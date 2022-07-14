台積電法說會5大重點一次看：第2季財報優於預期，專家評「短空長多」、首看中國經濟好壞
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台積電（TSMC）今（14）日召開法說會，公布今（2022）年第2季財報優於各界預期。《關鍵評論網》整理分別就營收、銷售主力、庫存、未來成長和技術等5大重點。對此專家強調，台積電短期成長首看「中國」，否則短空長多的機率大。
台灣護國神山——台積電（TSMC）今（14）日召開線上法人說明會，公布今（2022）年第2季財報優於各界預期，《關鍵評論網》整理分別就營收、銷售主力、庫存、未來成長和技術等5大重點。對此專家強調，歐美身陷通膨消費力道下降，台積電未來成長首看「中國」，否則短空長多的機率大。
一、台積電第2季財報優於預期
台積電自結合併營收達新台幣5341.41億元，季增8.8%、年增率達到43.5%；若以美元計算，第2季營收為181.6億美元，季增3.4%、年增36.6%，還有毛利率部分達到59.1%，均優於市場預期。
其中，營業利益2621.24億元，季增達17.1%、年增達79.9%；歸屬母公司稅後淨利2370.27億元，季增16.9%、年增達76.4%，每股盈餘（EPS）9.14元，均創下新紀錄。
台積電財務長黃仁昭表示，第2季毛利率達59.1%，主要反應匯率較好、有效降低成本、以及漲價效應持續發酵。
二、台積電銷售主力：7奈米、高效能運算（HPC）
第2季看銷售主力的製程是7奈米達到30%，其次為5奈米21%，此後依序為16奈米14%、40/45奈米8%、0.15/0.18微米6%、65奈米5%。其中又以「5奈米製程」成長最快。
以技術類別來看，目前主要銷售是高效能運算（HPC）達到43%、智慧型手機38%，接著是物聯網8%、車用電子5%、消費性電子3%。黃仁昭說，邁入今年第3季，預期5奈米及7奈米製程的持續需求將支持業績成長。
三、年複合成長率為15至20%，今年下半年庫存去化
台積電也預測，今年第3季合併營收介於198至206億美元之間，約新台幣5880至6118.億元，較前季成長10.1至14.5%，平均毛利率落在57.5至59.5%之間，營業利益率則介於47至49%。未來幾年年複合成長率（CAGR）可達到15至20%。
針對日前市場傳出消費性電子（包含手機、平板和家電等）有砍單疑慮。台積電總裁暨執行長魏哲家回應，消費性電子產品需求確實疲弱，也進入過高庫存修正，需要幾個季度時間去化，應會延續到2023年上半年。台積電表示這是典型的週期（typical cycle）。
四、HPC、車用電子業務是未來動力
但資料中心HPC運算，還有車用電子需求續強，也看好5G智慧型手機及資料中心的晶片含量持續增加，該業務將維持5至9%的成長幅度，今年產能也維持全球緊繃。
五、N3E將在明年下半年開始量產，N2後年試產及2025年量產
至於外界相當關注的先進製程3奈米（N3）。魏哲家表示下半年進入量產，明（2023）年上半年會貢獻營收，N3E將在明年下半年開始量產；還有2奈米N2製程研發也符合計畫，維持2024年試產及2025年量產目標。
接著是，台積電2022年資本支出，原預估400億至440億美元，受到半導體設備商供貨問題影響，下降至400億美元甚至有可能延後到2023年。未來台積電仍靠著技術領先、多元產品組合，和客戶的策略夥伴關係延續優勢。
專家結論：台積電「短空長多」，首看中國經濟好壞
資深投資人黃伯堃強調，第2季財報都已經是「歷史」，和近日夠大機構「經濟下行」基本上沒有相關。事實上，台積電已經承認再調整庫存，短期內要再創高仍有難度，也有可能營收增加但毛利下滑。
這代表台積電高階訂單吃完，正往下搶食2、3線晶圓代工業者的成熟製程的大餅（車用電子）。
他分析，台積電如果要再創高，首先要看中國。根據財報顯示智慧型手機加上消費性電子占整體業務4成，再加上車用電子5%，整體業務已經逼近5成。其中，大客戶蘋果主要商品iPhone銷售主要市場就是中國。
去年iPhone 13系列自從上市以來，在中國就被持續搶購，蘋果各大線下零售店大排長龍。據中國財經機構《天風證券》發布，最新統計蘋果iPhone 13系列的首批訂單量將達到9000萬部，榮登中國最暢銷手機。
再加上，中國也是主要的電動車市場。英國調查公司LMC Automotive等機構估算，去（2021）年全球電動車產量為399萬台，中國產量就有229萬台，占全球比重達57.4%，其次為歐洲占比為22%、美國為12%、日本僅0.9%。
此外，歐美各國已經身陷通貨膨漲的泥淖中，民眾開始拉緊褲帶收好荷包，再者各大歐美央行持續的「貨幣緊縮政策」，均會導致消費性電子（手機等）買氣降溫。
黃伯堃強調，中國情況跟歐美大不同，目前對岸的通膨「相對溫和」。北京有相當多空間可以走向寬鬆貨幣、補貼電動車等擴張的政策，藉此刺激消費拉抬疲弱經濟。總言之，倘若中國經濟成功拉抬，短期內台積電業績則好；反則走向短空長多機率大。
此外，天風國際證券知名分析師郭明錤也在Twitter指出：「台積電將是高通在2023與2024年的5G旗艦晶片獨家供應商，這對兩家公司來說，是一個超級雙贏局面。」
不過，他指出經濟衰退對「高階市場」的影響較少，整體市占增加將使高通和台積電受惠。高通此舉代表台積電先進製程優勢，將顯著領先勁敵三星（Samsung）至少至2025年。
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核稿編輯：翁世航
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