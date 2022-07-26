加來道雄《神的方程式》：若實驗結果與自己的理論不同，愛因斯坦會認為肯定是上帝犯了錯
我們想讓你知道的是
當民眾簇擁要求簽名，愛因斯坦詢問卓別林，「這一切有什麼意義嗎？」卓別林答道，「沒有，完全沒有。」接著他又說，「他們為我歡呼是因為所有人都懂我。他們為你歡呼是因為沒有人懂你。」
文：加來道雄（Michio Kaku）
日食和重力
任何理論不論多美，最終都必須面對實驗驗證。所以愛因斯坦抓住了幾項可能的實驗。首先是水星的古怪軌道。計算它的軌道時，天文學家發現了一種輕微反常的現象。水星並沒有依循牛頓方程式的預測，沿著理想的橢圓運行，而是稍微擺盪，形成了一種狀似花朵的圖案。
為了保護牛頓定律，天文學家斷定有一顆新的行星，位於水星軌道內側，稱為祝融星（Vulcan）。祝融星的重力會拉扯水星，導致它偏離軌道。前面我們看到，這種策略促使天文學家發現了海王星。然而就祝融星的情況，天文學家卻完全找不到任何可觀測的證據。
於是愛因斯坦使用他的重力理論來重新計算水星的近日點（perihelion），也就是水星最接近太陽的定點，最後他發現，結果略微偏離了牛頓定律，與他自己的計算得數則是完全一致相符，讓他欣喜若狂。他發現了水星軌道和理想橢圓的偏差為每世紀42.9秒弧，這完全在實驗結果之內。後來他就會開心地回顧道：「好幾天來，我都振奮不能自已。我最大膽的夢想如今業已成真。」
他還意識到，根據他的理論，光應該受太陽影響而偏斜轉向。
愛因斯坦意識到，太陽的重力會強大得足夠彎曲附近恆星發出的星光。由於這些恆星只能在日食期間觀看得到，愛因斯坦便提議派出遠征隊，前往考察一九一九年日食，來檢定他的理論。（天文學家必須拍攝兩張夜空照片，一張是沒有太陽的時候，另一張則是在日食期間拍攝。比較兩幅照片，由於太陽重力影響，日食期間的恆星位置必然會移動。）
他很肯定他的理論會通過驗證確認。當他被人問起，倘若實驗證明他的理論不正確，到時他會怎麼想，他答道，那麼肯定是上帝犯了錯。他深信他是正確的，他寫信給他的同行表示，因為它有極高度數學之美和對稱性。
當這項史詩般的實驗終於由天文學家亞瑟・愛丁頓（Arthur Eddington）著手執行，愛因斯坦的預測和實際結果表現出驚人的一致性。（如今，重力所致星光彎曲現象經常被天文學家拿來運用。當星光從遙遠星系附近通過，光線就會被折彎，模樣就像透鏡彎曲光線。這就稱為重力透鏡或愛因斯坦透鏡。）
後來愛因斯坦贏得一九二一年的諾貝爾獎。
他很快就成為地球上最受人稱頌的人物之一，知名度甚至超過電影明星和政治人物。（一九三三年時，他在一場電影首映會上與查理・卓別林〔Charlie Chaplin〕一起出席。當民眾簇擁要求簽名，愛因斯坦詢問卓別林，「這一切有什麼意義嗎？」卓別林答道，「沒有，完全沒有。」接著他又說，「他們為我歡呼是因為所有人都懂我。他們為你歡呼是因為沒有人懂你。」）
當然了，一項理論要顛覆擁有兩百五十年歷史的牛頓物理學，也會遭受激烈的批評。領導這場抨擊的懷疑論者之一是哥倫比亞大學教授查爾斯・普爾（Charles Lane Poor）。普爾讀了相對論之後，怒氣沖沖地表示，「我覺得自己好像在綠野仙蹤幻境徘徊，和瘋帽客一起喝茶。」
不過普朗克始終都為愛因斯坦緩頰。他後來寫道，「一項新的科學真理能夠成功，並不是靠著說服對手讓他們恍然大悟，而是由於對手終於死去，熟悉新真理的新生代長大了。」
幾十年間，相對論遭逢眾多挑戰，不過每次愛因斯坦的理論都通過考驗。事實上，我們在後續各章篇幅就會看到，愛因斯坦的相對論，重新塑造了整個物理學門，徹底革新了我們對宇宙、它的起源和它的演變的觀點，也改變了我們的生活方式。
採用一種簡單的方法就能確認愛因斯坦的相對論，那就是使用你的手機上的GPS系統。GPS系統是以三十一顆環繞地球運行的人造衛星所組成。不論任何時候，你的手機都能收到其中三顆的信號。那三顆衛星各自以略微不同的軌跡和角度運行。接著你的手機裡面的電腦分析這筆來自三顆衛星的數據，並以三角測量法來判定你的精確位置。
GPS系統十分精準，必須把狹義和廣義相對論納入考量，進行細微校正。
由於衛星是以每小時兩萬七千多公里速度運行，根據狹義相對論，GPS衛星上的時鐘的運轉速率，會比地表的時鐘走得稍慢一些，因為理論說明，較高速會讓時間走得較慢——這種現象已經由愛因斯坦的超越光速臆想實驗論證確認。
不過當你愈深入外太空，重力就愈弱，則根據廣義相對論，時間其實會走得稍快一些，因為理論說明，時空會受到重力引力影響而翹曲——重力引力愈弱，時間就走得愈快。這就表示，狹義和廣義相對性是朝反向運作，狹義相對性導致信號減緩，而廣義相對性則導致信號加速。接著你的手機把彼此抗衡的兩項因素納入考量，並告訴你，你現在的精確位置。所以假使狹義相對論和廣義相對論沒有協同工作，那麼你就會迷路。
牛頓和愛因斯坦：兩極對立
愛因斯坦被譽為下一個牛頓，不過愛因斯坦和牛頓在性格上卻截然相反。牛頓是個孤僻的人，沉默寡言到了反社會的程度。他沒有終生朋友，沒辦法進行日常交談。
物理學家傑瑞米・伯恩斯坦（Jeremy Bernstein）曾說，「凡是曾經與愛因斯坦深入接觸的人，全都會湧現強烈無比的感受，深自景仰那個人的崇高性情。關於他有個一再出現的形容詞，那就是『人道主義者』——指稱他的性格中那種單純、可愛的特質。」
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