為何着迷於「監獄體」？「遮朗事件」之始末

之前介紹咗「點解要叫『監獄體』」，見到一個留言咁講：「啲字影黎影去，咪又係普普通通繁體字，有咩咁好影？」或者今日講吓點解社長咁着迷於「監獄體」。

社長自小喺元朗長大，細細個就好留意路牌，自不然寫字都會學咗路牌嘅寫法。小學嗰陣，我寫地址寫到「元朗」兩個字嘅時候，先生話我寫錯字；不過細個嗰陣唔太在意，反正「先生講嘅都係啱嘅」。大約喺12年前嘅一日，元朗嘅路牌突然一夜變曬；原本個「朗」字忽然被一塊新嘅「朗」字貼紙／鋁版（術語叫「膏藥」）遮住。當時無人知發生咩事，亦記唔起貼紙底下嘅原本寫法係點。

翻査資料，2010年11月25日，元朗區議會交通及運輸委員會有一位增選委員提交一項議員，指出路牌上嘅「元朗」係寫錯字。其實當時已經有另一位議員反駁，路牌個「朗」係傳統寫法而非錯字。但路政署喺會議之前，就手快快改晒啲牌。得悉做多咗之後，路政署當時答唔想改完又改，所以等候有機會時先至改正。但等咗12年，大部份監獄體路牌嘅「朗」字仲係被膏藥遮住，從此不見天日⋯⋯

講返我自己，自從2010年「遮朗事件」之後，社長一直好想搵到一隻電腦字體可以打到路牌「朗」字嘅寫法，不過搵極都搵唔到。後嚟硏究先知呢啲字全部都係在囚人士人手造，即係話根本無一隻電腦字體會有呢隻寫法。正正因爲咁，先至開始影相紀錄舊路牌，繼而將呢啲監獄體數碼化佢。

呢個project（相關眾籌計劃），並唔係話想強逼人地用舊式寫法，而祇係想大家知道佢唔係錯字。如果我唔做紀錄，仲有無人記得以前個「朗」字係咁寫？

文章獲作者授權轉載，作者Facebook。

相關文章：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex