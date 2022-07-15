2022/07/15,
藝文

為何着迷於「監獄體」？「遮朗事件」之始末

為何着迷於「監獄體」？「遮朗事件」之始末

我們想讓你知道的是

今日講吓點解社長咁着迷於「監獄體」。

之前介紹咗「點解要叫『監獄體』」，見到一個留言咁講：「啲字影黎影去，咪又係普普通通繁體字，有咩咁好影？」或者今日講吓點解社長咁着迷於「監獄體」。

社長自小喺元朗長大，細細個就好留意路牌，自不然寫字都會學咗路牌嘅寫法。小學嗰陣，我寫地址寫到「元朗」兩個字嘅時候，先生話我寫錯字；不過細個嗰陣唔太在意，反正「先生講嘅都係啱嘅」。大約喺12年前嘅一日，元朗嘅路牌突然一夜變曬；原本個「朗」字忽然被一塊新嘅「朗」字貼紙／鋁版（術語叫「膏藥」）遮住。當時無人知發生咩事，亦記唔起貼紙底下嘅原本寫法係點。

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翻査資料，2010年11月25日，元朗區議會交通及運輸委員會有一位增選委員提交一項議員，指出路牌上嘅「元朗」係寫錯字。其實當時已經有另一位議員反駁，路牌個「朗」係傳統寫法而非錯字。但路政署喺會議之前，就手快快改晒啲牌。得悉做多咗之後，路政署當時答唔想改完又改，所以等候有機會時先至改正。但等咗12年，大部份監獄體路牌嘅「朗」字仲係被膏藥遮住，從此不見天日⋯⋯

講返我自己，自從2010年「遮朗事件」之後，社長一直好想搵到一隻電腦字體可以打到路牌「朗」字嘅寫法，不過搵極都搵唔到。後嚟硏究先知呢啲字全部都係在囚人士人手造，即係話根本無一隻電腦字體會有呢隻寫法。正正因爲咁，先至開始影相紀錄舊路牌，繼而將呢啲監獄體數碼化佢。

呢個project（相關眾籌計劃），並唔係話想強逼人地用舊式寫法，而祇係想大家知道佢唔係錯字。如果我唔做紀錄，仲有無人記得以前個「朗」字係咁寫？

文章獲作者授權轉載，作者Facebook

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核稿編輯：Alex


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2022/07/13,
房市

移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築

移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築

我們想讓你知道的是

防疫養生，好好呼吸最重要。豐邑建設最新鉅作「豐邑氧森」，鎖定大林口A8長庚生活圈黃金地段，坐擁超過60%稀有綠覆地，不只能享受大自然芬多精，緊鄰長庚醫院商圈，生活機能與醫療資源齊備，方便又安心。

疫情時代，養生護體是全民熱門話題。尤其防疫時期愈來愈多人待在家，居住環境對健康的影響更勝以往。在台中、新竹擁有好口碑的豐邑建設，近期進攻大林口地段，插旗A8長庚生活圈，為住戶打造「豐邑氧森」的最新鉅作。鎖定超過60%稀有綠色覆蓋環境的地段，時時刻刻享受大自然芬多精與盎然綠意，並且緊鄰長庚醫院商圈齊備生活機能，國際知名連鎖店與生鮮超市皆唾手可得。

更難能可貴的是，豐邑堅持超大基地低密度住宅，為住戶建構養生樂活、舒適優雅的家園，一推案即吸引眾多買房客洽詢，搶佔席次。

進駐林口長庚醫院商圈，大基地低密度住宅珍稀保值

近年大林口地區的重大建設陸續到位，土地開發近飽和，使這塊緊鄰雙北的黃金都會區熱上加熱，大面積綠地的區塊也更顯難得。為讓買房住戶享有優質居住環境，豐邑建設看準大林口地段超過60%以上的稀有綠覆環境，在緊鄰文德、長樂公園近3000坪有氧綠廊帶地段，推出「豐邑氧森」正式插旗A8長庚生活圈，距離A8捷運站僅5分鐘開車距離，更是長庚生活圈內，距離A8捷運站最近、也是最後千坪大基地開發的珍貴地段。

