百老匯、外百老匯傻傻分不清楚？三部值得一看的外百老匯經典劇目
我們想讓你知道的是
外百老匯有一些非常受歡迎的作品，後來登上了百老匯的舞台。對劇作家和演員來說，外百老匯就像是讓他們更接近夢想的舞台的階梯，也因為有這些成功的案例，促使更多很棒的創作誕生。本篇文章推薦3部外百老匯經典作品。
文：音音有代誌｜珈編
說到音樂劇，你可能就會想到百老匯（Broadway），但你知道除了百老匯以外，其實還有「外百老匯」（off-broadway）嗎？今天，就讓我們一起來看看百老匯和外百老匯有什麼不同，還有3部外百老匯必看的經典作品吧！
百老匯、外百老匯？傻傻分不清楚？
首先，要先解開一個常見的誤解。很多人會以為百老匯是一間劇院，但其實它是很多劇院的總稱。也有人會以為只要坐落在百老匯大道的都是百老匯劇院，但實際上，真正位於百老匯大道的百老匯劇院其實只有三間，其他都分布在附近的街區上。
既然這樣，到底要怎麼分辨呢？
最簡單的方式，就是看劇院的規模。劇院的座位在500席以上的就是百老匯、99至499席的是外百老匯， 99席以下的就是外外百老匯。雖然其中有一些例外，但大多數還是能以這個標準進行分辨。
除了規模不同以外，外百老匯的作品通常不像百老匯那麼商業取向，作品的風格更多元和自由。而因為預算比較少，製作也較為簡單，但同樣有許多經典的作品產出。
其中也有一些非常受歡迎的作品，後來登上了百老匯的舞台。對劇作家和演員來說，外百老匯就像是讓他們更接近夢想的舞台的階梯，也因為有這些成功的案例，促使更多很棒的創作誕生。
以下推薦三部外百老匯經典作品。
外百老匯最長壽的不敗劇目：《The Fantasticks》
《The Fantasticks》講述一對年輕男女的鄰居兼好友父親們，為了促成他們在一起，假裝決裂，沒想到還真的有用！但這對戀人發現了爸爸們的計謀後，憤而分手，兩家也從假裝決裂變成真的鬧翻。但最後兩人發現對方是自己的真愛，回到彼此身邊，兩家也解開誤會，再次重歸舊好。
《The Fantasticks》在1960年首演之後，一路演了42年！直到2002年才因為經濟因素不得不落幕，總共演出了1萬7162場！在最開始，投資人僅花了900元在舞台製作、541元在服裝上，沒想到後來可以一路翻百倍的回收。而在2002年落幕之後，這部創下最長演出紀錄的劇，在休息4年後，於2006年復出，看來想要有劇超越它，還需要一段時間呢！
值得一提的是，台灣的華文音樂劇在先前宣布，將在今（2022）年的9月到11月，在台北松山文創園區演出這部經典的外百老匯劇目！想知道這部劇到底有什麼魅力，可以一演就演42年？到時別忘了到劇場體驗看看喔！
四個演員演出愛情的各種模樣：《I Love You, You’re Perfect, Now Change》
《I Love You, You’re Perfect, Now Change》（後簡稱《LPC》）演活了愛情的不同階段，從初次見面、約會、結婚生子到面臨生離死別，所有愛情中可能出現的心動、甜蜜、崩潰、心碎，在這部劇全都可以看見！全劇只有4個演員和4張桌椅，演出20對不同男女的故事，不管是在任何階段的男男女女，都非常適合觀賞！
《LPC》 1996年在外百老匯「Westside Theatre」首演，一直到2008年總共演出5003場才下檔，是在外百老匯演出時間第2久的音樂劇，僅次於《The Fantasticks》。除了在外百老匯的演出以外，在世界各地也進行了多場演出，劇本更被翻譯成17種不同的語言，可見這部作品的受歡迎程度。
由活性介面製作所製作的《LPC》，2021年進行了33場演出，今年挑戰長達21周的演出，想體驗這部音樂劇的魅力不需要出國，只要走進台北南村劇場，就能直接被傳送到紐約去！
不講話都能讓你笑到翻過去三個藍人：《藍人秀》（Blue Man Group）
《藍人秀》（Blue Man Group）是一個實驗性的音樂劇，由3個全身塗得藍透的男人，在舞台上敲打各式各樣的物品，從水管、塑膠桶到鐵條，只要能發出聲音的，都會被他們拿來當作打擊樂器！
3個藍人從頭到尾不發一語，演唱和打擊以外的演奏都由樂手負責，他們會演出各式各樣的默劇，也會和觀眾有許多互動，就算沒有一句台詞也能把觀眾逗得哈哈大笑！
《藍人秀》在1987年由三位好友Matt Goldman 、 Phil Stanton和Chris Wink組成，他們以紐約為起點，慢慢到波士頓、芝加哥、拉斯維加斯，甚至柏林都有固定的演出！目前有38位藍人在世界各地演出，這些人都是萬中選一，入選後還要接受6個月的訓練才能正式上場！
2019年，《藍人秀》也曾到台灣演出，也期待之後有機會可以再在台灣一睹他們的幽默演出！或是等疫情結束後，直接出國體驗一次，保證你不會後悔！
參考資料
- Playbill, “How To Tell Broadway From Off-Broadway From…”
- Wikipedia, “Blue Man Group”
- Wikipedia, “The Fantasticks”
- Wikipedia, “I Love You, You’re Perfect, Now Change”
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。