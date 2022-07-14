私校退場：教育部宣布台灣首府大學111學年度起停招，400多名學生憂無法轉學

台灣首府大學在6月被依《私立高級中等以上學校退場條例》列入「專案輔導學校」以後，教育部7月宣布，學校已經無法維持教學品質，因此從111學年度起停招。

台首大今（2022）年4月就曾傳出要向教育部申請停招，當時仍在校內討論階段。到了5月，台首大董事會宣布「先停招、再停辦」，當時引發學生組織自救會，近200人在學校遊行抗議要求原校畢業。

台首大在6月遭教育部以董事會無法籌足資金為由，列入「專案輔導學校」。根據《中央社》報導，教育部今（14）日向媒體指出，台首大財務持續惡化，實地訪查發現學校已經無法維持教學品質，也很難和教職員工妥善溝通，因此依照《私立學校法》第55條要求台首大從111學年度起停招。

根據《ETtoday》報導，台首大學生自救會長、幼教研究所研究生陳建良今（14）日接受媒體聯訪，他指出目前大學加研究所還有400多名學生，得知全面停招的消息心情很錯愕，其中還包含外籍生跟弱勢本國籍學生，還有今年才進入台首大的33名研究生，現在怎麼轉學？

私校工會理事長尤榮輝接受《中央社》訪問時指出，目前看來，如果學生不接受今年轉學，台首大也願意讓他們再讀1年，之後就要強制轉學。然而，陳建良提到，雖然校方說到停辦還有1年時間，但私下卻會恐嚇學生，說學校快沒了、要轉學快轉學，可是學生並不是想轉學就能轉學的。

何謂「專案輔導學校」？

台首大是全台首間列入「專案輔導學校」的私校，後續將依立法院今年4月才三讀的《私立高級中等以上學校退場條例》處理。《退場條例》指出，私立學校有財務顯著惡化、積欠教師薪資、師資質量不符法規、違反《私立學校法》等狀況，且情節嚴重時，會被列為「專案輔導學校」。

被列入專案輔導學校後，私校2年內可向主管機關申請改制，或與其他學校合併，以及改辦其他福利事業。若2年後沒有從專案輔導學校除名，就要在下一學年度全面停招。

根據《聯合報》報導，尤榮輝表示，台首大過去因財務欠佳，長期被列為預警學校，但一直到今年5月才納入專案輔導學校。且當台首大還在「停招」階段時，教育部就幫忙安置學生，「可說相當體恤董事會」。

高教工會日前指控，台首大董事會成員包含前教育部長吳清基、前次長級教育部官員楊國賜和陳德華，質疑當時台首大還沒列入專案輔導就「主動」停辦，是由擁有豐富教育行政經驗的教育部前朝「門神們」所指導，以規避《退場條例》。而吳清基在學校的停辦說明會中主導整場會議，不斷表示學校非立即停辦不可，更是變相施壓教職員工生。

根據《中央社》報導，尤榮輝認為，教育部現在是在幫台首大收拾爛攤子，提供學生更多選項。後續台首大是否提供轉學補貼，教職員如何優離優退，都仍待觀察。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航