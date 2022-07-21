百老匯、外百老匯傻傻分不清楚？三部值得一看的外百老匯經典劇目

文：音音有代誌｜珈編

說到音樂劇，你可能就會想到百老匯（Broadway），但你知道除了百老匯以外，其實還有「外百老匯」（off-broadway）嗎？今天，就讓我們一起來看看百老匯和外百老匯有什麼不同，還有3部外百老匯必看的經典作品吧！

百老匯、外百老匯？傻傻分不清楚？

首先，要先解開一個常見的誤解。很多人會以為百老匯是一間劇院，但其實它是很多劇院的總稱。也有人會以為只要坐落在百老匯大道的都是百老匯劇院，但實際上，真正位於百老匯大道的百老匯劇院其實只有三間，其他都分布在附近的街區上。

既然這樣，到底要怎麼分辨呢？

最簡單的方式，就是看劇院的規模。劇院的座位在500席以上的就是百老匯、99至499席的是外百老匯， 99席以下的就是外外百老匯。雖然其中有一些例外，但大多數還是能以這個標準進行分辨。

除了規模不同以外，外百老匯的作品通常不像百老匯那麼商業取向，作品的風格更多元和自由。而因為預算比較少，製作也較為簡單，但同樣有許多經典的作品產出。

其中也有一些非常受歡迎的作品，後來登上了百老匯的舞台。對劇作家和演員來說，外百老匯就像是讓他們更接近夢想的舞台的階梯，也因為有這些成功的案例，促使更多很棒的創作誕生。

以下推薦三部外百老匯經典作品。

外百老匯最長壽的不敗劇目：《The Fantasticks》

《The Fantasticks》講述一對年輕男女的鄰居兼好友父親們，為了促成他們在一起，假裝決裂，沒想到還真的有用！但這對戀人發現了爸爸們的計謀後，憤而分手，兩家也從假裝決裂變成真的鬧翻。但最後兩人發現對方是自己的真愛，回到彼此身邊，兩家也解開誤會，再次重歸舊好。

《The Fantasticks》在1960年首演之後，一路演了42年！直到2002年才因為經濟因素不得不落幕，總共演出了1萬7162場！在最開始，投資人僅花了900元在舞台製作、541元在服裝上，沒想到後來可以一路翻百倍的回收。而在2002年落幕之後，這部創下最長演出紀錄的劇，在休息4年後，於2006年復出，看來想要有劇超越它，還需要一段時間呢！

值得一提的是，台灣的華文音樂劇在先前宣布，將在今（2022）年的9月到11月，在台北松山文創園區演出這部經典的外百老匯劇目！想知道這部劇到底有什麼魅力，可以一演就演42年？到時別忘了到劇場體驗看看喔！

四個演員演出愛情的各種模樣：《I Love You, You’re Perfect, Now Change》

《I Love You, You’re Perfect, Now Change》（後簡稱《LPC》）演活了愛情的不同階段，從初次見面、約會、結婚生子到面臨生離死別，所有愛情中可能出現的心動、甜蜜、崩潰、心碎，在這部劇全都可以看見！全劇只有4個演員和4張桌椅，演出20對不同男女的故事，不管是在任何階段的男男女女，都非常適合觀賞！

《LPC》 1996年在外百老匯「Westside Theatre」首演，一直到2008年總共演出5003場才下檔，是在外百老匯演出時間第2久的音樂劇，僅次於《The Fantasticks》。除了在外百老匯的演出以外，在世界各地也進行了多場演出，劇本更被翻譯成17種不同的語言，可見這部作品的受歡迎程度。

由活性介面製作所製作的《LPC》，2021年進行了33場演出，今年挑戰長達21周的演出，想體驗這部音樂劇的魅力不需要出國，只要走進台北南村劇場，就能直接被傳送到紐約去！

不講話都能讓你笑到翻過去三個藍人：《藍人秀》（Blue Man Group）

《藍人秀》（Blue Man Group）是一個實驗性的音樂劇，由3個全身塗得藍透的男人，在舞台上敲打各式各樣的物品，從水管、塑膠桶到鐵條，只要能發出聲音的，都會被他們拿來當作打擊樂器！

3個藍人從頭到尾不發一語，演唱和打擊以外的演奏都由樂手負責，他們會演出各式各樣的默劇，也會和觀眾有許多互動，就算沒有一句台詞也能把觀眾逗得哈哈大笑！

《藍人秀》在1987年由三位好友Matt Goldman 、 Phil Stanton和Chris Wink組成，他們以紐約為起點，慢慢到波士頓、芝加哥、拉斯維加斯，甚至柏林都有固定的演出！目前有38位藍人在世界各地演出，這些人都是萬中選一，入選後還要接受6個月的訓練才能正式上場！

2019年，《藍人秀》也曾到台灣演出，也期待之後有機會可以再在台灣一睹他們的幽默演出！或是等疫情結束後，直接出國體驗一次，保證你不會後悔！

參考資料

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航