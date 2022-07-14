美國CPI創41年新高，但國際油價與黃小玉糧價持續下探，預計將緩和通膨影響

昨（13）日美國勞工部（U.S. Bureau of Labor）公布6月消費者物價（CPI）年增率創41年新高達9.1%，外界預期美國總統拜登（Joe Biden）抑制通膨，將有大規模升息措施，且受經濟衰退影響油價跌破百元，同時主要糧食「黃小玉」價格亦持續探底，預估將緩和通膨帶來的影響。

美國CPI創41年新高達9.1%

美國通貨膨漲指數未見趨緩，在各類民生用品、汽油高漲下，今（2022）年6月消費者物價年增率持續創高達到9.1%，超出市場預期的8.8%，寫下自1981年以來的41年新高。核心CPI年增率則為5.9%，同樣高於預期5.7%。

核心消費者物價指數（Core CPI）：是扣除掉對物價較為敏感的「能源及食物」，能精準表達當前的物價水準。此外核心個人支出（PCE）物價指數，則是核心消費者物價指數再扣除租金因素，一般認為更具代表性。

翻開美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）資料顯示，能源類月增率是7.5%、年增率則是41.6%；食品類指數年增率10..4%。此兩大類可以說是CPI高漲的主要原因。

拜登對外抱屈並強調該報告已經過時，因為CPI並沒有如實反應近日油價下跌，市場則預期聯準會（Fed）2週後，將有大幅升息4碼的措施。

美國並非惡性通膨

事實上，美國近月來的物價上漲，是不是「惡性通貨膨脹」仍眾說紛紜。新興市場教父馬克墨比爾斯（Mark Mobius）日前強調，能夠最適當描述惡性通膨的就是失去控制的通膨。

例如20世紀就曾發生至少50次惡性通膨的現象，包含：中國、德國、巴西、匈牙利、委內瑞拉等國家。他說惡性通膨是大家對貨幣失去信心，並設法將大量貨幣脫手換成商品，並且出現囤積造成恐慌性蔓延。

因為惡性通膨造成大量民眾拋售且消失在歷史上的貨幣，包含：匈牙利利帕戈（Pengo）、德國馬克（Papiermark）、台灣舊台幣、波蘭瑪卡（Marka）。

但美國實際上並未出現「搶購」風潮，反而呈現消費下滑的情形。

根據美國官方公布訊息顯示，5月零售銷售月增率降低0.3%，突顯物價上揚、升息等因素，使得民眾開始緊縮荷包。另一個指標則是，美元正在不斷走強，今年美元指數已經大漲至少10%。這些均不是惡性通膨發生後會產生的情況。

通膨主因：供應鏈問題、俄烏戰爭

物價高漲的原因來自於「供應鏈失衡」和俄烏戰爭下的「能源危機」。由於疫情爆發後，美國各大港口貨櫃爆倉，船隻貨輪嚴重擁塞，貨櫃周轉率降低，出口商拿不到空櫃，進口商上下不了櫃的囧境，連帶使鋼筋水泥、黃小玉等糧食價格飆漲。

在6月初美國國會通過《2022年海運改革法案》，是1998年以來的首次重大海運改革。拜登一鼓作氣要解決全球供應鏈失衡的問題，包含碼頭缺工，還有運輸路網及貨櫃腹地，大海商的聯合漲運價等。預計將在未來數月內得到效益。

至於，俄烏戰爭造成的高油價，也隨著進來的經濟趨緩獲得解套。台灣中油告訴《關鍵評論網》，受全球經濟未來恐再度下滑，以及美元指數創20年來新高等因素影響，導致國際油價開始下跌。這也意味著由能源驅動的美國CPI指數會開始趨緩，呈現「經濟越衰退物價就越會被抑制」的效應。

油價趨緩、黃小玉重挫

此外，國際能源署（IEA）13日也表示，石油危機顯示暫時緩解跡象，這歸功於美國和加拿大的石油生產商，正在帶領全球石油產量的成長。

13日國際基準布倫特原油期貨（BRENT）大跌7.1%，跌破百元關卡至，每桶99.49美元，這是2月份烏克蘭戰爭開打以來的最低水準，

油價連帶使黃豆價格來到每蒲式耳14.6美元，比起6月初的高點17.7美元，回檔近2成；小麥價格更是從3月高點每蒲式耳14.3美元，跌到最新的8.2美元，回檔幅度超過4成；玉米跌破每蒲式耳6美元大關，跌幅就超過2成，市場預計未來將緩和美國物價漲幅。

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核稿編輯：翁世航