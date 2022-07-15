俄亥俄州10歲女孩被強暴懷孕、必須前往別州墮胎，被美國右派批評是「假故事」後嫌犯落網

美國俄亥俄州一名10歲的女孩在被強暴後懷孕了，不過據稱這名女孩無法在俄亥俄州進行墮胎、必須前往印第安納州的診所，引發全國的矚目，右派媒體與一些共和黨籍政治人物都稱這則新聞是捏造的。不過稍早，這起事件的強暴犯被捕，也坦承犯案。

《印第安納波利斯星報》7月初報導， 印第安納州一名婦產科醫生伯納（Caitlin Bernard）表示，他的診所接到了 一通求助電話，一名已懷孕6週又3天的10歲女孩在她的家鄉無法進行墮胎 。俄亥俄州禁止在可偵測到胎兒心跳、懷孕6週以上的女性進行墮胎，也 不包括強姦或亂倫的例外情況 。

雖然在上個月最高法院裁決推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後， 印第安納州預備在7月25日的特別會議上，討論限制墮胎的政策，不過到目前為止墮胎服務在該州仍是合法，於是這名女孩很快就到伯納醫生的診所，尋求照護。

這則新聞很快在當地引發討論。美國總統拜登上週五於白宮痛批，「就在上週，根據報導，一名10歲的女孩，一名強暴的受害者，10 歲而已！她被迫必須離開該州，前往印第安納州終止妊娠，也許可以挽救她的生命。」「想像一下你是那個小女孩。我是認真的，想像一下你是那個小女孩。」

Pres. Biden on 10-year-old who reportedly was raped and had to travel out of state to terminate the pregnancy: “Imagine being that little girl. I'm serious, just imagine being that little girl. 10 years old!” https://t.co/jZ8JYZ6fZW pic.twitter.com/y3iRTPjfv6 — ABC News (@ABC) July 8, 2022

不過右派人士也立刻反彈。俄亥俄州共和黨總檢察長約斯特（Dave Yost）本週一告訴《福斯新聞》，他沒有聽到「任何耳語」、沒有一絲證據證實這個故事；俄亥俄州長狄懷恩（Mike DeWine）的辦公室也表示，他們沒有發現與10歲女孩被強暴和懷孕有關的刑事調查。

南達科他州共和黨州長諾姆（Kristi Noem）之前也於推特上表示，「大約在一週前，《CNN》的主播Dana Bash試圖誤導我，關於一個10歲墮胎的女孩的故事。我指出沒有人在找那個強暴小孩的變態。 現在看來這個故事一開始就是假的。完全是 來自自由媒體的假新聞。」

俄亥俄州共和黨眾議員喬丹（Jim Jordan）更於推特上表示，「又一個謊言。有人感到訝異嗎？」不過他隨後刪除了該則貼文。

Hey @Jim_Jordan -

This disappeared from your account.

We found it. You’re welcome. pic.twitter.com/7MsRWq5elT — Ken Olin (@kenolin1) July 13, 2022

媒體也加入了這場小孩墮胎的討論，右翼新聞媒體稱這則新聞是「墮胎支持者的謊言和欺騙」；《紐約郵報》也發表了一篇文章，標題原為〈 一名10歲強暴受害者墮胎的激進故事，看起來像是謊言〉：

This was Fox News contributor Jonathan Turley's piece for the New York Post https://t.co/b4EsYGBECW pic.twitter.com/vUwjSTewvZ — Jeremy Barr (@jeremymbarr) July 13, 2022

《華爾街日報》發表了一篇題為〈一個好得無法證實的墮胎故事〉（An Abortion Story Too Good to Confirm）的社論，宣稱：「如今，各種幻想文在社群媒體上流傳，但你不會指望它們會出現在白宮。」這篇文章指出，「沒有證據表明這個女孩的存在」，「美國人民應該從他們的總統那裡得到更好的，而不是一個未經證實的故事。」

不過，這一切的質疑在本週得到了初步的解答。

週二 （12日） ，俄亥俄州哥倫布市一名男子、27歲的 富恩特斯（Gerson Fuentes）被捕，他是一名非法移民，被指控犯有強姦罪，這是俄亥俄州一級重罪。警方稱他承認至少強暴該名女孩兩次。

Who is Gerson Fuentes? Undocumented Immigrant Charged With Ohio Child Rape https://t.co/yAFPEMq3e9 — Newsweek (@Newsweek) July 14, 2022

週三（13日），警探亨恩（Jeffrey Huhn）於法庭作證說，他於6月22日接手此案，女孩於6月29日接受 終止妊娠的諮詢，6月 30日在印第安納州接受了藥物流產。亨恩也作證說，這名孩子告訴警方，是富恩特斯讓她懷孕的。該診所也提供了死胎的DNA，正在與嫌犯和受害女孩的手足的DNA進行測試比對。

助理檢察官表示，這名女孩最近剛滿10歲，這意味著她很可能在9歲時懷孕。 如果罪名成立，富恩特斯將面臨終身監禁。

此前所有質疑此案的相關新聞、社論，都補上了嫌犯被捕的進度更新。不過推特上網友痛批，包括福斯新聞在內的右翼媒體質疑此案為假，是不是該出來道歉。

Where is your apology ⁦@FoxNews⁩ for allowing your on air guest to call this child’s story into question? We’ll wait.



Columbus Police Arrest Gerson Fuentes for Rape of Ohio 10-Year-Old Who Traveled to Indiana for Abortion https://t.co/LiBzWHA6jb — Just Lisa 🙋🏻‍♀️🤗💪🏻🦋 (@MiamiMagLisa) July 14, 2022

俄亥俄州的總檢察長約斯特也於週三發表聲明，說「 我為這個年幼的孩子所遭受的痛苦感到心痛」，「我感謝哥倫布市警察局努力確保認罪、並將強暴犯趕出街頭。正義必須得到伸張，俄亥俄州刑事調查局準備好支持俄亥俄州的執法部門，將這些罪犯關進監獄裡。」 他沒有回應他之前關於此案是捏造的說法。

為這名女孩提供墮胎藥物的印第安納州婦產科醫生伯納週三在推特上表示，「 我為所有性侵和性虐待的受害者心碎。 我很傷心，我們的國家在她們最需要我們的時候辜負了她們。 醫生必須能夠在人們需要的時間和地點為他們提供他們需要的醫療服務。」

美國有26個州在「羅訴韋德案」被推翻後打算嚴格限制墮胎，預計將在未來幾週、幾個月內修改法律。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元