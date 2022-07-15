【專訪】《少年吔，安啦！》高捷：在別人那邊沒得到的尊重，侯導這邊都給足了

文：蔡曉松（放映週報715期）

攝影：Gelée Lai

1992年坎城影展「導演雙週」閉幕片，台灣黑幫電影代表作《少年吔，安啦！》4K修復版，在國家電影及視聽文化中心（TFAI）主持下修復完成。

經製片人張華坤生前授權、遺孀簽約，眾多推手協力促成，終於讓這部影迷口耳相傳的地下經典，以它在下片後就未曾有過的鮮活樣貌，與新世代的觀眾見面。上映前夕的宣傳馬拉松，如今已為「教父」級別的高捷親自坐鎮，重新連結這個在30年前奠定他經典銀幕形象的作品。

Photo Credit: 牽猴子提供 《少年吔，安啦！》經典劇照高捷開槍暴頭李興文

夜晚的西門町，一整天的宣傳行程，在高捷身上沒有看見絲毫疲態。年輕人來來去去的愜意酒吧，或許是因為茄子蛋MV〈浪流連〉裡的回頭浪子，又或是《角頭2：王者再起》（2018）、《角頭：浪流連》（2021）的貴董，只要被年輕影迷認出，還不等對方開口，高捷就已經熱情地上前寒暄，幾句之後，還不忘提醒，「《少年吔，安啦！》4K 修復版，7月8號上映」，要拉這些當年尚未出生的年輕觀眾，一起走進電影院欣賞《少年吔，安啦！》。

宣傳火力全開，高捷親力親為，重視程度絕不亞於新片，想問他為何如此賣力？也是還未問出口，他就已經先說，《少年吔，安啦！》意義重大，為了紀念提攜他入行的張華坤大哥，他卯足全力，在所不辭。表演路途漫漫，青春時的熱情，打磨成電影裡槍響的火花。紀念老前輩先行，一路走來，始終情義相挺。

青年教父 走進電影表演的世界

1992年，是高捷表演生涯的早期階段，他在1987年以侯孝賢導演、張華坤製片作品《尼羅河女兒》初登大銀幕，訪談期間，最常向媒體說起的故事，自然就是初見侯孝賢導演時，侯導那句，「你長得很像艾爾帕西諾（Al Pacino）」，而他回，「你不是第一個說的啦」。

《教父》（The Godfather，1972）裡的艾爾帕西諾八面威風，如今聽起來，當然像是一個隱喻，表現侯導識人之明，預言台灣電影一代黑幫教父即將出世。但正如麥可柯里昂初登場時，也未曾想過後來的黃袍加身，高捷在青年時期，同樣沒想到把表演當畢生志業。

認識製片張華坤，來自家庭淵源。高捷的大哥年輕時做西餐廳廚師，又在電影圈裡打燈做燈光助理，張華坤則是道具出身，兩人有點情誼，也都是一起在南機場幫走跳的外省人。

「我媽媽煮得一手好菜，張華坤常來我家做客吃飯。後來，我大哥車禍過世，在告別式上，我看到坤哥來致意，他那時候在片廠受傷，拄著拐杖也要來，哭得一蹋糊塗，我那時候才知道，他們交情這麼深厚。」再碰見張華坤，對方已經是電影公司老闆，高捷有次帶女生去西門町看電影，被張華坤碰到，「來把天皇啊？」[1]感到特別親切。

有次去探朋友的班，高捷到虞戡平《孽子》（1986）劇組閒晃，準備等等再去旁邊的舞廳跳舞，沒想到就在拍攝現場碰上張華坤與侯孝賢兩人。

「侯導最近要拍電影，你把你的故事講給他聽」，聽到張華坤的指示，高捷原本也是輕鬆應付，「沒有甚麼故事好講啦，但我開了個咖啡廳，不如隨時來喝咖啡。」

沒想到，侯導之後真的一個人揹著背包，來店裡找高捷喝咖啡，於是，兩人開始談成長環境、談家庭背景，高捷慢慢把人生故事一五一十向對方傾訴，「之後，他們邀我去演電影，我原本是沒有興趣，對表演沒有熱情，但他們還是繼續來喝咖啡，咖啡多喝了幾次，我開始覺得跟這些哥哥姊姊相處起來很舒服，慢慢改觀，就試試吧。那時候覺得自己不會表演，但是，後來我們當然就知道，侯導就是想要找非專業演員來表演，抓到自然的感覺。」

後來，高捷又陸續嘗試許多電影演出，不只是侯孝賢鏡頭下的台北都會青年，80、90年代之交的高捷，演過肺癆公子，也演過鐵血捕頭；演過坐監流氓，也演過溫情好爸爸。「我的第二部電影是但漢章導演《怨女》（1989），我在東區一個餐廳，坐在但漢章對面，他說，『嗯，高捷你這個眼神，適合演二爺』，結果我一收到劇本，哇，二爺是個瞎子，導演也是很風趣啊？」

講起往事，笑得開懷，《怨女》由張愛玲同名小說改編，取《金鎖記》概念，高捷在裡頭詮釋身患軟骨症的盲人二爺，與當時的香港巨星夏文汐對戲，「那時候拍床戲，我很驚慌，反而人家就大氣許多，也是從她身上學到一種大方的表演態度。」

「我在邱剛健的《阿嬰》（1990）則是演一個撞鬼的捕頭，那時候演縣老爺的是柯一正，我還記得，他在戲裡對我連聲大吼，『斷念』。」

談起早期的電影經歷，高捷坦承，現在想到，不免都有點不滿足。如果重新再來，可能很多都可以做得更好，「我對柯一正導演也有點不好意思，想到他的《娃娃》（1991），那時候我跟涂善妮對戲，是一部很輕鬆歡樂的電影，但我的表演痕跡還是太重、太用力，如果現在讓我再拍，可以做得更好。」回憶過往，活靈活現，儘管有點遺憾，也是色彩斑斕。

Photo Credit: 放映週報提供，Gelée Lai攝影

本土兄弟江湖氣 懵懂少年二三事

緊接著，《少年吔，安啦！》問世，奠定高捷明星形象，呼風喚雨的黑道大哥，年輕時一戰成名，就靠電影中「捷哥」尋兄弟血債、快意恩仇的一聲槍響，還有標誌性的凶狠形象，「那時候，在紅玫瑰理髮院，寸頭、山本頭剪下去，再上紋身，整個感覺對了，本土兄弟，帶點日本色彩。演完之後，十部戲有九部要找我演大哥」。