《台灣有事》：情境模擬「第四次台海危機」，中共會如何攻台？美日該如何協防？
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本書四位日本資歷豐富的自衛隊退役將領，根據過去參與國防及國際事務的角度及經驗，從美中關係、印太戰略的視角，分析台灣在地緣政治上的重要性，呼應了安倍晉三的呼籲。
文：渡部悅和、尾上定正、小野田治、矢野一樹
【情境3 「反介入／區域拒止」情境下的美中戰爭：對台灣全面進攻】
習近平下定決心攻打台灣
X年Y月，中國的經濟成長速度急速衰退，國營企業及地方政府背負龐大債務的問題也完全找不到解決途徑。房地產價格泡沫化，失業人口大增，民眾的不滿及怒火迅速攀升，導致國內治安惡化。所有的矛頭都指向國家主席習近平的政策失敗，全國民眾對習近平的批判聲浪水漲船高。
另一方面，台灣舉行總統大選，民進黨候選人提出明確的台獨政策，民意支持度大幅領先國民黨候選人。習近平於是下令在台灣海峽及台灣周邊海空領域實施大規模演習，並且宣布「中國經濟衰退及台灣輿論倒向台獨，都是美國發動資訊戰所導致。對於外國勢力的干涉，以及台獨分子的民族分裂行動，中國不排除使用武力對抗」。
數星期後，中國軍隊在台灣海峽中線的偏中國側聚集了大量戰鬥艦艇，並且將航艦遼寧號及山東號戰鬥群部署在巴士海峽上，進行海空領域聯合訓練演習。東部戰區的飛彈部隊進入備戰狀態，轟六K轟炸機與殲十一戰鬥機的戰轟部隊分成數組，同時沿著台灣順時針及逆時針環繞飛行。此外這場演習也投入了無人攻擊機「翼龍」的大規模編隊，反復進行模擬攻擊。
在演習的過程中，中國重新設定防空識別區（ADIZ），將整個台灣本島涵蓋在內，任何飛機想進入防空識別區內都必須向中國當局提出申請。中國並警告任何勢力擅自闖入，中國都會採取相應措施。中國將航艦部署在巴士海峽上，又設定防空識別區限制空域，在實質上已等同於封鎖了台灣的海空交通路線。
兩岸武力衝突的爆發與擴大
台灣強烈譴責中國藉演習的名義實施封鎖作戰，將防禦戰備情況（DEFCON）[13] 提升至等級二（準戰時），並且實施戰鬥空中巡邏（CAP）[14]。一支實施CAP的戰機部隊與越過台灣海峽中線的中國戰鬥機發生對峙，一架戰機遭受強力的ECM（電子干擾）[15] 及飛彈鎖定。該戰機於是以自我防禦裝置（雷達干擾片、熱誘餌彈 [16]）進行迴避，並由僚機實施警告射擊。
中國戰機傳來「我方遭受攻擊，將實施反擊」的訊息，旋即擊墜台灣戰機。此事件發生之後，中國立刻發射大量的彈道飛彈及巡弋飛彈，攻擊台灣的空軍基地及其他軍事設施，同時派出轟六轟炸機進行波狀攻擊，幾乎徹底摧毀台灣的空軍設施及戰力。
中國集中火力對台灣發動奇襲，短短數天之內就重創台灣的海空軍。中國接著以海軍戰力設置警戒封鎖線，強化對台灣的封鎖，同時大陸方面積極準備全面的登陸作戰。
美軍實施「作戰計畫五○七七」
在中國對台灣發動奇襲之後，美國議會依循《台灣關係法》一致通過派遣美軍協防台灣，川普總統也指示美軍實施防衛台灣所需要的軍事行動。日本政府也將事態認定為「重要影響事態」，實施了支援美軍所需要的措施。另一方面，中國則對外宣布美日兩國干涉中國內政是侵害主權的行為，必定會加以排除。
美國印度太平洋司令部依據「作戰計畫五○七七」（5077 Plan）[17]，對通過馬六甲海峽的中國籍液貨船實施臨檢，同時以戰斧巡弋飛彈及潛艦攻擊部署於巴士海峽的中國航艦艦隊。另一方面，也對部署於關島的B-52、部署於日本岩國基地的陸戰隊F-35B，及部署於日本佐世保基地的兩棲突擊艦下達出擊命令。
