曾經瀕危不滿百隻，西班牙大山貓「伊比利猞猁」保育20年恢復生機

環境資訊中心綜合外電；范震華 翻譯；賴慧玲 審校；稿源：Mongabay

夏日正午，氣溫飆升到40℃，我們跟隨自然導覽員羅克索（Nuno Roxo）的腳步，漫步在葡萄牙瓜迪亞納谷國家公園（Guadiana Valley National Park）裡。數月無雨的豔陽，把高莖禾草曬得奄奄一息。我們循著野豬和鹿的獸徑前進，受驚擾的野兔迅速奔逃到草叢裡。

這個景象是當地頂端掠食者——伊比利猞猁（Lynx pardinus，又稱大山貓）重返這片土地的吉兆，因為這些大貓最愛的獵物就是野兔。

努諾說，在他多年的導覽經驗中，只曾匆匆瞥見這種行蹤隱匿的大貓一次。而要目睹牠們的風采，最好是守在綿羊圈欄附近，因為牠們會在這裡埋伏，但不是為了綿羊。

「猞猁在這裡埋伏等待著會攻擊綿羊的狐狸，所以很多地主都對牠們的大駕光臨心懷感激。」

從極危到瀕危：過去曾為世界最瀕危的大貓，伊比利猞猁族群自谷底翻身

但伊比利猞猁並非總是受到人類的歡迎。半世紀以前，西班牙和葡萄牙所在的伊比利半島曾棲息著數以千計的伊比利猞猁。牠們的族群量只有分布在北邊、氣候涼爽地帶的歐亞猞猁（Lynx lynx）的一半，但兩者都曾經背負著獵殺牲畜的惡名，而被農夫視為是必須撲殺的害獸。獵人也會為了取得毛皮和肉，或是單純當作戰利品而獵殺牠們。

直到1970年代初期，伊比利猞猁才獲得法律的保護。但棲地破碎化、路殺、和獵物消失——特別是主食穴兔（Oryctolagus cuniculus）的族群量銳減——讓伊比利猞猁的族群數量持續下降，千禧年之際更創新低。2002年時，西班牙只剩下94隻伊比利猞猁，而葡萄牙更直接宣告當地猞猁絕跡。

伊比利猞猁成為世界上最瀕危的大貓之一，危急程度僅次於遠東豹（Panthera pardus orientalis），很有可能成為劍尺虎消失之後1萬2000年來第一個滅絕的貓科族群。

然而，族群存續曾經如此岌岌可危的伊比利猞猁，在經過保育措施介入後，族群量自谷底翻身。西班牙政府、科學家和環保團體將圈養的個體成功地野放回自然棲地，並和葡萄牙的保育單位及組織合作。2016年，第一隻在人工飼養環境下出生的伊比利猞猁被野放到葡萄牙東南方、緊鄰西班牙邊界的阿連特茹區（Alentejo），迄今已有47隻伊比利猞猁被野放到葡萄牙。

目前，在伊比利半島上的猞猁族群數量估計已達1000隻，其中約有154隻棲息於葡萄牙的瓜迪亞納谷。這了不起的復育成效，讓伊比利猞猁從世界自然保育聯盟（IUCN）瀕危物種紅皮書的極危等級（CR）進步到瀕危等級（EN）。

Photo Credit: Frank Vassen , CC BY 2.0

保育沒有特效藥，結合各種方法救回伊比利猞猁

保護伊比利猞猁沒有特效藥。解決之道，結合各種經驗證有效的或是創新的保育方法，並在多個行政區中執行。民眾逐漸提升的保育意識也是一大助力。

棲地破碎與喪失是猞猁面臨的最大威脅，1960年至1990年之間，約有80％的猞猁因為森林退化和棲地喪失而死亡。道路拓建是主要問題：不僅阻隔個體相遇交配和基因交流的機會，還會導致路殺。西班牙在車流量大的道路下增設了動物廊道，已能緩解這些問題，葡萄牙也計畫跟進。在兩國之間打造生態廊道，也能減緩種群瓶頸效應（genetic bottleneck）[註]，讓野生動物能不受人為國界限制，自由地在自然棲息範圍移動。

葡萄牙政府自然保育與森林研究院（Institute for Nature Conservation and Forests，簡稱ICNF）首席顧問阿爾維斯（João Alves）說：「我們試著增加牠們的棲地。」

阿爾維斯向媒體表示，目前的保育結果讓人欣慰，儘管還無法爭取到理想的廊道範圍，但他希望透過擴展生態廊道，讓猞猁族群進一步成長。每隻猞猁需要約10平方公里的活動範圍，但目前葡萄牙境內的棲地範圍也僅有500平方公里。換言之，必須保留下更多的棲地，才能進一步提升猞猁族群的數量。

ICNF在葡萄牙阿連特茹區梅爾托拉（Mértola）辦公室的區主任馬丁斯（Olga Martins）附和：「猞猁需要棲地才能生存。」

能作為潛在棲地的土地大多為私人所有，這些地主傾向將土地用來種植有利可圖的橄欖樹或葡萄。但從保育的角度來說，這種單一作物地景猶如不毛之地。為了避免潛在棲地消失，ICNF鼓勵地主採用一種名為Montados的傳統混農林業系統，亦即在低密度樹林的空隙裡進行農耕或畜牧活動，形成各式植被鑲嵌如馬賽克的地景。

另一個並行的保育方法是「野化」（rewilding）。在葡萄牙和歐洲其他地區，許多環保團體如「野化歐洲」（Rewilding Europe）正向農夫或地主購買土地用來復育生物多樣性。野化方法要成功，特別是要將猞猁和狼這類高位掠食者野放到這些土地，關鍵因素之一是必須強化在地參與。保育人士認為，這個做法似乎已在阿連特茹區奏效。

在這裡，曾經敵視猞猁的地主和獵人已對這些大貓改觀。特別是畜牧農已經發現，自古以來惡名昭彰的猞猁並不會攻擊他們的家畜。

Photo Credit: BarbeeAnne／Pixabay 如今伊比利亞猞猁的族群約有1000隻

讓獵物回到棲地，猞猁與當地人都受益

伊比利山貓族群量驟減的另一個因素，是穴兔因感染多發黏液瘤病（myxomatosis）和兔出血症（rabbit hemorrhagic disease）而從歷史棲地上消失。過往農夫視穴兔為害獸，1950年代時多發黏液瘤病被人類從南美洲引入法國，用來控制野生穴兔的數量，未料病毒一路往西南方擴散，席捲整個伊比利半島，不只摧毀當地的穴兔族群，也重創了以穴兔為食的猞猁。