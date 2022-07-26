加來道雄《神的方程式》：愛因斯坦承認，在他的方程式添加「宇宙常數」是最大的錯誤

文：加來道雄（Michio Kaku）

廣義相對論和宇宙

愛因斯坦在一九一五年構思廣義相對論時，也必須應付這些令人困惑的悖論。

回溯到一九二○年代，當愛因斯坦最早開始應用他的理論來解釋宇宙本身時，天文學家便曾告訴他，宇宙是靜態的，既不膨脹也不收縮。

然而愛因斯坦卻在他的方程式中發現了令人不安的事項。當他試行求解，方程式卻告訴他，宇宙是動態的，要嘛就膨脹，不然就收縮。（其實這就是本特利所提問題的解，不過當時他還沒有意識到這點。宇宙並沒有在重力影響下塌縮，因為宇宙不斷膨脹，克服了塌縮的傾向。）

為了找到靜態的宇宙，愛因斯坦被迫為他的方程式添加了一個捏造的要素（稱為宇宙常數〔cosmological constant〕）。手動調校它的數值，他就可以消除宇宙的膨脹或收縮現象。

後來到了一九二九年，天文學家愛德溫・哈伯（Edwin Hubble） 動用了加州威爾遜山天文台（Mount Wilson Observatory）的巨型望遠鏡，才得以做出驚人發現。

宇宙畢竟是不斷膨脹，就如愛因斯坦的方程式原本所預測的那樣。他分析遙遠星系的都卜勒頻移（Doppler shift）現象，成就這項歷史性發現。（當恆星遠離我們，它的星光波長拉伸，於是就會轉為略帶紅色。當恆星朝我們運行，波長就會被壓縮，於是它就轉為略帶藍色。哈伯仔細分析眾星系，結果發現，平均而言，星系都有紅移現象，因此是遠離我們而去。宇宙不斷膨脹。）

一九三一年，愛因斯坦拜訪威爾遜山天文台並與哈伯見面。當愛因斯坦聽人提起，宇宙常數是不必要的，還有宇宙畢竟是不斷膨脹的，這時他承認，宇宙常數是他的「最大錯誤」。（實際上，稍後我們就會見到，宇宙常數在最近這些年來東山再起，所以就連他的大錯，顯然也開啟了科學研究的全新領域。）

這項結果還可能再推進一步，用來計算出宇宙的年齡。既然哈伯能計算出星系的遠離速率，我們應該也能夠「倒轉錄影帶」，並計算出這種膨脹已經進行了多長的時間。這樣求得的宇宙年齡，最原始的答案是十八億年（這很尷尬，因為當時已知地球的年紀還要更大――四十六億歲。所幸，普朗克衛星的最新衛星資料顯示，宇宙的年齡是一百三十八億年）。

大爆炸的量子餘暉

當物理學家開始把量子理論應用於大爆炸，便掀起了宇宙學的下一場革命。俄羅斯物理學家喬治・伽莫夫（GeorgeGamow）推敲，倘若宇宙剛開始時是一場超級高熱的浩瀚爆炸，那麼部分熱度就會存續至今。倘若我們把量子理論應用於大爆炸，那麼當時那個原始火球肯定就是個量子黑體輻射發送器。由於黑體輻射發送器的特性廣為人知，所以應該是有可能計算出大爆炸餘暉或迴響的那種輻射。

一九四八年，伽莫夫和他的兩位同事，拉爾夫・阿爾菲（Ralph Alpher）以及羅伯特・赫爾曼（Robert Herman），使用手邊的早期簡陋實驗，計算出如今大爆炸餘暉的溫度應該約為絕對零度以上五度。（實際數值是2.73凱氏度。）這就是宇宙在冷卻了數十億年之後的溫度。

這項預測在一九六四年經過驗證確認，當時阿諾・彭齊亞斯（Arno Penzias）和羅伯特・威爾遜（Robert Wilson）動用了霍姆德爾（Holmdel）的巨型電波望遠鏡，來偵測太空中的殘留輻射。（起初他們還認為這種背景輻射是出自他們所使用儀器的一項缺陷。根據傳言，他們是在普林斯頓發表演講時，才意識到自己的錯誤，當時聽眾群裡有個人表示，「你們要嘛就是偵測到了鳥屎，不然那就是宇宙的創生。」為測試這點，他們小心刮除電波望遠鏡上的所有鴿子糞便。）

如今這種微波背景輻射或許是有關大爆炸的最具有說服力，也最能令人信服的證據。一如預測，從最新近的背景輻射衛星照片，都能見到一團均勻的能量火球，平均分到宇宙各處。（當你聽到收音機的靜電雜音，其中有些實際上就是出自大爆炸。）

事實上，如今這些衛星照片已經十分精確，有可能在背景輻射中探測出量子不確定原理所激發的纖小微型漣漪。在創世那個瞬間，應該就存有後來引發這些漣漪的量子漲落。大爆炸若是完全平滑，也就違反了不確定性原理。這些漣漪最後就會隨著大爆炸而膨脹，創造出了我們在周遭見到的星系。（事實上，倘若我們的衛星並沒有在背景輻射當中偵測到這些量子漣漪，則這項缺失就會毀掉把量子理論應用於宇宙的指望。）

這為我們帶來了一幅醒目的量子理論新圖像。我們生存在銀河系，周遭還有數十億座星系，這些事實正是肇因於原始大爆炸的微小量子漲落。你周遭所見的一切事物，在數十億年前只是這種背景輻射裡面的一個微小定點。

把量子理論應用於重力的下一個步驟，就是把從量子理論和標準模型習得的知識應用於廣義相對論的時候。

暴脹

受了一九七○年代標準模型成功事例的鼓舞，阿蘭・古斯（Alan Guth）和安德烈・林德（Andrei Linde）兩位物理學家自問：從標準模型和量子理論習得的知識，能不能直接應用於大爆炸？

這是一道新穎的問題，因為標準模型在宇宙學上的運用，仍是尚未經過探索的範疇。古斯注意到，宇宙有兩個令人費解的層面，無法以他們所設想的大爆炸來解釋。