走訪2022歐洲三大藝術展：期待台灣人民驕傲展現全球南方定義下，獨特的台灣文化特色與底蘊
我們想讓你知道的是
筆者於3個月內走訪了威尼斯雙年展、柏林雙年展同時身為第15屆卡塞爾文獻展的參與藝術家後，我們也將針對此三個國際性藝術展覽發表看展後的主觀想法，期待台灣藝術家們在現有資源與國際趨勢下展翅飛翔。
文：両天工作室
「當雙年展變得過於制度化、或者當雙年展和藝術博覽會之間的界線開始崩毀，那麼思想又將何去何從？」於2019年逝世的名策展人奧奎・恩維佐（Okwui Enwezor）提出這想法，並成為探討雙年展本質必須被提出的一段話時，至2022年的現在，我們是否已經找到對雙年展全新思維的想法，亦或仍然被侷限在框架中？
筆者於三個月內走訪了威尼斯雙年展、柏林雙年展同時身為第15屆卡塞爾文獻展的參與藝術家後，我們也將針對此三個國際性藝術展覽發表看展後的主觀想法，期待台灣藝術家們在現有資源與國際趨勢下展翅飛翔。
2022的三個大展
本就以無規則可循、旨在衝破藝術界既定思想的卡塞爾文獻展，第15屆邀請到印尼團隊Ruangrupa為主要策展團隊，其囊括的藝術家及其作品與展呈方式，相信每位觀者都能感受到本屆的核心概念「集體性Collective」、「去中心化decentralize」與「全球南方Global South」的氛圍與焦點。
本屆卡塞爾文獻展更是睽違半世紀以降，有數位台灣藝術家如張恩滿、斯卡托德藝術合作社等參與其中，身為其中一員，我們更身體力行地貫徹以上兩大核心概念。
而柏林雙年展本屆找來阿爾及利亞籍的科學家兼藝術家Kader Attia為單一策展人，期待其長期旅居於德、法、非與南美洲的豐富閱歷，替展覽帶來更加多元跨學科、跨文化與種族的風味。
其中許多展品，不繞道、不包裝血淋淋地呈現殖民、法西斯與帝國主義下的社會樣貌，更揭露了非西方形態的女權思想與視角。如果第15屆卡塞爾文獻展是將一整桌「全球南方」道地菜餚端上桌，則柏林雙年展可說是嘗試端出結合全球北方與南方的融匯料理。
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
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在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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本文章內容由「台灣世界展望會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。