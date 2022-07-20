【小說】中山七里《希波克拉底的試練》選摘：凶手是寄生蟲，我們搜查一課就管不上了？
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中山七里的法醫學推理「希波克拉底」系列第三部正式登場！未知的疾病正在蔓延，美日法醫警探聯手疫調，決定生死存亡的關鍵。急劇惡化的神秘疾病，接連發生的可疑死亡，竟是前所未有的疫情大流行的序幕？
文：中山七里（Nakayama Shichiri）
「死因不是事故米的毒性嗎？」
一聽光崎說解剖結果，古手川的雙肩便無力垂下。然而，這個人可不會這樣就乖乖死心。
「那，有沒有可能那個包生絛蟲什麼的蟲卵是附著在事故米上？」
包生絛蟲症在日本的通報病例並不多。包生絛蟲本來便生存於北海道等緯度高的地區。若權藤曾涉足該當地區就好了，但卻沒有這樣的旅行紀錄。
或是生存地區如西伯利亞、南美、地中海地區、中東、中亞、非洲等地，這些地方生長的米是否曾進口到日本被當成事故米？——古手川的想法昭然若揭。然而他淡淡的期待也被光崎一刀斬斷。
「雖然也有例外，但絕大多數的寄生蟲都很怕乾燥和紫外線。包生絛蟲也一樣。從收割到梱包、長程船運，蟲卵要活過這段期間的可能性很小。別的不說，一個外行人要怎麼看出哪些米上面附著了包生絛蟲的蟲卵？滿口蠢話你不累嗎。」
「可是光崎醫師，那個姪兒有殺害權藤的動機啊。」
「不管你有沒有動機，至少肝功能障礙不是事故米引起的。」
「也就是說，出雲混了事故米，和寄生蟲發威這兩件事是碰巧一起發生的？」
「別一下就認定是巧合。調查感染途徑，也許會查出患者曾經吃過進口糧食的可能性。這麼一來，包生絛蟲症的感染就會出現必然的可能性。」
「不管是哪一種，出雲都沒有參與喔。」
「你還不死心？這麼不乾脆。這不是謀殺案你就睡不安穩嗎？」
這次古手川真的失望地垂下眼：
「要用謀殺來立案是不可能了。那就只好朝殺人未遂努力……可是教授，既然凶手是寄生蟲，那這起事件就不是我們警察的工作了。」
「你是這麼想的嗎？小子。用毒米來殺人，倒下來的屍體頂多就一具。但如果不是殺人，倒下的屍體可能就不止一、二十具了。這樣你還認為不是你們警察的工作，決定袖手旁觀嗎？你這個微不足道的小公務員。」
「……聽您說得嚴重，可是屍體不止一、二十具是什麼意思？」
光崎的眉毛一下子挑得老高。在他「連這麼簡單的事都不懂」的雷霆之吼劈下來之前，真琴趕緊介入。
「就是大流行啊，古手川先生。」
「大流行……喂喂，那包生絛蟲症是傳染病嗎？」
「不，不是傳染病。基本上不會人傳人。問題是感染途徑。」
「麻煩解釋一下。」
「包生絛蟲的卵，會混在動物的糞便裡經由某種途徑進入食物或水中，以經口感染寄生在人體中。如果不找出感染途徑，同樣的犧牲者就會一再出現。」
這下古手川的神情也鄭重起來了。
「而且用不著看這次的例子，想也知道在宿主尚未有自覺症狀的情況下短時間內就發威，死亡率就會爆增。你要知道，這連MRI都檢查不出來。沒有自覺症狀，檢查也查不出來，要預防會有多麼困難。根本無從預防。」
「難道一點辦法都沒有嗎？」
「還是有的。可以檢驗血清中的包生絛蟲抗體。可是，考慮到醫療設施的規模，要向全國人民進行這個檢查近乎不可能。而且如果現在這個包生絛蟲是突變種的話，檢查也很可能沒有意義。」
這麼一大串說下來，古手川似乎被真琴的氣勢壓倒了。
「或許這確實不是古手川先生的搜查一課的工作。可是，犧牲者會比單一起犯罪案多得多。而且比諾羅病毒和禽流感更嚴重。」而當疫情爆發，便會超出公共衛生單位的量能，必須出動警察，搞不好甚至要派遣自衛隊。
或許是明白了事情的重大，古手川苦惱地搔頭：「我明白了，真琴醫師。可是啊，就像我剛才說的，凶手是寄生蟲的話，搜查一課就無用武之地。縱使預期到時會需要警力，小小一個刑警能做的……」
話還沒說完，真琴一直擔心的光崎的雷霆之吼劈下來了。
「從剛才聽你說的，就一直拿管區、權限當作逃避的藉口。你到底有沒有身為公僕的自覺？不特定多數的一般民眾就要曝露在危險當中，卻還事不關己，是何居心？」
「可是教授，我又沒辦法幫忙做檢查啊。」
「誰要你當衛生所職員了？警察有警察能做的事。你去把那個叫權藤還是什麼的行動全部給我查清楚。包括出入境在內的旅行紀錄和宴會餐會的出席紀錄。聽說他當過幾年議員，任期中參加過的活動全部給我列出清單。用這份清單來查感染源。」
「……這的確是我也能做的事，可是我手上也還有其他重大案件。」
「你要是對工作的優先順序有疑問，就去跟你那個傲岸不群的上司報告事情的因果。他至少比你懂得大局。要是這樣還不肯幫忙，那就做好心理準備，以後縣警的解剖浦和醫大法醫學教室一概不接。」
法醫學教室的司法解剖並非義務，而是建立在委託和受託的信賴關係上。因此解剖以受託方的光崎佔壓倒性的優勢。
「怎麼這麼狠。」
古手川朝真琴拋出了求取同情般的視線。真琴當然不敢當場對光崎舉反旗，以她的立場也不能。於是真琴在心中默默合十，別過臉不去看古手川。
「明白了就快去做自己的工作！」
活像被光崎攆出門的古手川離開了法醫學教室。
向古手川解釋了大流行的真琴，對自己口中說出的可能再度感到不安。正如光崎所擔憂的，萬一產生了大量突變的包生絛蟲，以目前的防疫體制是擋不住大流行的。感染後雖然不會人傳人，但罹患者幾乎沒有治癒的希望。就算災情不會擴大，但若出現大量死者，結果也一樣。
既沒有預防之策，治療方法也很有限。首先能想到的便是以手術清除包生絛蟲，但這在發現臨床症狀時便已經太遲了。有時因囊泡的位置和患者的體力，也會難以進行手術。
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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