韓國清楚定調日本殖民為「日帝強佔期」，台灣的「日治、日據」之爭何時能有定論？

暑假時刻，結束平日繁忙教書行程，近日才有閒暇翻閱閒書一讀。

前日，翻閱我頗為欣賞的日本記者野島剛先生前幾年作品《台灣十年大變局：野島剛觀察的日中台新框架》（以下簡稱為《台灣十年》）一書，裡頭提到一段台日對於第二次世界大戰「殖民地」歷史觀，值得玩味，那就是「日治」與「日據」用詞區分。

野島剛於《台灣十年》探討「台灣（人）眼中的日本」議題時，言及不可避免地，就是台灣人對於日本殖民統治之「歷史評價」。

儘管他於書內，曾就日本人角度言及1995年8月15日，日本時任內閣總理大臣村山富市，所發表的「村山談話」內，明確提到「（日本）殖民統治和侵略許多國家，特別是亞洲各國帶來了巨大的傷害與痛苦」，此辭令對殖民統治做出了道歉，但「在這裡並沒有明確的證據，足以證明台灣不在範圍之內；但是，當時的村山談話中，是否真有將台灣這一實體包含進去，我（指野島剛）對此事深表懷疑的。」（註1）

換句話說，村山談話並沒有釐清諸如日本在當時，是否為占據台灣？二戰後，日本是否得向台灣道歉？乃至日本後續對殖民地台灣的處理，不似面對韓國般，如此的積極與對立等爭論。

然而，更弔詭的是，台灣人是如何稱呼日本人來到台灣的那段二戰前後時光呢？究竟我們該稱呼「日治」還是「日據」呢？也許讀者可以稍微思索一下，而這也是野島剛丟出來的問題。

而就野島剛角度而言，這兩個用詞皆強調「日本國的支配統治台灣」之意，「『日治』較為傾向強調日本統治的合法性，相對之下，『日據』則較偏向強調其非法性。特別是「據」這個字，給人一種用軍隊強佔的語感。」（註2）故他得出的此結論，也是纏繞台灣社會頗久問題，那就是當時日本對台灣的統治，究竟是否具有正當法理性？抑或只是帝國侵略殖民呢？

當然，「日治」與「日據」之爭，其來有自，我們可以粗略地以野島剛於此書中的論述，言及甲午戰爭後，台灣依據日本與清朝締結的正式外交公文決議的《馬關條約》，將台灣割讓給日本，但這樣的割讓，對清朝而言沒有任何痛癢，因為台灣向來就是清朝眼中的「化外之地」、「三年一小反，五年一大亂」，同時還有無法根源的「四害」，即所謂的鴉片、盜匪、疾病與原住民，所以清朝爽快地割讓此「教化所不及之處」台灣（註3）。

爾後，隨著日本第二次世界大戰敗北，失去了台灣本島統治合法性，更接受在蔣介石、邱吉爾（Winston Churchill）與小羅斯福（Franklin D. Roosevelt），於1943年11月的《開羅宣言》，決議日本得歸還「自清廷竊占領土」，與1945年7月的《波茨坦宣言》重申此上述條件為基礎，讓人們質疑起「日本領有台灣的合法性」，進而視之為「日據」。

當然，就此上述宣言，台灣國內外也有反論者指出，《開羅宣言》僅僅是一份新聞公報而已，並不具有任何法律效力，而歸根究底，就當時領導國民政府的蔣介石所代表的「中華民國史觀」來看，二戰前後日本人來到台灣，實為「日據」。

開羅會議，左起：蔣介石、小羅斯福、邱吉爾｜Photo Credit: National Archives and Records Administration@Wiki Public Domain

另一方面，台灣不贊同此中華民國史觀，也大有人在。諸如早先的李登輝前總統，抑或歷史學家史明先生，多為悲嘆台灣命運多舛，因為台灣這個寶島，自有歷史來多受外來政權「統治」，諸如西班牙、荷蘭、清朝、日本，乃至頗具爭議的國據時代（司馬遼太郎語）等，對上述這些人而言，都僅是「外來政權」，故他們認為，應該改稱為「日治」。

而這樣的議題，也在現今台灣社會議論紛紛，並無定調，故此「日治」或「日據」稱呼，讓旅台的野島剛吃足了苦頭，因為「總體而言，支持民進黨和台獨的人會使用『日治』，支持國民黨和兩岸統一的人則會使用『日據』。在我個人而言，因為覺得配合對方改變稱呼實在很彆扭，所以總是用『日本統治』或『日本時代』來稱呼。這樣一來，不管哪一方都能夠感到中立並接受了吧。」

就貼近自身成長歷程，生長於80年代的我，隱約還記得小時候所受到的教育，為「日據」時代，想當然耳，此教育觀恐與二、三十年後的現今年輕世代有所不同吧？

而由此日常語言連結歷史觀的問題，讓我回想起留韓，學到的一個單字，即韓國人在學習自身本國歷史時，似不存在此時期稱號的困擾，因為韓國人就以「일제강점기」一詞稱呼。

「일제강점기」，漢字即為「日帝強佔期」，據當地知名入口網站Naver字典解釋，為「我們國家國權於1910年8月29日被日帝強奪之後，至1945年（韓民族）解放為止的35年間」，而相近詞的則是有著「왜정시대」（對應漢字為「倭政時代」）、「일제시대」（「日帝時代」）等，儘管有其類似「日治」時代的用語，為「일정시대」（「日政時代」）也被標示為「日帝強佔期以前的用語」（일제강점기의전용어），好劃分語詞的混淆，呈現出國民的統一歷史觀。

當然，此議題所牽涉的向度眾多，諸如牽涉到台灣當初身為日本帝國第一個殖民地，日本其統治手段與淪為漸漸走向軍國主義之姿，進而統治另一個殖民地的朝鮮半島有所不同，乃至台韓兩國過往歷史與民族性之差異等，皆造成上述歷史評價語詞之不同，這絕非是短短一篇短文可以處理的。