另外又指示駐守於日本橫須賀的第七艦隊航艦打擊群移動至西太平洋，駐守於日本嘉手納基地的F-15部隊則為了減少因中國飛彈攻擊而造成的傷害，分散配置於日本本州的各自衛隊基地。除此之外，美軍也開始針對中國軍隊的指揮管制網路進行網路攻擊。
台灣戰區內的美中武力衝突與日本
中國軍隊以獲得及維持台灣周邊制海權及制空權為目標，一方面持續轟炸台灣的海空軍基地，一方面研判美軍必定會介入，因此搶先對沖繩嘉手納基地發動了飛彈攻擊。日本政府以此將事態提升為「武力攻擊事態」，出動自衛隊進行防衛作戰。美國和日本實施聯合作戰，共同防衛與那國島周邊空域，自衛隊並協助美國空軍完成電戰空中攻擊組合（strike package），保護航艦打擊群。
中國的海空戰力因美軍的全力反攻而急速耗損，航空母艦遼寧號嚴重毀損，陷入沒有辦法繼續航行的狀態。兩星期後，台灣本島周邊的制海權及制空權完全落入美軍的掌控之中。雖然在這段期間裡，發生了台灣防空軍誤擊美國軍機，及日本自衛隊戰機擊墜台灣軍機等意外事件，美軍及日本自衛隊也在戰鬥中受創嚴重，但美日台三方軍隊成功阻止中國侵略台灣，中國的海空軍戰力大幅遭到削弱。美軍接著又趁機攻擊中國建設於南沙群島一帶的七座人工島嶼，幾乎完全摧毀上頭的軍事設施。
在美日發動聯合作戰的同時，兩國政府也譴責中國以武力攻擊美日兩國的行徑屬於戰爭行為，向聯合國安理會提出緊急控訴。中國政府行使否決權，阻止了此議案，但隨著戰況趨於對中國不利，最後中國接納了英法兩國向安理會提出的停戰提案。「東協區域論壇」（ASEAN Regional Forum, ARF）、「五國聯防」（Five Power Defence Arrangements, FPDA）等區域安全保障組織，也決議提出即時停戰要求，各方在停戰上達成共識。中國國家主席習近平因背負戰敗責任而失勢，中國共產黨改採集體領導體制。
【4 關於情境模擬的解說】
易思安的論文：「中國的五大戰爭計畫」
以上對中國統一台灣的方式進行了三次情境模擬。那一個情境的可能性最高？從安全保障及國土防衛的觀點來看，我們必須為最壞的情況做好準備。以上三種情境，哪一種對日本來說是最壞的情況？在說出結論之前，我想要介紹一篇受到美國華盛頓特區國家安全相關人士高度關注的論文。
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豐邑氧森，幸福人生——A8長庚商圈超機能養生基地，北桃菁英移居首選
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購屋置產先別鎖死雙北蛋黃、蛋白區，菁英族最新移居首選紛紛指向機捷A8長庚生活圈的「豐邑氧森」。挑戰區內罕見大基地低密度住宅規劃，打造大林口地區唯一幸福全齡建築。
桃園機場捷運開通後，桃園與雙北生活圈迅速串連，兩地通勤時間大大縮短，使北桃交界處的大林口地區成為炙手可熱的房市黃金地段。尤其雙北房價持續揚升，愈來愈多買房族轉往桃園一帶開創家園，而林口新市鎮重劃區又有媒體園區、郵政物流園區等帶來就業機會，人潮湧入已是現在進行式。
其中，機捷A8長庚生活圈，又因生活機能佳、臨近雙北而大受歡迎，不過也因此可開發腹地已不多。難能可貴的是，向來堅持大基地、低密度住宅設計的豐邑建設早有規劃，近期正式插旗A8長庚醫院商圈，推出珍稀千坪大基地新案「豐邑氧森」，吸引北北桃菁英族群置產遷居，搶佔絕版珍品，把握極高保值效益。
菁英養生絕佳地段，綠意景致與生活機能齊備
