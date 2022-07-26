《台灣有事》：情境模擬「第四次台海危機」，中共會如何攻台？美日該如何協防？

文：渡部悅和、尾上定正、小野田治、矢野一樹

【情境3 「反介入／區域拒止」情境下的美中戰爭：對台灣全面進攻】

習近平下定決心攻打台灣

X年Y月，中國的經濟成長速度急速衰退，國營企業及地方政府背負龐大債務的問題也完全找不到解決途徑。房地產價格泡沫化，失業人口大增，民眾的不滿及怒火迅速攀升，導致國內治安惡化。所有的矛頭都指向國家主席習近平的政策失敗，全國民眾對習近平的批判聲浪水漲船高。

另一方面，台灣舉行總統大選，民進黨候選人提出明確的台獨政策，民意支持度大幅領先國民黨候選人。習近平於是下令在台灣海峽及台灣周邊海空領域實施大規模演習，並且宣布「中國經濟衰退及台灣輿論倒向台獨，都是美國發動資訊戰所導致。對於外國勢力的干涉，以及台獨分子的民族分裂行動，中國不排除使用武力對抗」。

數星期後，中國軍隊在台灣海峽中線的偏中國側聚集了大量戰鬥艦艇，並且將航艦遼寧號及山東號戰鬥群部署在巴士海峽上，進行海空領域聯合訓練演習。東部戰區的飛彈部隊進入備戰狀態，轟六K轟炸機與殲十一戰鬥機的戰轟部隊分成數組，同時沿著台灣順時針及逆時針環繞飛行。此外這場演習也投入了無人攻擊機「翼龍」的大規模編隊，反復進行模擬攻擊。

在演習的過程中，中國重新設定防空識別區（ADIZ），將整個台灣本島涵蓋在內，任何飛機想進入防空識別區內都必須向中國當局提出申請。中國並警告任何勢力擅自闖入，中國都會採取相應措施。中國將航艦部署在巴士海峽上，又設定防空識別區限制空域，在實質上已等同於封鎖了台灣的海空交通路線。

兩岸武力衝突的爆發與擴大

台灣強烈譴責中國藉演習的名義實施封鎖作戰，將防禦戰備情況（DEFCON）[13] 提升至等級二（準戰時），並且實施戰鬥空中巡邏（CAP）[14]。一支實施CAP的戰機部隊與越過台灣海峽中線的中國戰鬥機發生對峙，一架戰機遭受強力的ECM（電子干擾）[15] 及飛彈鎖定。該戰機於是以自我防禦裝置（雷達干擾片、熱誘餌彈 [16]）進行迴避，並由僚機實施警告射擊。

中國戰機傳來「我方遭受攻擊，將實施反擊」的訊息，旋即擊墜台灣戰機。此事件發生之後，中國立刻發射大量的彈道飛彈及巡弋飛彈，攻擊台灣的空軍基地及其他軍事設施，同時派出轟六轟炸機進行波狀攻擊，幾乎徹底摧毀台灣的空軍設施及戰力。

中國集中火力對台灣發動奇襲，短短數天之內就重創台灣的海空軍。中國接著以海軍戰力設置警戒封鎖線，強化對台灣的封鎖，同時大陸方面積極準備全面的登陸作戰。

美軍實施「作戰計畫五○七七」

在中國對台灣發動奇襲之後，美國議會依循《台灣關係法》一致通過派遣美軍協防台灣，川普總統也指示美軍實施防衛台灣所需要的軍事行動。日本政府也將事態認定為「重要影響事態」，實施了支援美軍所需要的措施。另一方面，中國則對外宣布美日兩國干涉中國內政是侵害主權的行為，必定會加以排除。

美國印度太平洋司令部依據「作戰計畫五○七七」（5077 Plan）[17]，對通過馬六甲海峽的中國籍液貨船實施臨檢，同時以戰斧巡弋飛彈及潛艦攻擊部署於巴士海峽的中國航艦艦隊。另一方面，也對部署於關島的B-52、部署於日本岩國基地的陸戰隊F-35B，及部署於日本佐世保基地的兩棲突擊艦下達出擊命令。

另外又指示駐守於日本橫須賀的第七艦隊航艦打擊群移動至西太平洋，駐守於日本嘉手納基地的F-15部隊則為了減少因中國飛彈攻擊而造成的傷害，分散配置於日本本州的各自衛隊基地。除此之外，美軍也開始針對中國軍隊的指揮管制網路進行網路攻擊。

台灣戰區內的美中武力衝突與日本

中國軍隊以獲得及維持台灣周邊制海權及制空權為目標，一方面持續轟炸台灣的海空軍基地，一方面研判美軍必定會介入，因此搶先對沖繩嘉手納基地發動了飛彈攻擊。日本政府以此將事態提升為「武力攻擊事態」，出動自衛隊進行防衛作戰。美國和日本實施聯合作戰，共同防衛與那國島周邊空域，自衛隊並協助美國空軍完成電戰空中攻擊組合（strike package），保護航艦打擊群。

中國的海空戰力因美軍的全力反攻而急速耗損，航空母艦遼寧號嚴重毀損，陷入沒有辦法繼續航行的狀態。兩星期後，台灣本島周邊的制海權及制空權完全落入美軍的掌控之中。雖然在這段期間裡，發生了台灣防空軍誤擊美國軍機，及日本自衛隊戰機擊墜台灣軍機等意外事件，美軍及日本自衛隊也在戰鬥中受創嚴重，但美日台三方軍隊成功阻止中國侵略台灣，中國的海空軍戰力大幅遭到削弱。美軍接著又趁機攻擊中國建設於南沙群島一帶的七座人工島嶼，幾乎完全摧毀上頭的軍事設施。

在美日發動聯合作戰的同時，兩國政府也譴責中國以武力攻擊美日兩國的行徑屬於戰爭行為，向聯合國安理會提出緊急控訴。中國政府行使否決權，阻止了此議案，但隨著戰況趨於對中國不利，最後中國接納了英法兩國向安理會提出的停戰提案。「東協區域論壇」（ASEAN Regional Forum, ARF）、「五國聯防」（Five Power Defence Arrangements, FPDA）等區域安全保障組織，也決議提出即時停戰要求，各方在停戰上達成共識。中國國家主席習近平因背負戰敗責任而失勢，中國共產黨改採集體領導體制。

Photo Credit: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Douglas Ellis/Released

【4 關於情境模擬的解說】

易思安的論文：「中國的五大戰爭計畫」

以上對中國統一台灣的方式進行了三次情境模擬。那一個情境的可能性最高？從安全保障及國土防衛的觀點來看，我們必須為最壞的情況做好準備。以上三種情境，哪一種對日本來說是最壞的情況？在說出結論之前，我想要介紹一篇受到美國華盛頓特區國家安全相關人士高度關注的論文。