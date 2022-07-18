小琉球國旅亂象：綠蠵龜上岸產卵撞上獨木舟，硨磲貝遭遊客亂挖丟棄

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「硨磲貝」正式成為保育類野生動物的前夕又遭濫挖，小琉球在地民眾早已對類似事件忍無可忍。暑假旺季，小琉球湧入大量觀光人潮，在未做好環境教育與相關管制措施的情況下，在地生態環境屢遭破壞，長遠來看也將影響到其觀光價值。
國旅正熱，小琉球湧現大量戲水、觀光人潮，日前才傳出綠蠵龜上岸產卵一頭撞上獨木舟，16日再被當地民眾發現，手掌大的「準」保育類動物硨磲貝遭亂挖，被混裝整袋垃圾丟棄路邊，屏東縣府強調，該行為可依《漁業法》裁處3萬元至15萬元罰鍰。
在小琉球經營海鮮餐廳的陳姓業者16日於「小琉球聯盟」社團中貼出照片——一袋鐵鋁罐垃圾中藏有一顆硨磲貝，並痛批「一個活生生生物就被你們這樣抓起來丟著放到死，到底什麼心態？真的都沒辦法制止手賤的遊客嗎？」
據《中央社》報導，陳姓業者準備開店營業時在餐廳外圍看見一包垃圾，原本想一併清理掉，但拿起時察覺重量有點重，未料打開來看竟發現一顆奄奄一息的硨磲貝。硨磲貝約手掌大，發現時外殼微幅擺動，急忙拿給附近的海巡人員放回大海，希望能重生。
據《聯合新聞網》報導，此次被挖起的硨磲貝目測約20公分，以硨磲貝1年4公分的緩慢成長速度估算，逾20公分大至少要3至5年成長。此事件令在地小琉球人感到痛心，「搞不懂下手的人想什麼？挖起來也養不活，留在海底供大家觀賞不是很好，為什麼要破壞我的家鄉？」
小琉球硨磲貝遭盜採、破壞已非首次。今（2022）年6月底，小琉球潛水旅店貼文指出，潛水遊客與教練為了拍照，常將硨磲貝拔起、任意挪動，其他業者也表示「每次下水看到的位置都不一樣，這對硨磲貝來說真的不好。」2019年小琉球美人洞浮潛區被發現兩顆硨磲貝遭不肖人士盜採，據《ETtoday》報導，潛友當天早上浮潛拍照時仍見兩顆硨磲貝，中午準備上岸時卻發現已被挖起，留下礁岩上被撬過的痕跡及殘留的貝絲。
今年5月海洋委員會已預告修正「海洋保育類野生動物名錄」，將7種硨磲貝，列為珍貴稀有海洋保育類野生動物，無奈目前仍在公告期卻又發生殘害生態意外。
據《中央社》報導，屏東縣海洋及漁業事務管理所代理所長陳仕元表示，儘管硨磲貝尚未正式列為保育類野生動物，但小琉球杉福漁港、漁埕尾、肚仔坪等3處為潮間帶保育示範區，示範區已公告禁止採捕，違者可依《漁業法》裁處新台幣3萬元至15萬元罰鍰，目前已有潮間帶管理員及巡護員，年底將成立海洋保育巡守隊，加強海洋生物維護。
小琉球聯盟在地居民們認為，除了政府應更加積極宣導海洋保護觀念、訂定總量管制之外，小琉球的各種行業也應擔起教育遊客的責任，不要為了賺錢讓遊客一意孤行，一旦自然生態遭破壞，小琉球的觀光產業會隨之減弱，希望保育與觀光能夠兼顧。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。