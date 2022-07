【書評】《OKR實現淨零排放的行動計畫》：執行遠大計畫，我們需要明確且可衡量的目標

文:鄭涵睿(綠藤生機共同創辦人)

無論你關心氣候危機、想實踐ESG卻不知從哪裡開始、或單純想了解這世界將如何變化,這是一本絕對值得你詳讀的重要著作。

想像一下,一場正在影響每個人生活的全球性危機,在倒數期限中,全球的領導者們陸續挺身而出,甚至過往的競爭對手在此攜手,資源蜂擁而至,大量的嶄新科技持續登場,然而全世界面對這場危機卻並沒有把握,展開了種種行動,也依然面對人性的種種挑戰。

這不是電影情節,而是正在上演的氣候危機,也是閱讀「OKR實現淨零排放的行動計畫」時,我們能充分想像的種種真實畫面,這本書不只清楚地告訴我們,危機之中,世界現在的樣貌,也揭示了完整的計畫,究竟如何讓世界走向淨零。

目前全球正面臨這不可逆的挑戰,比爾蓋茲、貝佐斯等世界級領導者已經置身其中,全世界的政府、企業、非營利組織,就是必須在時間內投注大量資源試圖扭轉局勢,那麼你會不會想知道,我們該有的目標與計畫?

OKR的執行魔力

如同作者在書中所言:要執行遠大的計畫,我們需要明確並可以衡量的目標。綠藤在2017年第二次導入OKR ,一直運行迄今。到現在,我還是時常驚訝於OKR如何有效地凝聚團隊,讓不同部門踏出自我本位,創造一加一大於二的景象。當具有挑戰的目標設定明確,我常看到當責團隊、新加入的主管,甚至後勤的部門自然而然根據目標與關鍵成果主動討論、調整行動。

例如,綠藤目標在2025年達到可信淨零,在組織的OKR之中,有一項是「透過不間斷產品創新與組織行動,持續邁向可信淨零」。

我們進一步具體地拆解這項目標,從產品配方(in the bottle)要提升1%的天然原料佔比,瓶子等物料要追求全世界頂尖的循環經濟與零廢棄標準(on the bottle)、到更換綠電、與非營利組織推行消費者綠色行動(around the bottle),每一項,對於我們都不容易,但OKR神奇地創造了聚焦的重點,讓團隊能進行策略上的取捨,而定期的目標更新,讓溝通自然呈現透明;而也是因為這本書,現在你可以在https://speedandscale.com/tracker/看到全球氣候行動的OKRs。

如果無法選擇置身事外,那我們該怎麼做?

在眾多的永續著作之中,「OKR實現淨零排放的行動計畫」是一本特別「好看」的書,除了明確不模糊的觀點、視覺化的目標、各領域最新的發展外,整體的呈現帶來了一種「感人」的元素,你會感受到,這世界太多人真的在意永續議題,也正在行動。

這本書讓我翻回我在麻省理工的筆記,在永續管理課程的最後一堂,教授告訴我們,既然得知了世界的現況,那麼就該寫下自己對於永續的承諾。關於職涯,我承諾讓永續成為綠藤的核心策略,深入產品與包裝、消費者倡議、與企業文化;關於個人,我承諾優先購買更永續的產品、研究更多永續議題並與他人分享。

期待你一起閱讀這本書,也期待你一起寫下對永續的承諾,因為,如同作者所說:現在,就要馬上行動。

書籍介紹

《OKR實現淨零排放的行動計畫》,天下文化出版

作者:John Doerr、Ryan Panchadsaram

譯者:廖月娟、張靖之

➢OKR權威推手、矽谷40年創投家約翰‧杜爾全球矚目力作

➢以OKR解構淨零排放世紀挑戰,揭示ESG潔淨科技巨大商機

➢攜手貝佐斯、高爾、比爾蓋茲等超過50位全球意見領袖及企業家以最快速度投入最大規模,達成2050全球淨零排放目標

第一本OKR的減碳實用方案

我們已經耗盡解決全球氣候危機的時間,為了避免災難發生、拯救適宜居住的地球,就必須抱持野心、快速行動。我們需要一項可靠的計畫,本書正是為了號召眾人而寫,而且過程中不能犯錯,現在就要馬上行動。

2006年,約翰‧杜爾在一場晚宴後,下定決心翻轉全球暖化的現況。他廣邀各路專家、科學界領導者、政策制定者、運動人士、商界領袖以及慈善家,共同設計了一份藍圖,致力於減少威脅全球的溫室氣體。

杜爾從中學到深刻的經驗。他指出,儘管我們已經握有氣候解決方案,卻缺乏政策、投資與全球共識以付諸實行。我們必須擴大現有創新的規模,同時開發尚未完善的新方法。簡單來說,「現在」與「未來」一樣重要。

他選擇採用OKR,這是幫助全球創新組織達成驚人目標的有效工具,他則是用來設計一套行動計畫,捍衛後代子孫的未來。本書詳細列出各個產業減少排放的方法,也指引眾人如何在2050年前達成淨零排放。

杜爾與傑夫‧貝佐斯‧克莉絲緹亞娜‧菲格雷斯、艾爾‧高爾、瑪麗‧芭拉、約翰‧凱瑞、比爾‧蓋茲、董明倫等果敢的氣候領袖攜手,將他們在潔淨科技費盡心力獲得的第一手經驗分享給讀者。書中詳實分析解決氣候變遷的綠能新經濟與未來趨勢,並介紹相關新創公司與大型企業的發展,不只是全球各行各業積極領導者的行動指南,更是注重永續發展投資人的投資指引。

Photo Credit: 天下文化

