【書評】《OKR實現淨零排放的行動計畫》：執行遠大計畫，我們需要明確且可衡量的目標
我們想讓你知道的是
「OKR實現淨零排放的行動計畫」是一本特別「好看」的書，除了明確不模糊的觀點、視覺化的目標、各領域最新的發展外，整體的呈現帶來了一種「感人」的元素，你會感受到，這世界太多人真的在意永續議題，也正在行動。
文：鄭涵睿（綠藤生機共同創辦人）
無論你關心氣候危機、想實踐ESG卻不知從哪裡開始、或單純想了解這世界將如何變化，這是一本絕對值得你詳讀的重要著作。
想像一下，一場正在影響每個人生活的全球性危機，在倒數期限中，全球的領導者們陸續挺身而出，甚至過往的競爭對手在此攜手，資源蜂擁而至，大量的嶄新科技持續登場，然而全世界面對這場危機卻並沒有把握，展開了種種行動，也依然面對人性的種種挑戰。
這不是電影情節，而是正在上演的氣候危機，也是閱讀「OKR實現淨零排放的行動計畫」時，我們能充分想像的種種真實畫面，這本書不只清楚地告訴我們，危機之中，世界現在的樣貌，也揭示了完整的計畫，究竟如何讓世界走向淨零。
目前全球正面臨這不可逆的挑戰，比爾蓋茲、貝佐斯等世界級領導者已經置身其中，全世界的政府、企業、非營利組織，就是必須在時間內投注大量資源試圖扭轉局勢，那麼你會不會想知道，我們該有的目標與計畫？
OKR的執行魔力
如同作者在書中所言：要執行遠大的計畫，我們需要明確並可以衡量的目標。綠藤在2017年第二次導入OKR ，一直運行迄今。到現在，我還是時常驚訝於OKR如何有效地凝聚團隊，讓不同部門踏出自我本位，創造一加一大於二的景象。當具有挑戰的目標設定明確，我常看到當責團隊、新加入的主管，甚至後勤的部門自然而然根據目標與關鍵成果主動討論、調整行動。
例如，綠藤目標在2025年達到可信淨零，在組織的OKR之中，有一項是「透過不間斷產品創新與組織行動，持續邁向可信淨零」。
我們進一步具體地拆解這項目標，從產品配方（in the bottle）要提升1%的天然原料佔比，瓶子等物料要追求全世界頂尖的循環經濟與零廢棄標準（on the bottle）、到更換綠電、與非營利組織推行消費者綠色行動（around the bottle），每一項，對於我們都不容易，但OKR神奇地創造了聚焦的重點，讓團隊能進行策略上的取捨，而定期的目標更新，讓溝通自然呈現透明；而也是因為這本書，現在你可以在https://speedandscale.com/tracker/看到全球氣候行動的OKRs。
如果無法選擇置身事外，那我們該怎麼做？
在眾多的永續著作之中，「OKR實現淨零排放的行動計畫」是一本特別「好看」的書，除了明確不模糊的觀點、視覺化的目標、各領域最新的發展外，整體的呈現帶來了一種「感人」的元素，你會感受到，這世界太多人真的在意永續議題，也正在行動。
這本書讓我翻回我在麻省理工的筆記，在永續管理課程的最後一堂，教授告訴我們，既然得知了世界的現況，那麼就該寫下自己對於永續的承諾。關於職涯，我承諾讓永續成為綠藤的核心策略，深入產品與包裝、消費者倡議、與企業文化；關於個人，我承諾優先購買更永續的產品、研究更多永續議題並與他人分享。
期待你一起閱讀這本書，也期待你一起寫下對永續的承諾，因為，如同作者所說：現在，就要馬上行動。
書籍介紹
《OKR實現淨零排放的行動計畫》，天下文化出版
作者：John Doerr、Ryan Panchadsaram
譯者：廖月娟、張靖之
➢OKR權威推手、矽谷40年創投家約翰‧杜爾全球矚目力作
➢以OKR解構淨零排放世紀挑戰，揭示ESG潔淨科技巨大商機
➢攜手貝佐斯、高爾、比爾蓋茲等超過50位全球意見領袖及企業家以最快速度投入最大規模，達成2050全球淨零排放目標
第一本OKR的減碳實用方案
我們已經耗盡解決全球氣候危機的時間，為了避免災難發生、拯救適宜居住的地球，就必須抱持野心、快速行動。我們需要一項可靠的計畫，本書正是為了號召眾人而寫，而且過程中不能犯錯，現在就要馬上行動。
2006年，約翰‧杜爾在一場晚宴後，下定決心翻轉全球暖化的現況。他廣邀各路專家、科學界領導者、政策制定者、運動人士、商界領袖以及慈善家，共同設計了一份藍圖，致力於減少威脅全球的溫室氣體。
杜爾從中學到深刻的經驗。他指出，儘管我們已經握有氣候解決方案，卻缺乏政策、投資與全球共識以付諸實行。我們必須擴大現有創新的規模，同時開發尚未完善的新方法。簡單來說，「現在」與「未來」一樣重要。
他選擇採用OKR，這是幫助全球創新組織達成驚人目標的有效工具，他則是用來設計一套行動計畫，捍衛後代子孫的未來。本書詳細列出各個產業減少排放的方法，也指引眾人如何在2050年前達成淨零排放。
杜爾與傑夫‧貝佐斯‧克莉絲緹亞娜‧菲格雷斯、艾爾‧高爾、瑪麗‧芭拉、約翰‧凱瑞、比爾‧蓋茲、董明倫等果敢的氣候領袖攜手，將他們在潔淨科技費盡心力獲得的第一手經驗分享給讀者。書中詳實分析解決氣候變遷的綠能新經濟與未來趨勢，並介紹相關新創公司與大型企業的發展，不只是全球各行各業積極領導者的行動指南，更是注重永續發展投資人的投資指引。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
我們想讓你知道的是
因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
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