他答道，那麼肯定是上帝犯了錯。他深信他是正確的，他寫信給他的同行表示，因為它有極高度數學之美和對稱性。

當這項史詩般的實驗終於由天文學家亞瑟・愛丁頓（Arthur Eddington）著手執行，愛因斯坦的預測和實際結果表現出驚人的一致性。（如今，重力所致星光彎曲現象經常被天文學家拿來運用。當星光從遙遠星系附近通過，光線就會被折彎，模樣就像透鏡彎曲光線。這就稱為重力透鏡或愛因斯坦透鏡。）

後來愛因斯坦贏得一九二一年的諾貝爾獎。

他很快就成為地球上最受人稱頌的人物之一，知名度甚至超過電影明星和政治人物。（一九三三年時，他在一場電影首映會上與查理・卓別林〔Charlie Chaplin〕一起出席。當民眾簇擁要求簽名，愛因斯坦詢問卓別林，「這一切有什麼意義嗎？」卓別林答道，「沒有，完全沒有。」接著他又說，「他們為我歡呼是因為所有人都懂我。他們為你歡呼是因為沒有人懂你。」）

當然了，一項理論要顛覆擁有兩百五十年歷史的牛頓物理學，也會遭受激烈的批評。領導這場抨擊的懷疑論者之一是哥倫比亞大學教授查爾斯・普爾（Charles Lane Poor）。普爾讀了相對論之後，怒氣沖沖地表示，「我覺得自己好像在綠野仙蹤幻境徘徊，和瘋帽客一起喝茶。」

不過普朗克始終都為愛因斯坦緩頰。他後來寫道，「一項新的科學真理能夠成功，並不是靠著說服對手讓他們恍然大悟，而是由於對手終於死去，熟悉新真理的新生代長大了。」

幾十年間，相對論遭逢眾多挑戰，不過每次愛因斯坦的理論都通過考驗。事實上，我們在後續各章篇幅就會看到，愛因斯坦的相對論，重新塑造了整個物理學門，徹底革新了我們對宇宙、它的起源和它的演變的觀點，也改變了我們的生活方式。

採用一種簡單的方法就能確認愛因斯坦的相對論，那就是使用你的手機上的GPS系統。GPS系統是以三十一顆環繞地球運行的人造衛星所組成。不論任何時候，你的手機都能收到其中三顆的信號。那三顆衛星各自以略微不同的軌跡和角度運行。接著你的手機裡面的電腦分析這筆來自三顆衛星的數據，並以三角測量法來判定你的精確位置。

GPS系統十分精準，必須把狹義和廣義相對論納入考量，進行細微校正。

由於衛星是以每小時兩萬七千多公里速度運行，根據狹義相對論，GPS衛星上的時鐘的運轉速率，會比地表的時鐘走得稍慢一些，因為理論說明，較高速會讓時間走得較慢——這種現象已經由愛因斯坦的超越光速臆想實驗論證確認。

不過當你愈深入外太空，重力就愈弱，則根據廣義相對論，時間其實會走得稍快一些，因為理論說明，時空會受到重力引力影響而翹曲——重力引力愈弱，時間就走得愈快。這就表示，狹義和廣義相對性是朝反向運作，狹義相對性導致信號減緩，而廣義相對性則導致信號加速。接著你的手機把彼此抗衡的兩項因素納入考量，並告訴你，你現在的精確位置。所以假使狹義相對論和廣義相對論沒有協同工作，那麼你就會迷路。

牛頓和愛因斯坦：兩極對立

愛因斯坦被譽為下一個牛頓，不過愛因斯坦和牛頓在性格上卻截然相反。牛頓是個孤僻的人，沉默寡言到了反社會的程度。他沒有終生朋友，沒辦法進行日常交談。

物理學家傑瑞米・伯恩斯坦（Jeremy Bernstein）曾說，「凡是曾經與愛因斯坦深入接觸的人，全都會湧現強烈無比的感受，深自景仰那個人的崇高性情。關於他有個一再出現的形容詞，那就是『人道主義者』——指稱他的性格中那種單純、可愛的特質。」