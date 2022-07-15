香港有種字體叫「監獄體」？

（編按：在電腦普及化之前，香港所有道路路牌和交通標誌的製作工作，都由監獄內在囚人士負責。）

「監獄體再現計劃」（相關眾籌計劃）喺2016年10月開始進行，至今已經接近六年。記得project最開初嘅時候，已經有朋友問起：「點解要叫『監獄體』？聽落好似好唔『老黎』，且有啲負面嘅意思喎。」亦都有讀者建議，可以叫「更生體」、「懲敎體」等等比較正面嘅名稱。

其實當初改名叫「監獄體」，純粹係諗住易記、易明，一講就知道隻字體同監獄有關，並無諗太多。另外喺1970年，監獄開始接手造路牌時，當其時仲係叫做「監獄署」。所以我哋將同一個命名規則，用喺工務司署生產年代嘅字款做「工務體」一樣。

至於點解唔叫「懲敎體」？因爲「懲敎署」呢個名依家仲用緊（對比「工務司署」同「監獄署」已唔存在），主要係唔想人哋以爲個project係懲敎署搞嘅。

「監獄體」會唔會改名？唔會喇。一來個名用咗好幾年，二來個名尙算「深入民心」。例如大館喺2020年舉辦咗「望左望右：歷史標牌」展覽，裏面都有用到「監獄體（Prison Gothic）」呢個名，去形容呢啲路牌舊字體。

文章獲作者授權轉載，作者Facebook。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex