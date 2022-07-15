武士的國度，暗殺的風土：回顧幕末以來的日本暗殺史與陰謀論
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日本的確是武士的國家，但長久的和平時間，讓大家忘記了日本也是個會因為信念而讓自己生命遭受危害的國家。安倍的確像個武士，最後也倒在政治的講台上，但事件的真相至今也尚未究明。
文：蔡亦竹（日本筑波大學地域研究科日本研究碩士，同大學人文社會科學研究科文學博士。專攻民俗學。現職為實踐大學應用日文系助理教授。在學術和政治、實務和夢想間漂流，留學日本現居台南。人生的信條是「既生於世，豈不遊哉」。著有《表裏日本》、《風雲京都》、《圖解日本人論：日本文化的村落性格解析》、《蔡桑文化塾：從娛樂出發的日本史》等書。）
日本的安倍前首相在街頭宣講時被暗殺了。
我的好友兼前輩作家吳錦發先生在知道消息後悲痛之餘，大嘆日本這個「武士的國家」怎麼會有這種卑劣的行為發生。但我馬上就回答了錦發兄一句話。
「這才是日本！」
幕末以來暗殺不斷
事件發生以來，不管是日本或台灣許多人都開始回顧幕末以來的日本暗殺史。
的確，政局風起雲湧的幕末到明治維新為止，日本的暗殺事件層出不窮。從幕府大老井伊直弼在櫻田門外在光天化日下被水戶脫藩浪士暗殺，到土佐藩參政吉田東洋死於土佐勤王黨之手，學者佐久間象山死於「斬人者」河上彥齋刀下，一直到明治維新象徵的坂本龍馬在住宿處倒於凶刃辭世，如果算進陰謀論的孝明天皇猝死的暗殺傳聞的話，相較其他國家的革命流血程度較為輕微的明治維新，真的可以說是一部暗殺的歷史。
而這還沒有算進幕府手下新選組可稱淒慘的內部肅清和互相殘殺。日本還政天皇的明治以降，暗殺事件也沒有少過。先是維新巨頭的大久保利通被不滿士族殺害，接著又是首相伊藤博文被朝鮮民族革命志士安重根槍殺。到了動蕩的昭和初期，不管是軍方發動的五一五、二二六事件，或是民間「志士」刺殺首相原敬和專挑富商動手的血盟團暗殺事件，伴隨著政治主張的暗殺行為層出不窮。
暗殺與和平的弔詭關係
暗殺很可怕，當然也是絕對必須譴責的行為，也是讓人覺得時局不穩、人心惶惶的恐怖行動。但是這些暗殺發生的前提條件，很遺憾的都是因為「和平」兩個字。如果真的時局已經進入極度動蕩或是戰爭狀態，政治領袖等重要人物身邊的警備絕對強度提升，暗殺要成功的機會其實少之又少。而且天下大亂的時候，大家都是直接大規模對幹也不必搞什麼暗殺了。
安倍就是在和平之世，成為凶彈的犧牲者。
當然，如果真的風調雨順國泰民安的話，那也不會發生什麼暗殺政要的事，而只可能發生像地下鐵沙林毒氣事件等一連串因為奇怪的宗教團體走火入魔而引發的慘案。上述的這些暗殺事件雖然都發生於和平時代，但是都是在外弛內張、看起來好像沒事但其實社會處於各種不安定元素蠢蠢欲動的封蓋壓力鍋狀態。
幕末時雖然民間仍然維持一定秩序但面對列強進逼的外壓，當時政治的中心地京都白天大家針對國事各勢力吵得不可開交，反目成仇但也還不到全面戰爭的地步。不過因為爭論的主題攸關日本存亡，所以「私底下幹掉你」才會成為一個手段選項。
明治維新前後的大久保利通、坂本龍馬的死亡則是舊時代勢力復仇性的最後反撲，而昭和時代則是在日本經歷過第一次世界大戰的戰爭景氣後陷入了強烈的反轉不景氣，鄉村地帶貧農慘到得賣掉自己女兒而讓志士和愛國青年們，忍不住動手殺人想要「尊皇討奸」。
暗殺的成因不是政治動機，就是社會問題嚴重
總之，近代日本的暗殺成立要件，就是「強烈的政治動機或深仇大恨」和「社會和平但隱藏許多問題」這兩點。戰後雖然也發生過幾次重要的政治暗殺事件，但是除了1960年的社會黨委員長淺沼稻次郎在演講會被刺殺，和2007年發生的長崎市長槍殺事件之外，政治人物被襲擊喪命的例子並不多。
戰後的政治暗殺事件也多為右派發動，這似乎也是左、右派藉由行動向社會傳達訊息不同的傳統，右派較多這種像是幕末「天誅」的行動，許多犯人在襲擊時身上還會帶著被逮捕時說明自己動機的「斬奸狀」，而左派則是較多躲在幕後發動大規模行動，事後再發布是自己組織所為的「幹大事」模式。
當然這兩種行為都不值得鼓勵就是了。
值得一提的是，右派較多的「斬奸狀」式暗殺講白了也是趁人不備的偷襲行為。但當事者們可不覺得這是違背武士道的卑劣行為。因為既然身上帶了斬奸狀，那就代表犯人在動手前就已經做好了被逮、甚至自己也當場沒命的準備。這也是明治時代以來政治暗殺事件的「傳統」。
襲擊安倍的犯人當然身上沒有斬奸狀，但是開槍之後當場就逮也沒做什麼大反抗。那如果從「強烈的政治動機或深仇大恨」和「社會和平但隱藏許多問題」這兩點來看，這件不幸案件背後有什麼該思考之處？
首先，案發之後第一個大眾收到的情報就是「犯人沒有特別政治動機」。但是如果從安倍遇刺兩天就是參議院選舉這點來看，警方發布這個消息似乎理所當然因為一個不小心就可能引起選舉結果大為波動。就結果論來講，投票率沒有大幅提升但是執政黨在席次上大勝，就可以推斷出安倍的死雖然沒有引起像漫畫《聖堂教父》裡那種國民突然覺醒的戲劇效果，但是在野黨支持者失去投票意願而自民黨支持者投票率大為提高的可能性。
暗殺安倍的嫌犯說詞，頗多疑竇
而且話講回來，事件才剛發生一天然後犯人說「我沒有政治傾向」那就沒有？要我是犯人故意要殺這個黨重要人士的我也說沒有啊那你就信？但世間事有時候就是這樣也沒辦法。而在深仇大恨這點，目前情報是說因為犯人母親信了奇怪的宗教團體然後捐錢捐到家庭破碎。而這個「奇怪的宗教團體」在一天後也終於被證明是韓國系新興宗教的統一教會。
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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