豐邑氧森地段極佳，與A8長庚生活圈僅5分鐘車距，更緊鄰長庚醫學中心、華亞科技園區、A7科技園區、郵政物流園區等，以及三立、東森、三井影視共同打造的國際級媒體園區。
此外，坐擁長樂公園、文德公園，以及長庚醫護社區既有的林蔭景觀，建地後方更接壤萬頃自然保護區，充分綠意環繞，保有絕佳生活品質；鄰近商圈與長庚醫院，食衣住行等生活機能無虞，豐沛醫療資源更是唾手可得。一個捷運站的距離內，即可享國際連鎖知名餐飲品牌、三井Outlet、環球購物中心，無論是親子娛樂或時尚採買都能一站到位。
大基地低密度住宅設計，三面採光大開窗淨化身心
後疫情時代講究健康養生之道，而豐邑氧森正是難得珍貴的菁英養生環境。秉持豐邑一貫的千坪基地規劃，搶佔大林口區難得的大基地，為住戶保留綠帶空間，將陽光、空氣、水、花草綠意引進社區，創造天然舒心自然景。此外，設計方面更採用三面採光衛浴開窗，為室內引進自然陽光與新鮮活氧，造就天然防疫最佳黃金格局。
坐擁約1762坪基地，豐邑氧森屬於大面積低建蔽規劃，使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅更高樓層，純住宅的指標。總價落在1,100～2,000萬。房型規劃為24～41坪的2至3房，規劃戶數共有328戶。
公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室、閱覽室等。社區內除了建築本身之外，甚至留出約1255坪的開放花園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。
榮耀大林口，豐邑氧森實踐安全與美學的珍稀鉅作
豐邑機構總經理邱崇喆表示：
「對於豐邑來說，建築事業的理想就是能在最好的環境上，建造一個好產品，讓它將城市的建築水平拉高，同步提升居住的生活品質。」
豐邑建設的選地哲學，向來鎖定在開發中的潛力區塊，也就是已具備相對完善的生活機能，同時依然保有建設願景的土地。而這一點堅持，在豐邑氧森的新案上也已徹底實踐。集「商圈、產業、綠地、交通」四大優勢於一身，豐邑氧森精彩的還不只如此，豐邑氧森的建設規劃設計，更蘊涵豐邑建設一直以來堅持的「安全、美學」理念。延伸制霸中台灣的建設品牌口碑，豐邑氧森將於北台灣展現令人眼睛為之一亮的豐邑驕傲。
安全是建設之本。豐邑氧森參訪日本建築經驗，採用率先業界的鋼柱模工法、獨創的八大管系，構築永續建築、安全穩固頂極美宅。安了根基，豐邑接著在乎的是住戶的身心靈成長。「我希望住戶會感受到家的溫度。」豐邑機構總經理邱崇喆為住戶實現對「家」的嚮往，花費人力、物力投注社區經營，為住戶增添多元生活體驗，也拉近彼此距離。
馬拉松路跑、公益活動、社區課程⋯⋯多采多姿的社區經營，活絡家園氣氛，也提升豐邑家族社區的生活品質，促進友善里鄰，同時也提升豐邑家族社區總體價值，為住戶帶來資產增值的機會。
除此之外，豐邑建設事業版圖更跨足飯店經營與百貨品牌，諸如新竹首家五星級豐邑喜來登大飯店、台中豐邑逢甲商旅La Vida、萬豪酒店旗下潮牌飯店Moxy飯店、豐邑百貨品牌「FUNLIFE豐生活購物中心」等，都是豐邑建設數一數二的榮譽。如今插旗長庚生活圈，勢必將強化豐邑品牌的全方位生活目標，造福當地社區與住戶，透過珍稀鉅作「豐邑氧森」與在地共同構築美好生活。
豐邑氧森，樂活養生！
預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）