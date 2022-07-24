韓國清楚定調日本殖民為「日帝強佔期」，台灣的「日治、日據」之爭何時能有定論？
我們想讓你知道的是
對二戰侵略道歉的「村山談話」，並沒有釐清諸如日本在當時，是否為占據臺灣？二戰後，日本是否得向臺灣道歉？乃至日本後續對殖民地臺灣的處理，不似面對韓國般，如此的積極與對立等爭論。
暑假時刻，結束平日繁忙教書行程，近日才有閒暇翻閱閒書一讀。
前日，翻閱我頗為欣賞的日本記者野島剛先生前幾年作品《台灣十年大變局：野島剛觀察的日中台新框架》（以下簡稱為《台灣十年》）一書，裡頭提到一段台日對於第二次世界大戰「殖民地」歷史觀，值得玩味，那就是「日治」與「日據」用詞區分。
野島剛於《台灣十年》探討「台灣（人）眼中的日本」議題時，言及不可避免地，就是台灣人對於日本殖民統治之「歷史評價」。
儘管他於書內，曾就日本人角度言及1995年8月15日，日本時任內閣總理大臣村山富市，所發表的「村山談話」內，明確提到「（日本）殖民統治和侵略許多國家，特別是亞洲各國帶來了巨大的傷害與痛苦」，此辭令對殖民統治做出了道歉，但「在這裡並沒有明確的證據，足以證明台灣不在範圍之內；但是，當時的村山談話中，是否真有將台灣這一實體包含進去，我（指野島剛）對此事深表懷疑的。」（註1）
換句話說，村山談話並沒有釐清諸如日本在當時，是否為占據台灣？二戰後，日本是否得向台灣道歉？乃至日本後續對殖民地台灣的處理，不似面對韓國般，如此的積極與對立等爭論。
然而，更弔詭的是，台灣人是如何稱呼日本人來到台灣的那段二戰前後時光呢？究竟我們該稱呼「日治」還是「日據」呢？也許讀者可以稍微思索一下，而這也是野島剛丟出來的問題。
而就野島剛角度而言，這兩個用詞皆強調「日本國的支配統治台灣」之意，「『日治』較為傾向強調日本統治的合法性，相對之下，『日據』則較偏向強調其非法性。特別是「據」這個字，給人一種用軍隊強佔的語感。」（註2）故他得出的此結論，也是纏繞台灣社會頗久問題，那就是當時日本對台灣的統治，究竟是否具有正當法理性？抑或只是帝國侵略殖民呢？
當然，「日治」與「日據」之爭，其來有自，我們可以粗略地以野島剛於此書中的論述，言及甲午戰爭後，台灣依據日本與清朝締結的正式外交公文決議的《馬關條約》，將台灣割讓給日本，但這樣的割讓，對清朝而言沒有任何痛癢，因為台灣向來就是清朝眼中的「化外之地」、「三年一小反，五年一大亂」，同時還有無法根源的「四害」，即所謂的鴉片、盜匪、疾病與原住民，所以清朝爽快地割讓此「教化所不及之處」台灣（註3）。
爾後，隨著日本第二次世界大戰敗北，失去了台灣本島統治合法性，更接受在蔣介石、邱吉爾（Winston Churchill）與小羅斯福（Franklin D. Roosevelt），於1943年11月的《開羅宣言》，決議日本得歸還「自清廷竊占領土」，與1945年7月的《波茨坦宣言》重申此上述條件為基礎，讓人們質疑起「日本領有台灣的合法性」，進而視之為「日據」。
當然，就此上述宣言，台灣國內外也有反論者指出，《開羅宣言》僅僅是一份新聞公報而已，並不具有任何法律效力，而歸根究底，就當時領導國民政府的蔣介石所代表的「中華民國史觀」來看，二戰前後日本人來到台灣，實為「日據」。
另一方面，台灣不贊同此中華民國史觀，也大有人在。諸如早先的李登輝前總統，抑或歷史學家史明先生，多為悲嘆台灣命運多舛，因為台灣這個寶島，自有歷史來多受外來政權「統治」，諸如西班牙、荷蘭、清朝、日本，乃至頗具爭議的國據時代（司馬遼太郎語）等，對上述這些人而言，都僅是「外來政權」，故他們認為，應該改稱為「日治」。
而這樣的議題，也在現今台灣社會議論紛紛，並無定調，故此「日治」或「日據」稱呼，讓旅台的野島剛吃足了苦頭，因為「總體而言，支持民進黨和台獨的人會使用『日治』，支持國民黨和兩岸統一的人則會使用『日據』。在我個人而言，因為覺得配合對方改變稱呼實在很彆扭，所以總是用『日本統治』或『日本時代』來稱呼。這樣一來，不管哪一方都能夠感到中立並接受了吧。」
就貼近自身成長歷程，生長於80年代的我，隱約還記得小時候所受到的教育，為「日據」時代，想當然耳，此教育觀恐與二、三十年後的現今年輕世代有所不同吧？
而由此日常語言連結歷史觀的問題，讓我回想起留韓，學到的一個單字，即韓國人在學習自身本國歷史時，似不存在此時期稱號的困擾，因為韓國人就以「일제강점기」一詞稱呼。
「일제강점기」，漢字即為「日帝強佔期」，據當地知名入口網站Naver字典解釋，為「我們國家國權於1910年8月29日被日帝強奪之後，至1945年（韓民族）解放為止的35年間」，而相近詞的則是有著「왜정시대」（對應漢字為「倭政時代」）、「일제시대」（「日帝時代」）等，儘管有其類似「日治」時代的用語，為「일정시대」（「日政時代」）也被標示為「日帝強佔期以前的用語」（일제강점기의전용어），好劃分語詞的混淆，呈現出國民的統一歷史觀。
當然，此議題所牽涉的向度眾多，諸如牽涉到台灣當初身為日本帝國第一個殖民地，日本其統治手段與淪為漸漸走向軍國主義之姿，進而統治另一個殖民地的朝鮮半島有所不同，乃至台韓兩國過往歷史與民族性之差異等，皆造成上述歷史評價語詞之不同，這絕非是短短一篇短文可以處理的。
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
我們想讓你知道的是
信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
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為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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