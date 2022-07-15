筱廬被「封頂」 ——今時今日咁起法都叫「保育」？
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筱廬大宅近年多次易手，多次遭新業主想盡辦法將其開發，終於在2019年引用政府「寓保育於發展」的發展／保育方案，以原址保留及活化再利用為目標。
被稱為隱世大宅的元朗筱廬大宅近日慘遭「封頂」，以一種名為「寓保育於發展」（conservation cum development）概念推出「保育」方案。
按最新規劃發展圖則所見，這座大宅及其副翼建築將會被新增一座6層高老人院大樓騎在頭上，有如從空中伸出一隻巨爪般遮蓋頭頂，大樓4條支柱插在歷史建築四側，名符其實被「圍廬」，但該「保育」模式竟獲發展局在交予立法會的最新《文物保育措施進度年度報告》上充當成功例子加持推廣。
被喻為十大鬼屋之首的筱廬座落於元朗十八鄉大旗嶺，於1941年建成。大宅主樓樓高兩層，其中西合璧的建築風格使其既有舊唐樓之「大騎樓」，亦有屬於西式風格的八角形石柱；傳統中式金字瓦頂、樓高一層的副翼與主樓以一個角度相連，乃昔日之廚房及儲物室，並附有煙囪。早年，印尼華僑商人陳慕青為避開戰禍，舉家由印尼逃難至香港。陳氏一家於筱廬居住至抗日戰爭爆發[1]。據說東江縱隊港九獨立大隊曾於抗日戰爭時期以大宅為集結地及基地，亦有傳新界自衛隊當時亦曾集結於大宅，以維持鄉郊治安[2]。戰後陳氏返回筱廬居住，後人於其死後將大宅出租，直至2000年開始丟空。建築群之歷史價值及建築特色，令其於2017年被評為三級歷史建築。
然而筱廬大宅近年多次易手，多次遭新業主想盡辦法將其開發，終於在2019年引用政府「寓保育於發展」的發展／保育方案，以原址保留及活化再利用為目標。政府容讓業主增大發展樓面面積，更大問題是可用盡該地的地積比，令發展規模及佈局更巨型，更難以與歷史建築同時兼容，於是才爆出如此不倫不類的發展方案。
根據規劃署就2019年改劃方案提交的文件，古蹟辦曾經指正業主提交的文物評估報告，認為應整體審視筱廬主樓及副翼的歷史價值，特別提到副翼可以反映昔日筱廬歷史，更建議業主應重新評估被評為低價值（low significance）的副翼室內外部分，要求於保育管理計劃內「適當地反映副翼的重要性」。當時古蹟辦點名提到副翼旁的四條柱，要等業主再交詳細設計[3]，證明連政府部門也認為如此佈局並不合格，發展局卻又為何在立法會面前大篇幅形容為值得參考案例？
年初更新的規劃申請未有完全對應當時古蹟辦的疑慮，評價亦似乎只集中建築物的損壞程度[4]。由業主提交的最新評估報告[5]，指副翼內部，包括廚房、木窗仍屬低價值（low significance），形容內在煙囪等部分已被破壞，最終只有部分的室外結構，如屋頂被評為中級（moderate significance）。而曾經被點名的四條柱，最新的設計圖則顯示仍然包圍著副翼，安老院大樓則依然固我，騎在它的頭上。
那麼這計劃保育的成分何在？除了「原址保留」外，會計劃讓公眾在「外圍的保育花園」圍著筱廬繞場一周，預留一扇窗望向室內。而花園只有零星幾塊展板及一個水井，更加需要預先申請才能內進。至於內部，業主講明會留作私人用途，意味著政策上給予私人業主各種優待，換來的只能圍觀與「封頂式」發展。
究竟所謂「寓保育於發展」是真正能做到保育，還是被過度發展騎劫，筱廬大宅將會為這種不斷向私人業主提供誘因的發展規劃模式揭開序幕。
注釋：
- 筱廬鬧鬼唔係真 亂傳係別有用心？（蘋果日報）
- 古物諮詢委員會：1444 幢歷史建築物簡要 - 筱廬
- 城規會鄉郊及新市鎮規劃小組（文件編號：A/YL/256A）
- 城規會規劃申請 A/YL/289
- 城規會規劃申請 A/YL/289 附件三：文物評估報告
（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築
我們想讓你知道的是
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