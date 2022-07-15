【野人山海經】台灣疫情最嚴重的那兩個月，在花蓮鄉間隱居的我是怎麼度過的？

山水相逢處，結廬坐望晴。

斟雨形若醉，醺然忘平生。

赤足越山澗，潺潺濁復清。

雀鳥衾銀漢，不曾識繁星。

年初，捲土重來的疫情打亂多數台灣人的生活，而我卻有「自己是例外」的錯覺。

狀況外

我的生活圈離人群太遠，也離社會論壇的核心太遠。講白話就是離台北太遠了！比起新聞節目中的「重大議題」，我更常聽到的議題是「某些人在附近做生態村，理念很有趣」、「隔壁弟弟拿獵槍打死一隻落魄猴王，把冰箱塞滿了」之類的——在我生活圈裡，原住民獵槍法規新制的話題，比疫情話題更常見、也更有得聊。

一般來說，鄉下生活就是這樣，注意力會放在生活的小事，不知不覺遺忘家國大事，除非你身邊有一群同樣憂國憂民的憤青夥伴，形成一個獨立於村里的小圈圈，很遺憾，我並沒有。

我對疫情遲鈍到什麼程度呢？首先我工作的地方沒人戴口罩，工作人員沒戴、客人沒戴，不只工作不戴，出門、共食、打球、游泳，你能想到會傳染的日常活動都沒在戴口罩，只有偶爾去花蓮市區時，會產生「唉唷，大家還在戴口罩耶」的後知後覺反應。

所以，當我偶然看到新聞時，我的反應也挺笨的。

「幹，今天新增超過1000例？不是已經確診歸零了嗎？」

然而，天大的事終究是西海岸的事，不是我們花蓮國的事，還是日子照常過下去。

確診