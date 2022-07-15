「印太經濟架構」將如何影響台灣？台灣企業的機會在哪裡？
我們想讓你知道的是
儘管台灣很難在短期內成為IPEF的正式成員，但它仍能從與美的雙邊貿易中受益。未來，預期台灣將以非官方的身分與美國和其他IPEF會員國互動，持續在國際供應鏈上扮演重要的角色。
文：Ray Wang、Ian Murphy
譯：李澄昀（Tiffany Li）
通過印太經濟架構，美國不僅希望強化台灣抵禦中國的能力，也尋求在緊繃的地緣政治緊張關係下，增添台灣出口的機會。
自1979年華府與中華人民共和國重建外交關係並簽署雙邊貿易協定，美方一直堅信經濟上的自由化將使中國朝向政治自由的道路邁進。美國認為，中國內部新興的中產階級群眾將發揮集體遊說的力量，向中國政府逐漸爭取到更多的政治權利及發言權。
這樣的想法在1989年鄧小平執政下的天安門廣場屠殺事件中面臨了第一次的衝擊。然而，儘管當年中國政府對政治改革運動進行了猛烈的鎮壓，美國企業卻未因此中斷與中國的貿易活動，並美國消費者可因大規模的投資及外包帶來低廉物價受惠為由，來合理化此行為。
然而，直到2012年起，習近平開始系統化的集中政治權力，而鄧時期的經濟開放政策也因此出現倒退。習近平在任期間最顯著的經濟作為，便是利用國有企業以及「共同富裕」政策打擊多個經濟部門，以重新掌控國家經濟。
「共同富裕」政策的主要目的之一，即為實現中國均富的理想。該政策在看似崇高的目標下，實際卻為民營教育行業、電玩、娛樂和科技產業帶來了重創。
在疫情造成的經濟成長放緩持續受到全球消費者關注的之時，中國共產黨出於政治動機打壓經濟的行動，顯示其貿易政策並非是基於平等互惠的原則所制定。基此，為了穩固供應鏈，選擇與政治理念相近的夥伴進行合作並減少貿易壁壘，也成為了國家與公司在新冠疫情後的重要課題。
印太經濟架構的建立
拜登總統所提出的印太戰略架構，主軸為利用集體行動來抗衡中國的地區影響力。然部分地區經濟體高度仰賴與中貿易，導致拜登在外交與軍事上團結區域的目標窒礙難行。此外，川普政府退出跨太平洋夥伴關係協議的作為也降低了美國在該區的經濟影響力。種種因素，使得印太經濟戰略成為美國國家安全的重要部分。
美國藉由在IPEF中，和與其理念相近的夥伴共同努力，領導推動印太的經濟發展。在支援其發展商業、外交和戰略安全目標的同時，也通過促進亞州內部貿易的行動，來彰顯與過去計劃的區別。
有別於傳統貿易協定，IPEF不提供進入美國消費市場或降低關稅的機會，這意味著拜登政府選擇拋棄了美國過去的談判籌碼，選擇與其貿易夥伴站在平等的基礎上，去開展和訂定與貿易規範、技術標準、供應鏈彈性、勞動標準、基礎建設發展、減碳等議題相關的共同目標。
美國經由建構軟實力，來鼓勵亞州地區拓展內部貿易。這樣的多邊談判採納所有具備相近貿易和勞工條件之參與國的意見，使各國經濟體之間的貿易與投資活動更為便利。
未來的顧慮和挑戰
隨著IPEF的啟動，拜登政府亦邁出了關鍵的一步，朝著深化美國與地區國家經濟連結，與建立強大且具備共同原則的全球供應鏈之目標前進。儘管IPEF因市場准入門檻過高及缺乏關稅措施飽受批評，因為這兩項因素在東南亞貿易往往被視為優先考量的事項，而該地區的大多數國家都希望有廣泛的通路能進入美國市場，且可以直接獲取貿易利益。
而除了供應鏈相關的議題外，印太經濟框架中的其他目標，如清潔能源和反貪污倡議，都未受到除美國外其他會員國的重視。美國對理想的高度期望對於其他發展中國家而言可能成為一種負擔，反而導致談判進展遲緩，也令有意加入的國家為之卻步。
美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，談判預計將自2002年夏季中期展開，而印太經濟架構則將持續作為長期發展的目標，可能還需要數年的努力才能有所斬獲。至於IPEF作為一項富有彈性的經濟協定，最終將有可能以與目前預期中不同的形式，在成員國建立超越經濟合作的緊密聯繫。
台灣企業的機會
僅管台灣並未被納入今年夏季的印太經濟架構的談判之中，然而，美國許多高級官員都希望提升該架構參與機制的彈性，且美國一直以來都認為與台灣進行經濟對話是對雙方互益的，尤其是在改善雙邊經商環境、鼓勵創新和促進公開透明的商業競爭等方面。美國曾立下的與志同道合的夥伴接觸互動的承諾，也示意著台灣將有可能不被排除於IPEF對話之外。
台灣近期以來的新南向政策和疫情期間與外貿代表的會面，皆充分展現了台灣對於參與區域貿易發展的渴望。而屆時，跟進IPEF的談判，並實踐成員國共同通過的貿易政策，也將為台灣帶來一定的利益。事實證明，台灣已是許多外國企業進駐亞洲市場的潛力據點。無論將來是否為會員國，遵循IPEF的規範都可令台灣更緊密地與地區整合，同時降低對中貿易的依賴性，轉而向印太國家發展。
儘管台灣很難在短期內成為IPEF的正式成員，但它仍能從與美的雙邊貿易中受益。台灣在今年夏天進行的一系列談判，皆涉及IPEF內部成員談論的議題，從調整技術標準、降低農產品貿易障礙，一直到減少進出口的非關稅壁壘。在後疫情時代，經濟復甦，且亞州內部貿易體系正逐漸形成之際，台灣與美國皆從與理念相近的夥伴國家貿易的過程中獲益。
未來，預期台灣將以非官方的身分與美國和其他IPEF會員國互動，持續在國際供應鏈上扮演重要的角色。
Ray Wang
Ray Wang 是淡江大學主修外交與國際關係的大四學生。 目前是韓國誠信女子大學外交和政治學專業的訪問學生。
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
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