豐邑氧森位於全台知名「醫生村」——長庚醫護社區旁，多為醫護教授純住聚落，屬菁英移居首選。此外，豐邑氧森屬區內難得的大基地低密度住宅規劃，坐擁長庚醫院商圈完整生活機能、豐沛醫療資源之外，還能享受綠意環繞、媲美國際養生大境的居住環境。不只地段極佳，豐邑氧森也設計全齡化設施，在旁的長樂公園內甚至還有「毛小孩」寵物專屬遊樂園，為所有家庭成員實踐美好樂活想像。

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Photo Credit：豐邑氧森／豐邑氧森緊鄰全台知名「醫生村」長庚醫護社區，豐沛醫療資源近在咫尺，且區內多為醫護教授純住聚落，里仁為美，難能可貴。

天然防疫黃金格局，必備鮮活氧氣與大面採光

疫情使人們更加重視居住健康，尤其在人口密度高的都會生活，親近自然、感受綠意的機會並不多。所幸豐邑建設的推案幾乎皆是千坪基地，並且主打低密度設計保留綠帶空間，為社區引進陽光、空氣、水、花草樹木等自然綠意，創造社區天然的自然景觀，可說是城市叢林中難得的綠色家園。

此外，建築棟距極大化的設計，確保住戶享有寬敞舒適的生活尺度、被綠野簇擁的清新自然環境。天天呼吸新鮮綠氧，享受心曠神怡的生活步調，再也不是夢。

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Photo Credit：豐邑氧森／豐邑氧森減少建蔽率、保留土地面積，以超高樓層、雙塔建築形式座落城市中的秘境，由人文靜巷環繞，外觀氣派大器，閃耀大林口榮耀之姿，成就低調奢華的高品質生活。

採光充足的空間，能讓人感到舒適自在，甚至增加活力。因此，豐邑氧森採用三面採光衛浴開窗設計，強調光的重要性，每日早晨住戶可享受柔和陽光灑進家中的淨化能量；同時，豐邑氧森也將每戶的開窗面擴至最大，造就順暢通風，由外而內引進新鮮活氧，讓良好空氣對流舒心淨肺，也大幅降低室內污染源、減少過敏，堪稱天然防疫的最佳黃金格局。

領先業界的鋼柱模工法，建構安心穩固的永續家園

身為虔誠的基督徒、同時也是豐邑建設總經理的邱崇喆曾說：

「聖經記載了基督教信仰所遵行的十誡，其中第六誡是不可殺人。因此按聖經的教導，不僅不能傷害他人生命，即使是間接影響生命安全也不被允許。豐邑將這樣的人生觀落實在工作領域，以建築來說，就是結構安全最重要。」

因此，在豐邑建築的五項準則「安全、機能、美觀、社區文化、心靈藝術」中，安全一直都是重中之重，是不可動搖的根基。

為了完成安全建築的使命，不能不提豐邑建設最引以為傲的鋼柱模結構，這是豐邑團隊多次到日本參訪防震建築的心得實踐。邱崇喆分享：「鋼模的緊密度遠大於木板模，以鋼模取代木板，不但更環保，更可確保澆置時不漏漿，柱身密度平均，可完全發揮混凝土既有強度，建築安全性自然更高。」

豐邑氧森不只採用令人驕傲的鋼柱模結構，針對許多住家苦惱的排水問題，豐邑也有卓越辦法。不同於傳統採四大幹管系分流配置，豐邑獨創八大幹管系分流配置，讓傳統併管變成獨立分流，污廢水不再混合排放。此舉不但預防阻塞和雨水回冒，更可落實水循環和環保綠建築，使豐邑氧森也晉升永續建築的一列。

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Photo Credit：豐邑氧森／居住安全永遠是第一首要。豐邑建設秉持這樣的理念，於結構、施工材料、建築方式等細節講究科學方法；接著是機能規劃，從建築基礎規劃階段就建立往後的韌性；再來是外型美觀，為住戶打造兼顧身心靈的美學滋養。有了這三大原則精神做為建築後盾，難怪豐邑的建築不管在台中或新竹都如此受歡迎。如今進駐林口A8商圈，可謂造福北台灣民眾。

豐邑氧森，坐擁約1762坪基地，大面積低建蔽規劃使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅最高樓。

房型規劃為24～41坪的2至3房、最大3房，規劃戶數共有328戶。公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室等。社區內甚至有約1255坪的公園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。

豐邑氧森，樂活養生！

預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）


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