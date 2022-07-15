俄亥俄州10歲女孩被強暴懷孕、必須前往別州墮胎，被美國右派批評是「假故事」後嫌犯落網
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印第安納州一間診所接到了一名10歲女孩的求助電話，通話時她已懷孕6週又3天，在她的家鄉無法進行墮胎。俄亥俄州禁止在可偵測到胎兒心跳、懷孕6週以上的女性進行墮胎，也不包括強姦或亂倫的例外情況。
美國俄亥俄州一名10歲的女孩在被強暴後懷孕了，不過據稱這名女孩無法在俄亥俄州進行墮胎、必須前往印第安納州的診所，引發全國的矚目，右派媒體與一些共和黨籍政治人物都稱這則新聞是捏造的。不過稍早，這起事件的強暴犯被捕，也坦承犯案。
《印第安納波利斯星報》7月初報導，印第安納州一名婦產科醫生伯納（Caitlin Bernard）表示，他的診所接到了一通求助電話，一名已懷孕6週又3天的10歲女孩在她的家鄉無法進行墮胎。俄亥俄州禁止在可偵測到胎兒心跳、懷孕6週以上的女性進行墮胎，也不包括強姦或亂倫的例外情況。
雖然在上個月最高法院裁決推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，印第安納州預備在7月25日的特別會議上，討論限制墮胎的政策，不過到目前為止墮胎服務在該州仍是合法，於是這名女孩很快就到伯納醫生的診所，尋求照護。
這則新聞很快在當地引發討論。美國總統拜登上週五於白宮痛批，「就在上週，根據報導，一名10歲的女孩，一名強暴的受害者，10 歲而已！她被迫必須離開該州，前往印第安納州終止妊娠，也許可以挽救她的生命。」「想像一下你是那個小女孩。我是認真的，想像一下你是那個小女孩。」
不過右派人士也立刻反彈。俄亥俄州共和黨總檢察長約斯特（Dave Yost）本週一告訴《福斯新聞》，他沒有聽到「任何耳語」、沒有一絲證據證實這個故事；俄亥俄州長狄懷恩（Mike DeWine）的辦公室也表示，他們沒有發現與10歲女孩被強暴和懷孕有關的刑事調查。
南達科他州共和黨州長諾姆（Kristi Noem）之前也於推特上表示，「大約在一週前，《CNN》的主播Dana Bash試圖誤導我，關於一個10歲墮胎的女孩的故事。我指出沒有人在找那個強暴小孩的變態。現在看來這個故事一開始就是假的。完全是來自自由媒體的假新聞。」
俄亥俄州共和黨眾議員喬丹（Jim Jordan）更於推特上表示，「又一個謊言。有人感到訝異嗎？」不過他隨後刪除了該則貼文。
媒體也加入了這場小孩墮胎的討論，右翼新聞媒體稱這則新聞是「墮胎支持者的謊言和欺騙」；《紐約郵報》也發表了一篇文章，標題原為〈一名10歲強暴受害者墮胎的激進故事，看起來像是謊言〉：
《華爾街日報》發表了一篇題為〈一個好得無法證實的墮胎故事〉（An Abortion Story Too Good to Confirm）的社論，宣稱：「如今，各種幻想文在社群媒體上流傳，但你不會指望它們會出現在白宮。」這篇文章指出，「沒有證據表明這個女孩的存在」，「美國人民應該從他們的總統那裡得到更好的，而不是一個未經證實的故事。」
不過，這一切的質疑在本週得到了初步的解答。
週二（12日），俄亥俄州哥倫布市一名男子、27歲的富恩特斯（Gerson Fuentes）被捕，他是一名非法移民，被指控犯有強姦罪，這是俄亥俄州一級重罪。警方稱他承認至少強暴該名女孩兩次。
週三（13日），警探亨恩（Jeffrey Huhn）於法庭作證說，他於6月22日接手此案，女孩於6月29日接受終止妊娠的諮詢，6月30日在印第安納州接受了藥物流產。亨恩也作證說，這名孩子告訴警方，是富恩特斯讓她懷孕的。該診所也提供了死胎的DNA，正在與嫌犯和受害女孩的手足的DNA進行測試比對。
助理檢察官表示，這名女孩最近剛滿10歲，這意味著她很可能在9歲時懷孕。如果罪名成立，富恩特斯將面臨終身監禁。
此前所有質疑此案的相關新聞、社論，都補上了嫌犯被捕的進度更新。不過推特上網友痛批，包括福斯新聞在內的右翼媒體質疑此案為假，是不是該出來道歉。
俄亥俄州的總檢察長約斯特也於週三發表聲明，說「我為這個年幼的孩子所遭受的痛苦感到心痛」，「我感謝哥倫布市警察局努力確保認罪、並將強暴犯趕出街頭。正義必須得到伸張，俄亥俄州刑事調查局準備好支持俄亥俄州的執法部門，將這些罪犯關進監獄裡。」他沒有回應他之前關於此案是捏造的說法。
為這名女孩提供墮胎藥物的印第安納州婦產科醫生伯納週三在推特上表示，「我為所有性侵和性虐待的受害者心碎。我很傷心，我們的國家在她們最需要我們的時候辜負了她們。醫生必須能夠在人們需要的時間和地點為他們提供他們需要的醫療服務。」
美國有26個州在「羅訴韋德案」被推翻後打算嚴格限制墮胎，預計將在未來幾週、幾個月內修改法律。
新聞來源
- Arrest made in rape of Ohio girl that led to Indiana abortion drawing international attention（The Colombus Dispatch）
- Patients head to Indiana for abortion services as other states restrict care（Indy Star）
- Man charged with rape of girl, 10, who traveled for abortion（AP）
延伸閱讀
- 美最高法院撤銷近半世紀以來的墮胎合憲權，「羅訴韋德案」遭推翻會有哪些影響？
- 美最高法院推翻墮胎權、逾五成民眾反對，密西西比州唯一墮胎診所被迫關門
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