《野生的東歐》上冊：東歐人是會承認東歐存在，但他們都相信它的範圍起始於自己國家的東邊
我們想讓你知道的是
本書的作者塔朋是位浪跡天涯的背包客，他深深了解到世人眼中「典型美國人」的形象，就是自我中心與傲慢，對美國以外的世界一無所知。為了讓美國人多了解一點東歐，他先後在2004年與2009年展開長達三十六個月的歐陸壯遊，把他與路人的相遇以及從他們口中獲得的地方知識記錄下來，成為這本《野生的東歐》。
文：法蘭西斯．塔朋（Francis Tapon）
序言 踏入野生的東歐
刻板印象到底是好是壞？
這本書可能會冒犯到你，你會讀到一些以偏概全的詞句，例如「斯洛維尼亞人通曉各國語言」、「拉脫維亞人喜歡打扮」，甚至是「美國人是白癡」。有些人討厭這種用一竿子打翻整船人的刻板印象，尤其是當形容詞是負面的時候。如果我說「烏克蘭女人很漂亮」，沒有人會抱怨，但如果我說「波蘭女人是噁心的胖子」，人們就會說我是個心思狹隘又膚淺的美國人。有些自稱政治正確的人會告訴我們切忌抱持成見，「凡事概括而論絕對不是好的。」他們會如此宣示，卻沒發覺這句話本身的矛盾。
問題是，如果我們的祖先對彼此毫無成見，人類早就滅絕了。假設臉上畫有藍點的穴居人殺了你的部落中一半的人，如果你那位理想主義的鄰居拒絕將那些藍點與敵人畫上等號，他會落得什麼下場？姑且就說他會少製造一些後代吧。人類的大腦天生就會偵測行為模式，並將一切分門別類，我們無法抑制這點，這是人類的特質。這也是為何當我們在尋找可能的人肉炸彈時，都會直覺尋找阿拉伯年輕人，而非瑞典老婦人。
你以為自己沒有刻板印象？你當然有。你會避免走暗巷或接近蓬頭垢面的遊民，因為你知道在那些地方比在辦公大樓容易遭到襲擊。你把上班族當作崇尚和平的善良人，將窄巷中的持槍流氓視為危險人物。當然有時這種刻板印象也可以是錯誤的，像是辦公室的上班族可能會瘋狂開槍掃射同事，幫派分子也可能會見義勇為送你去醫院。然而你還是持續倚靠這些刻板印象過日子。
我會用些定型的觀念單純歸納一群人的行為偏好。我會試圖記錄東歐人的偏好，同時也承認凡事沒有絕對，特例總是會存在。因此當我說「阿爾巴尼亞人很友善」，他們顯然還是有很多混蛋。如果我需要不斷指出所有特例，日久就會顯得乏味，尤其是對於聰明的讀者，他們應該了解概括而論並不等於絕對聲明。
無可否認的，當你缺乏足夠的數據時，觀察的立足點就很弱。雖然我在東歐總共待了三年，但有時我只會在一個國家停留兩週。我當然希望能在每個國家都待上數個月，甚至數年，可是因為東歐總共有二十五國，我必須不斷移動，因此有少數幾項觀察確實只是基於短暫的一瞥。如果我很倒楣，在立陶宛只遇到全國唯四的討厭鬼，我就很難不做出立陶宛人都很惹人厭的結論。但我已經盡量避開這些限制，例如我可能會詢問他們的鄰國：「立陶宛人真的都是討厭鬼嗎？」
他們通常會回答：「不是，但美國人都是。」
藉由了解當地人的生活真相，我可以彌補數據的不足，但當地人的觀念也並非完全正確，有時也會傳出錯誤的刻板印象。保加利亞人曾跟我說多數羅馬尼亞人都是竊賊，這顯然是錯的，因為保加利亞人已經窮到沒東西可偷！（放輕鬆點，保加利亞的朋友們，我只是開個玩笑。）
一個避免落入錯誤陷阱的好方法是問卷調查，許多都是針對數千人收集的，因此我們會引用具有國際公信力的民調數據，例如皮尤研究中心（Pew Research Center）和蓋洛普（Gallup），看看它們能反映出東歐人的哪些特點，但同時也承認這些統計調查有其缺點。在結合廣泛的個人旅遊經驗與民調數據之後，我們應當能為每個國家描繪出一個中肯而精確的敘述。你會終於了解阿爾巴尼亞人跟科索沃人有何不同。
既然如此，何不徹底避免套用定型的觀念？「拜託不要！」波羅的海三國會對你哭喊。愛沙尼亞人、拉脫維亞人和立陶宛人最怕世人認為他們都一樣，他們都亟欲保留自己的身分。換言之，他們希望擁有自己專屬的刻板印象。斯洛伐克、白羅斯、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、馬其頓、波士尼亞、烏克蘭各自創立了自己的國家，就是不想再跟另一個國家或民族綁在一起。
每個地區都有獨特的屬性，比方說，任何有大腦的人都不會宣稱德國和義大利有相同的民族性。如果大家可以不用互貼標籤，只管叫自己「智人」（homo sapiens），這種崇高的理想固然可愛，但人類都希望能被分得更細。最後，如果我們只會說：「任何地方都有形形色色的各種族群」，我們就錯失了一個學習傳統價值、信仰和民族特徵的機會。
所以我們不能強求人們避免以偏概全，那是不可能的。真正的解決之道是擁有彈性的定型觀念，並接受例外。更重要的是，如果你看到夠多特例，就應考慮改變你的刻板印象。舉例來說，假設你相信多數阿拉伯人都是有自殺傾向的宗教狂，但有一天你親自拜訪了一個阿拉伯國家，很快就發現多數年輕人並不會炸死自己，現在你就可以建立一個新的定型觀念：阿拉伯年輕人很友善，很愛好和平，而且他們擁有的武器比一般美國人還少。簡言之，你對他們還是有刻板印象（因為要迎合你的大腦需求），但你已經根據新資訊做了自我調整。
為了避免產生不準確的成見，我致力於從最基層體驗每個國家，跟它的人民進行最真實的交流。不像多數遊客，我迴避飯店、高級餐廳、計程車或出租車，搭乘擁擠的公車，專吃街頭攤販的粗食，在農夫市場購物，只要有機會就搭當地人的便車，或寄宿在當地人的家裡。簡言之，我盡力洞察東歐各國之間的微妙差異，同時試著避免亂貼標籤或製造不存在的議題。當然，任何事物都可以極端細微，尤其是一國的歷史。
旅遊可以消弭偏見、冥頑與狹隘的心胸，使人擁有圓融而仁慈的廣闊視野，這是井底之蛙茫然度日永遠無法獲得的。――馬克．吐溫
向當地人學習歷史
Tags：
為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。