加來道雄《神的方程式》：愛因斯坦承認，在他的方程式添加「宇宙常數」是最大的錯誤
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事實上，宇宙正在進入一種脫韁模式。或許宇宙會死於所謂的「大撕裂」（Big Rip），到時宇宙的膨脹就會加快到令人炫目的速度。宇宙會膨脹得十分快速，夜空會變成一片暗黑（因為鄰近恆星發出的光沒辦法傳到我們這裡），而萬物也都會降溫到接近絕對零度。
文：加來道雄（Michio Kaku）
廣義相對論和宇宙
愛因斯坦在一九一五年構思廣義相對論時，也必須應付這些令人困惑的悖論。
回溯到一九二○年代，當愛因斯坦最早開始應用他的理論來解釋宇宙本身時，天文學家便曾告訴他，宇宙是靜態的，既不膨脹也不收縮。
然而愛因斯坦卻在他的方程式中發現了令人不安的事項。當他試行求解，方程式卻告訴他，宇宙是動態的，要嘛就膨脹，不然就收縮。（其實這就是本特利所提問題的解，不過當時他還沒有意識到這點。宇宙並沒有在重力影響下塌縮，因為宇宙不斷膨脹，克服了塌縮的傾向。）
為了找到靜態的宇宙，愛因斯坦被迫為他的方程式添加了一個捏造的要素（稱為宇宙常數〔cosmological constant〕）。手動調校它的數值，他就可以消除宇宙的膨脹或收縮現象。
後來到了一九二九年，天文學家愛德溫・哈伯（Edwin Hubble） 動用了加州威爾遜山天文台（Mount Wilson Observatory）的巨型望遠鏡，才得以做出驚人發現。
宇宙畢竟是不斷膨脹，就如愛因斯坦的方程式原本所預測的那樣。他分析遙遠星系的都卜勒頻移（Doppler shift）現象，成就這項歷史性發現。（當恆星遠離我們，它的星光波長拉伸，於是就會轉為略帶紅色。當恆星朝我們運行，波長就會被壓縮，於是它就轉為略帶藍色。哈伯仔細分析眾星系，結果發現，平均而言，星系都有紅移現象，因此是遠離我們而去。宇宙不斷膨脹。）
一九三一年，愛因斯坦拜訪威爾遜山天文台並與哈伯見面。當愛因斯坦聽人提起，宇宙常數是不必要的，還有宇宙畢竟是不斷膨脹的，這時他承認，宇宙常數是他的「最大錯誤」。（實際上，稍後我們就會見到，宇宙常數在最近這些年來東山再起，所以就連他的大錯，顯然也開啟了科學研究的全新領域。）
這項結果還可能再推進一步，用來計算出宇宙的年齡。既然哈伯能計算出星系的遠離速率，我們應該也能夠「倒轉錄影帶」，並計算出這種膨脹已經進行了多長的時間。這樣求得的宇宙年齡，最原始的答案是十八億年（這很尷尬，因為當時已知地球的年紀還要更大――四十六億歲。所幸，普朗克衛星的最新衛星資料顯示，宇宙的年齡是一百三十八億年）。
大爆炸的量子餘暉
當物理學家開始把量子理論應用於大爆炸，便掀起了宇宙學的下一場革命。俄羅斯物理學家喬治・伽莫夫（GeorgeGamow）推敲，倘若宇宙剛開始時是一場超級高熱的浩瀚爆炸，那麼部分熱度就會存續至今。倘若我們把量子理論應用於大爆炸，那麼當時那個原始火球肯定就是個量子黑體輻射發送器。由於黑體輻射發送器的特性廣為人知，所以應該是有可能計算出大爆炸餘暉或迴響的那種輻射。
一九四八年，伽莫夫和他的兩位同事，拉爾夫・阿爾菲（Ralph Alpher）以及羅伯特・赫爾曼（Robert Herman），使用手邊的早期簡陋實驗，計算出如今大爆炸餘暉的溫度應該約為絕對零度以上五度。（實際數值是2.73凱氏度。）這就是宇宙在冷卻了數十億年之後的溫度。
這項預測在一九六四年經過驗證確認，當時阿諾・彭齊亞斯（Arno Penzias）和羅伯特・威爾遜（Robert Wilson）動用了霍姆德爾（Holmdel）的巨型電波望遠鏡，來偵測太空中的殘留輻射。（起初他們還認為這種背景輻射是出自他們所使用儀器的一項缺陷。根據傳言，他們是在普林斯頓發表演講時，才意識到自己的錯誤，當時聽眾群裡有個人表示，「你們要嘛就是偵測到了鳥屎，不然那就是宇宙的創生。」為測試這點，他們小心刮除電波望遠鏡上的所有鴿子糞便。）
如今這種微波背景輻射或許是有關大爆炸的最具有說服力，也最能令人信服的證據。一如預測，從最新近的背景輻射衛星照片，都能見到一團均勻的能量火球，平均分到宇宙各處。（當你聽到收音機的靜電雜音，其中有些實際上就是出自大爆炸。）
事實上，如今這些衛星照片已經十分精確，有可能在背景輻射中探測出量子不確定原理所激發的纖小微型漣漪。在創世那個瞬間，應該就存有後來引發這些漣漪的量子漲落。大爆炸若是完全平滑，也就違反了不確定性原理。這些漣漪最後就會隨著大爆炸而膨脹，創造出了我們在周遭見到的星系。（事實上，倘若我們的衛星並沒有在背景輻射當中偵測到這些量子漣漪，則這項缺失就會毀掉把量子理論應用於宇宙的指望。）
這為我們帶來了一幅醒目的量子理論新圖像。我們生存在銀河系，周遭還有數十億座星系，這些事實正是肇因於原始大爆炸的微小量子漲落。你周遭所見的一切事物，在數十億年前只是這種背景輻射裡面的一個微小定點。
把量子理論應用於重力的下一個步驟，就是把從量子理論和標準模型習得的知識應用於廣義相對論的時候。
暴脹
受了一九七○年代標準模型成功事例的鼓舞，阿蘭・古斯（Alan Guth）和安德烈・林德（Andrei Linde）兩位物理學家自問：從標準模型和量子理論習得的知識，能不能直接應用於大爆炸？
這是一道新穎的問題，因為標準模型在宇宙學上的運用，仍是尚未經過探索的範疇。古斯注意到，宇宙有兩個令人費解的層面，無法以他們所設想的大爆炸來解釋。
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