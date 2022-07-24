《野生的東歐》上冊：東歐人是會承認東歐存在，但他們都相信它的範圍起始於自己國家的東邊

文：法蘭西斯．塔朋（Francis Tapon）

序言 踏入野生的東歐

刻板印象到底是好是壞？

這本書可能會冒犯到你，你會讀到一些以偏概全的詞句，例如「斯洛維尼亞人通曉各國語言」、「拉脫維亞人喜歡打扮」，甚至是「美國人是白癡」。有些人討厭這種用一竿子打翻整船人的刻板印象，尤其是當形容詞是負面的時候。如果我說「烏克蘭女人很漂亮」，沒有人會抱怨，但如果我說「波蘭女人是噁心的胖子」，人們就會說我是個心思狹隘又膚淺的美國人。有些自稱政治正確的人會告訴我們切忌抱持成見，「凡事概括而論絕對不是好的。」他們會如此宣示，卻沒發覺這句話本身的矛盾。

問題是，如果我們的祖先對彼此毫無成見，人類早就滅絕了。假設臉上畫有藍點的穴居人殺了你的部落中一半的人，如果你那位理想主義的鄰居拒絕將那些藍點與敵人畫上等號，他會落得什麼下場？姑且就說他會少製造一些後代吧。人類的大腦天生就會偵測行為模式，並將一切分門別類，我們無法抑制這點，這是人類的特質。這也是為何當我們在尋找可能的人肉炸彈時，都會直覺尋找阿拉伯年輕人，而非瑞典老婦人。

你以為自己沒有刻板印象？你當然有。你會避免走暗巷或接近蓬頭垢面的遊民，因為你知道在那些地方比在辦公大樓容易遭到襲擊。你把上班族當作崇尚和平的善良人，將窄巷中的持槍流氓視為危險人物。當然有時這種刻板印象也可以是錯誤的，像是辦公室的上班族可能會瘋狂開槍掃射同事，幫派分子也可能會見義勇為送你去醫院。然而你還是持續倚靠這些刻板印象過日子。

我會用些定型的觀念單純歸納一群人的行為偏好。我會試圖記錄東歐人的偏好，同時也承認凡事沒有絕對，特例總是會存在。因此當我說「阿爾巴尼亞人很友善」，他們顯然還是有很多混蛋。如果我需要不斷指出所有特例，日久就會顯得乏味，尤其是對於聰明的讀者，他們應該了解概括而論並不等於絕對聲明。

無可否認的，當你缺乏足夠的數據時，觀察的立足點就很弱。雖然我在東歐總共待了三年，但有時我只會在一個國家停留兩週。我當然希望能在每個國家都待上數個月，甚至數年，可是因為東歐總共有二十五國，我必須不斷移動，因此有少數幾項觀察確實只是基於短暫的一瞥。如果我很倒楣，在立陶宛只遇到全國唯四的討厭鬼，我就很難不做出立陶宛人都很惹人厭的結論。但我已經盡量避開這些限制，例如我可能會詢問他們的鄰國：「立陶宛人真的都是討厭鬼嗎？」

他們通常會回答：「不是，但美國人都是。」

藉由了解當地人的生活真相，我可以彌補數據的不足，但當地人的觀念也並非完全正確，有時也會傳出錯誤的刻板印象。保加利亞人曾跟我說多數羅馬尼亞人都是竊賊，這顯然是錯的，因為保加利亞人已經窮到沒東西可偷！（放輕鬆點，保加利亞的朋友們，我只是開個玩笑。）

一個避免落入錯誤陷阱的好方法是問卷調查，許多都是針對數千人收集的，因此我們會引用具有國際公信力的民調數據，例如皮尤研究中心（Pew Research Center）和蓋洛普（Gallup），看看它們能反映出東歐人的哪些特點，但同時也承認這些統計調查有其缺點。在結合廣泛的個人旅遊經驗與民調數據之後，我們應當能為每個國家描繪出一個中肯而精確的敘述。你會終於了解阿爾巴尼亞人跟科索沃人有何不同。

既然如此，何不徹底避免套用定型的觀念？「拜託不要！」波羅的海三國會對你哭喊。愛沙尼亞人、拉脫維亞人和立陶宛人最怕世人認為他們都一樣，他們都亟欲保留自己的身分。換言之，他們希望擁有自己專屬的刻板印象。斯洛伐克、白羅斯、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、馬其頓、波士尼亞、烏克蘭各自創立了自己的國家，就是不想再跟另一個國家或民族綁在一起。

每個地區都有獨特的屬性，比方說，任何有大腦的人都不會宣稱德國和義大利有相同的民族性。如果大家可以不用互貼標籤，只管叫自己「智人」（homo sapiens），這種崇高的理想固然可愛，但人類都希望能被分得更細。最後，如果我們只會說：「任何地方都有形形色色的各種族群」，我們就錯失了一個學習傳統價值、信仰和民族特徵的機會。

所以我們不能強求人們避免以偏概全，那是不可能的。真正的解決之道是擁有彈性的定型觀念，並接受例外。更重要的是，如果你看到夠多特例，就應考慮改變你的刻板印象。舉例來說，假設你相信多數阿拉伯人都是有自殺傾向的宗教狂，但有一天你親自拜訪了一個阿拉伯國家，很快就發現多數年輕人並不會炸死自己，現在你就可以建立一個新的定型觀念：阿拉伯年輕人很友善，很愛好和平，而且他們擁有的武器比一般美國人還少。簡言之，你對他們還是有刻板印象（因為要迎合你的大腦需求），但你已經根據新資訊做了自我調整。

為了避免產生不準確的成見，我致力於從最基層體驗每個國家，跟它的人民進行最真實的交流。不像多數遊客，我迴避飯店、高級餐廳、計程車或出租車，搭乘擁擠的公車，專吃街頭攤販的粗食，在農夫市場購物，只要有機會就搭當地人的便車，或寄宿在當地人的家裡。簡言之，我盡力洞察東歐各國之間的微妙差異，同時試著避免亂貼標籤或製造不存在的議題。當然，任何事物都可以極端細微，尤其是一國的歷史。

旅遊可以消弭偏見、冥頑與狹隘的心胸，使人擁有圓融而仁慈的廣闊視野，這是井底之蛙茫然度日永遠無法獲得的。――馬克．吐溫

向當地人學習歷史