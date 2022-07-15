【專訪】《少年吔，安啦！》高捷：在別人那邊沒得到的尊重，侯導這邊都給足了
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《少年吔，安啦！》片名怎麼來？高捷回憶取片名的過程，要講少年，又要講毒品，「那時候有一家店，叫做『下港吔羊肉爐』，坤哥看著招牌就發想，『下港吔、少年吔？毒品，來個雙關語，安啦......』，所以就叫做《少年吔，安啦！》。」談起拍攝往事，信手拈來都是典故。
文：蔡曉松（放映週報715期）
攝影：Gelée Lai
1992年坎城影展「導演雙週」閉幕片，台灣黑幫電影代表作《少年吔，安啦！》4K修復版，在國家電影及視聽文化中心（TFAI）主持下修復完成。
經製片人張華坤生前授權、遺孀簽約，眾多推手協力促成，終於讓這部影迷口耳相傳的地下經典，以它在下片後就未曾有過的鮮活樣貌，與新世代的觀眾見面。上映前夕的宣傳馬拉松，如今已為「教父」級別的高捷親自坐鎮，重新連結這個在30年前奠定他經典銀幕形象的作品。
夜晚的西門町，一整天的宣傳行程，在高捷身上沒有看見絲毫疲態。年輕人來來去去的愜意酒吧，或許是因為茄子蛋MV〈浪流連〉裡的回頭浪子，又或是《角頭2：王者再起》（2018）、《角頭：浪流連》（2021）的貴董，只要被年輕影迷認出，還不等對方開口，高捷就已經熱情地上前寒暄，幾句之後，還不忘提醒，「《少年吔，安啦！》4K 修復版，7月8號上映」，要拉這些當年尚未出生的年輕觀眾，一起走進電影院欣賞《少年吔，安啦！》。
宣傳火力全開，高捷親力親為，重視程度絕不亞於新片，想問他為何如此賣力？也是還未問出口，他就已經先說，《少年吔，安啦！》意義重大，為了紀念提攜他入行的張華坤大哥，他卯足全力，在所不辭。表演路途漫漫，青春時的熱情，打磨成電影裡槍響的火花。紀念老前輩先行，一路走來，始終情義相挺。
青年教父 走進電影表演的世界
1992年，是高捷表演生涯的早期階段，他在1987年以侯孝賢導演、張華坤製片作品《尼羅河女兒》初登大銀幕，訪談期間，最常向媒體說起的故事，自然就是初見侯孝賢導演時，侯導那句，「你長得很像艾爾帕西諾（Al Pacino）」，而他回，「你不是第一個說的啦」。
《教父》（The Godfather，1972）裡的艾爾帕西諾八面威風，如今聽起來，當然像是一個隱喻，表現侯導識人之明，預言台灣電影一代黑幫教父即將出世。但正如麥可柯里昂初登場時，也未曾想過後來的黃袍加身，高捷在青年時期，同樣沒想到把表演當畢生志業。
認識製片張華坤，來自家庭淵源。高捷的大哥年輕時做西餐廳廚師，又在電影圈裡打燈做燈光助理，張華坤則是道具出身，兩人有點情誼，也都是一起在南機場幫走跳的外省人。
「我媽媽煮得一手好菜，張華坤常來我家做客吃飯。後來，我大哥車禍過世，在告別式上，我看到坤哥來致意，他那時候在片廠受傷，拄著拐杖也要來，哭得一蹋糊塗，我那時候才知道，他們交情這麼深厚。」再碰見張華坤，對方已經是電影公司老闆，高捷有次帶女生去西門町看電影，被張華坤碰到，「來把天皇啊？」[1]感到特別親切。
有次去探朋友的班，高捷到虞戡平《孽子》（1986）劇組閒晃，準備等等再去旁邊的舞廳跳舞，沒想到就在拍攝現場碰上張華坤與侯孝賢兩人。
「侯導最近要拍電影，你把你的故事講給他聽」，聽到張華坤的指示，高捷原本也是輕鬆應付，「沒有甚麼故事好講啦，但我開了個咖啡廳，不如隨時來喝咖啡。」
沒想到，侯導之後真的一個人揹著背包，來店裡找高捷喝咖啡，於是，兩人開始談成長環境、談家庭背景，高捷慢慢把人生故事一五一十向對方傾訴，「之後，他們邀我去演電影，我原本是沒有興趣，對表演沒有熱情，但他們還是繼續來喝咖啡，咖啡多喝了幾次，我開始覺得跟這些哥哥姊姊相處起來很舒服，慢慢改觀，就試試吧。那時候覺得自己不會表演，但是，後來我們當然就知道，侯導就是想要找非專業演員來表演，抓到自然的感覺。」
後來，高捷又陸續嘗試許多電影演出，不只是侯孝賢鏡頭下的台北都會青年，80、90年代之交的高捷，演過肺癆公子，也演過鐵血捕頭；演過坐監流氓，也演過溫情好爸爸。「我的第二部電影是但漢章導演《怨女》（1989），我在東區一個餐廳，坐在但漢章對面，他說，『嗯，高捷你這個眼神，適合演二爺』，結果我一收到劇本，哇，二爺是個瞎子，導演也是很風趣啊？」
講起往事，笑得開懷，《怨女》由張愛玲同名小說改編，取《金鎖記》概念，高捷在裡頭詮釋身患軟骨症的盲人二爺，與當時的香港巨星夏文汐對戲，「那時候拍床戲，我很驚慌，反而人家就大氣許多，也是從她身上學到一種大方的表演態度。」
「我在邱剛健的《阿嬰》（1990）則是演一個撞鬼的捕頭，那時候演縣老爺的是柯一正，我還記得，他在戲裡對我連聲大吼，『斷念』。」
談起早期的電影經歷，高捷坦承，現在想到，不免都有點不滿足。如果重新再來，可能很多都可以做得更好，「我對柯一正導演也有點不好意思，想到他的《娃娃》（1991），那時候我跟涂善妮對戲，是一部很輕鬆歡樂的電影，但我的表演痕跡還是太重、太用力，如果現在讓我再拍，可以做得更好。」回憶過往，活靈活現，儘管有點遺憾，也是色彩斑斕。
本土兄弟江湖氣 懵懂少年二三事
緊接著，《少年吔，安啦！》問世，奠定高捷明星形象，呼風喚雨的黑道大哥，年輕時一戰成名，就靠電影中「捷哥」尋兄弟血債、快意恩仇的一聲槍響，還有標誌性的凶狠形象，「那時候，在紅玫瑰理髮院，寸頭、山本頭剪下去，再上紋身，整個感覺對了，本土兄弟，帶點日本色彩。演完之後，十部戲有九部要找我演大哥」。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告