誰是外來者？大馬史上最賣座國片《末基勞》，激起了馬來民族主義的高漲

最近一部馬來電影《末基勞：英雄崛起》（Mat Kilau：Kebangkitan Pahlawan）上映後，迅速創馬來西亞電影票房紀錄，在上映21天後創下710萬令吉（約4785萬新台幣）票房，成為史上最賣座大馬電影。

然而，在這個現象級的電影卻並非想象中的全民同慶，相反這部電影的成功反而引起了國內的巨大爭議，有者認為這部電影鼓吹排外的大馬來主義，有者則認為反對該電影者刻意貶低馬來民族歷史。這些反應大致上可分為三種，推崇電影派、純屬娛樂派、擔心大馬來主義派。

末基勞是誰？

電影講述1894年發生於馬來西亞彭亨州（Pahang）的抗英戰役故事，而故事主人翁末基勞是策劃及參與該場戰役中的重要人物。最終末基勞在這場戰役中身負重傷，當時的英殖民政府也因此認為他已逝世並大肆宣揚。

然而，一位馬來老者在1969年12月突然現身，並宣稱自己就是本應已經死去的末基勞。該老者表示自己當年在負傷敗退後，為了躲避英殖民政府的追捕而隱姓埋名到處躲藏，直到馬來西亞獨立後才決定現身。當時彭亨州政府還特意成立調查委員會，最後證實老者就是末基勞。末基勞也在官方確認他的身份10天後猝然離世，享年104歲。

Mat Kilau whose real name was Mat Kilau bin Imam Rasu came out of hiding in December 1969 using the name Mohammad bin Ibrahim. He died on the 16th August 1970, aged about 103-104 years old.#houseofpahang #pahang #hophistorylesson pic.twitter.com/WilM8N1oNT — House Of Pahang (@HouseOfPahang) October 11, 2020

電影中說了什麽？

電影內容很簡單，大體上和一般打爆洋鬼子的華語功夫電影差不多：強大的外敵入侵並打壓馬來人，還找了一部分馬來人當內奸分化，而身為英雄的末基勞透過其過人的男子氣概、領袖風範、高強的武藝及對伊斯蘭的虔誠信仰，逐漸把一盤散沙的馬來力量團結起來對抗外敵。

電影中也多次試圖呈現「馬來人的獨有力量」（正如華語影視圈的「手撕鬼子」），在族人密謀奪取英殖民政府的火器來抗戰時，末基勞卻多次反對並強調馬來武術、馬來短劍（keris）以及伊斯蘭的信仰力量才是對抗敵人的利器。而在後來的戰鬥中，就算族人奪取敵人火器迎戰，末基勞也是總如一以「馬來人的獨有力量」來對抗外敵。

說出馬來人內心話的神作

「馬來人不能在自己的土地上失去權益！馬來人必須團結一致，對抗外來者！」