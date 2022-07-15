「印太經濟架構」將如何影響台灣？台灣企業的機會在哪裡？

文：Ray Wang、Ian Murphy

譯：李澄昀（Tiffany Li）

通過印太經濟架構，美國不僅希望強化台灣抵禦中國的能力，也尋求在緊繃的地緣政治緊張關係下，增添台灣出口的機會。

自1979年華府與中華人民共和國重建外交關係並簽署雙邊貿易協定，美方一直堅信經濟上的自由化將使中國朝向政治自由的道路邁進。美國認為，中國內部新興的中產階級群眾將發揮集體遊說的力量，向中國政府逐漸爭取到更多的政治權利及發言權。

這樣的想法在1989年鄧小平執政下的天安門廣場屠殺事件中面臨了第一次的衝擊。然而，儘管當年中國政府對政治改革運動進行了猛烈的鎮壓，美國企業卻未因此中斷與中國的貿易活動，並美國消費者可因大規模的投資及外包帶來低廉物價受惠為由，來合理化此行為。

然而，直到2012年起，習近平開始系統化的集中政治權力，而鄧時期的經濟開放政策也因此出現倒退。習近平在任期間最顯著的經濟作為，便是利用國有企業以及「共同富裕」政策打擊多個經濟部門，以重新掌控國家經濟。

「共同富裕」政策的主要目的之一，即為實現中國均富的理想。該政策在看似崇高的目標下，實際卻為民營教育行業、電玩、娛樂和科技產業帶來了重創。

在疫情造成的經濟成長放緩持續受到全球消費者關注的之時，中國共產黨出於政治動機打壓經濟的行動，顯示其貿易政策並非是基於平等互惠的原則所制定。基此，為了穩固供應鏈，選擇與政治理念相近的夥伴進行合作並減少貿易壁壘，也成為了國家與公司在新冠疫情後的重要課題。

印太經濟架構的建立

拜登總統所提出的印太戰略架構，主軸為利用集體行動來抗衡中國的地區影響力。然部分地區經濟體高度仰賴與中貿易，導致拜登在外交與軍事上團結區域的目標窒礙難行。此外，川普政府退出跨太平洋夥伴關係協議的作為也降低了美國在該區的經濟影響力。種種因素，使得印太經濟戰略成為美國國家安全的重要部分。

美國藉由在IPEF中，和與其理念相近的夥伴共同努力，領導推動印太的經濟發展。在支援其發展商業、外交和戰略安全目標的同時，也通過促進亞州內部貿易的行動，來彰顯與過去計劃的區別。

有別於傳統貿易協定，IPEF不提供進入美國消費市場或降低關稅的機會，這意味著拜登政府選擇拋棄了美國過去的談判籌碼，選擇與其貿易夥伴站在平等的基礎上，去開展和訂定與貿易規範、技術標準、供應鏈彈性、勞動標準、基礎建設發展、減碳等議題相關的共同目標。

美國經由建構軟實力，來鼓勵亞州地區拓展內部貿易。這樣的多邊談判採納所有具備相近貿易和勞工條件之參與國的意見，使各國經濟體之間的貿易與投資活動更為便利。

Photo Credit: AP / 達志影像 拜登、賀錦麗與戴琦

未來的顧慮和挑戰

隨著IPEF的啟動，拜登政府亦邁出了關鍵的一步，朝著深化美國與地區國家經濟連結，與建立強大且具備共同原則的全球供應鏈之目標前進。儘管IPEF因市場准入門檻過高及缺乏關稅措施飽受批評，因為這兩項因素在東南亞貿易往往被視為優先考量的事項，而該地區的大多數國家都希望有廣泛的通路能進入美國市場，且可以直接獲取貿易利益。

而除了供應鏈相關的議題外，印太經濟框架中的其他目標，如清潔能源和反貪污倡議，都未受到除美國外其他會員國的重視。美國對理想的高度期望對於其他發展中國家而言可能成為一種負擔，反而導致談判進展遲緩，也令有意加入的國家為之卻步。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，談判預計將自2002年夏季中期展開，而印太經濟架構則將持續作為長期發展的目標，可能還需要數年的努力才能有所斬獲。至於IPEF作為一項富有彈性的經濟協定，最終將有可能以與目前預期中不同的形式，在成員國建立超越經濟合作的緊密聯繫。

台灣企業的機會

僅管台灣並未被納入今年夏季的印太經濟架構的談判之中，然而，美國許多高級官員都希望提升該架構參與機制的彈性，且美國一直以來都認為與台灣進行經濟對話是對雙方互益的，尤其是在改善雙邊經商環境、鼓勵創新和促進公開透明的商業競爭等方面。美國曾立下的與志同道合的夥伴接觸互動的承諾，也示意著台灣將有可能不被排除於IPEF對話之外。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

台灣近期以來的新南向政策和疫情期間與外貿代表的會面，皆充分展現了台灣對於參與區域貿易發展的渴望。而屆時，跟進IPEF的談判，並實踐成員國共同通過的貿易政策，也將為台灣帶來一定的利益。事實證明，台灣已是許多外國企業進駐亞洲市場的潛力據點。無論將來是否為會員國，遵循IPEF的規範都可令台灣更緊密地與地區整合，同時降低對中貿易的依賴性，轉而向印太國家發展。

儘管台灣很難在短期內成為IPEF的正式成員，但它仍能從與美的雙邊貿易中受益。台灣在今年夏天進行的一系列談判，皆涉及IPEF內部成員談論的議題，從調整技術標準、降低農產品貿易障礙，一直到減少進出口的非關稅壁壘。在後疫情時代，經濟復甦，且亞州內部貿易體系正逐漸形成之際，台灣與美國皆從與理念相近的夥伴國家貿易的過程中獲益。

未來，預期台灣將以非官方的身分與美國和其他IPEF會員國互動，持續在國際供應鏈上扮演重要的角色。

Ray Wang

Ray Wang 是淡江大學主修外交與國際關係的大四學生。 目前是韓國誠信女子大學外交和政治學專業的訪問學生。