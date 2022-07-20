【小說】中山七里《希波克拉底的試練》選摘：凶手是寄生蟲，我們搜查一課就管不上了？

文：中山七里（Nakayama Shichiri）

「死因不是事故米的毒性嗎？」

一聽光崎說解剖結果，古手川的雙肩便無力垂下。然而，這個人可不會這樣就乖乖死心。

「那，有沒有可能那個包生絛蟲什麼的蟲卵是附著在事故米上？」

包生絛蟲症在日本的通報病例並不多。包生絛蟲本來便生存於北海道等緯度高的地區。若權藤曾涉足該當地區就好了，但卻沒有這樣的旅行紀錄。

或是生存地區如西伯利亞、南美、地中海地區、中東、中亞、非洲等地，這些地方生長的米是否曾進口到日本被當成事故米？——古手川的想法昭然若揭。然而他淡淡的期待也被光崎一刀斬斷。

「雖然也有例外，但絕大多數的寄生蟲都很怕乾燥和紫外線。包生絛蟲也一樣。從收割到梱包、長程船運，蟲卵要活過這段期間的可能性很小。別的不說，一個外行人要怎麼看出哪些米上面附著了包生絛蟲的蟲卵？滿口蠢話你不累嗎。」

「可是光崎醫師，那個姪兒有殺害權藤的動機啊。」

「不管你有沒有動機，至少肝功能障礙不是事故米引起的。」

「也就是說，出雲混了事故米，和寄生蟲發威這兩件事是碰巧一起發生的？」

「別一下就認定是巧合。調查感染途徑，也許會查出患者曾經吃過進口糧食的可能性。這麼一來，包生絛蟲症的感染就會出現必然的可能性。」

「不管是哪一種，出雲都沒有參與喔。」

「你還不死心？這麼不乾脆。這不是謀殺案你就睡不安穩嗎？」

這次古手川真的失望地垂下眼：

「要用謀殺來立案是不可能了。那就只好朝殺人未遂努力……可是教授，既然凶手是寄生蟲，那這起事件就不是我們警察的工作了。」

「你是這麼想的嗎？小子。用毒米來殺人，倒下來的屍體頂多就一具。但如果不是殺人，倒下的屍體可能就不止一、二十具了。這樣你還認為不是你們警察的工作，決定袖手旁觀嗎？你這個微不足道的小公務員。」

「……聽您說得嚴重，可是屍體不止一、二十具是什麼意思？」

光崎的眉毛一下子挑得老高。在他「連這麼簡單的事都不懂」的雷霆之吼劈下來之前，真琴趕緊介入。

「就是大流行啊，古手川先生。」

「大流行……喂喂，那包生絛蟲症是傳染病嗎？」

「不，不是傳染病。基本上不會人傳人。問題是感染途徑。」

「麻煩解釋一下。」

「包生絛蟲的卵，會混在動物的糞便裡經由某種途徑進入食物或水中，以經口感染寄生在人體中。如果不找出感染途徑，同樣的犧牲者就會一再出現。」

這下古手川的神情也鄭重起來了。

「而且用不著看這次的例子，想也知道在宿主尚未有自覺症狀的情況下短時間內就發威，死亡率就會爆增。你要知道，這連MRI都檢查不出來。沒有自覺症狀，檢查也查不出來，要預防會有多麼困難。根本無從預防。」

「難道一點辦法都沒有嗎？」

「還是有的。可以檢驗血清中的包生絛蟲抗體。可是，考慮到醫療設施的規模，要向全國人民進行這個檢查近乎不可能。而且如果現在這個包生絛蟲是突變種的話，檢查也很可能沒有意義。」

這麼一大串說下來，古手川似乎被真琴的氣勢壓倒了。

「或許這確實不是古手川先生的搜查一課的工作。可是，犧牲者會比單一起犯罪案多得多。而且比諾羅病毒和禽流感更嚴重。」而當疫情爆發，便會超出公共衛生單位的量能，必須出動警察，搞不好甚至要派遣自衛隊。

或許是明白了事情的重大，古手川苦惱地搔頭：「我明白了，真琴醫師。可是啊，就像我剛才說的，凶手是寄生蟲的話，搜查一課就無用武之地。縱使預期到時會需要警力，小小一個刑警能做的……」

話還沒說完，真琴一直擔心的光崎的雷霆之吼劈下來了。

「從剛才聽你說的，就一直拿管區、權限當作逃避的藉口。你到底有沒有身為公僕的自覺？不特定多數的一般民眾就要曝露在危險當中，卻還事不關己，是何居心？」

「可是教授，我又沒辦法幫忙做檢查啊。」

「誰要你當衛生所職員了？警察有警察能做的事。你去把那個叫權藤還是什麼的行動全部給我查清楚。包括出入境在內的旅行紀錄和宴會餐會的出席紀錄。聽說他當過幾年議員，任期中參加過的活動全部給我列出清單。用這份清單來查感染源。」

「……這的確是我也能做的事，可是我手上也還有其他重大案件。」

「你要是對工作的優先順序有疑問，就去跟你那個傲岸不群的上司報告事情的因果。他至少比你懂得大局。要是這樣還不肯幫忙，那就做好心理準備，以後縣警的解剖浦和醫大法醫學教室一概不接。」

法醫學教室的司法解剖並非義務，而是建立在委託和受託的信賴關係上。因此解剖以受託方的光崎佔壓倒性的優勢。

「怎麼這麼狠。」

古手川朝真琴拋出了求取同情般的視線。真琴當然不敢當場對光崎舉反旗，以她的立場也不能。於是真琴在心中默默合十，別過臉不去看古手川。

「明白了就快去做自己的工作！」

活像被光崎攆出門的古手川離開了法醫學教室。

向古手川解釋了大流行的真琴，對自己口中說出的可能再度感到不安。正如光崎所擔憂的，萬一產生了大量突變的包生絛蟲，以目前的防疫體制是擋不住大流行的。感染後雖然不會人傳人，但罹患者幾乎沒有治癒的希望。就算災情不會擴大，但若出現大量死者，結果也一樣。

既沒有預防之策，治療方法也很有限。首先能想到的便是以手術清除包生絛蟲，但這在發現臨床症狀時便已經太遲了。有時因囊泡的位置和患者的體力，也會難以進行手術。