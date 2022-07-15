【野人山海經】台灣疫情最嚴重的那兩個月，在花蓮鄉間隱居的我是怎麼度過的？
我們想讓你知道的是
鄉下生活就是這樣，注意力會放在生活的小事，不知不覺遺忘家國大事，只有偶爾去花蓮市區時，會產生「唉唷，大家還在戴口罩耶」的後知後覺反應。然而，天大的事終究是西海岸的事，不是我們花蓮國的事，還是日子照常過下去。
山水相逢處，結廬坐望晴。
斟雨形若醉，醺然忘平生。
赤足越山澗，潺潺濁復清。
雀鳥衾銀漢，不曾識繁星。
年初，捲土重來的疫情打亂多數台灣人的生活，而我卻有「自己是例外」的錯覺。
狀況外
我的生活圈離人群太遠，也離社會論壇的核心太遠。講白話就是離台北太遠了！比起新聞節目中的「重大議題」，我更常聽到的議題是「某些人在附近做生態村，理念很有趣」、「隔壁弟弟拿獵槍打死一隻落魄猴王，把冰箱塞滿了」之類的——在我生活圈裡，原住民獵槍法規新制的話題，比疫情話題更常見、也更有得聊。
一般來說，鄉下生活就是這樣，注意力會放在生活的小事，不知不覺遺忘家國大事，除非你身邊有一群同樣憂國憂民的憤青夥伴，形成一個獨立於村里的小圈圈，很遺憾，我並沒有。
我對疫情遲鈍到什麼程度呢？首先我工作的地方沒人戴口罩，工作人員沒戴、客人沒戴，不只工作不戴，出門、共食、打球、游泳，你能想到會傳染的日常活動都沒在戴口罩，只有偶爾去花蓮市區時，會產生「唉唷，大家還在戴口罩耶」的後知後覺反應。
所以，當我偶然看到新聞時，我的反應也挺笨的。
「幹，今天新增超過1000例？不是已經確診歸零了嗎？」
然而，天大的事終究是西海岸的事，不是我們花蓮國的事，還是日子照常過下去。
確診
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
我們想讓你知道的是
瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。