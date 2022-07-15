義大利聯合政府即將垮台？五星運動黨公開抵制後，總理德拉吉宣布辭職

在義大利「五星運動黨」（5-Star Movement）拒絕參加一項關鍵法案的信任投票、引發該國政壇危機後，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）於週四（14日）宣布辭職，根據總理辦公室釋出的聲明，德拉吉告訴內閣：「我會在今晚遞辭呈給共和國總統...…支持這個政府的全國團結聯盟已不復存在。」

德拉吉曾任歐洲中央銀行（ECB）總裁，自2021年2月起擔任義大利總理，是義大利過去十年第六任總理。德拉吉的政府是嚢括了大多數政黨的大聯合政府，外界期望他能以拯救歐元區的經驗，讓這個危機重重的國家復甦。

週四，義大利的參議院通過一項價值約230億歐元的關鍵法案，包括了政府為家庭和企業提供經濟援助計劃，以及允許羅馬當局建造一個巨大的焚化爐。不過在這場信任投票遭到德拉吉的關鍵聯盟盟友、由義大利前總理孔蒂（Giuseppe Conte）領導的五星運動黨抵制。

儘管遭到五星運動黨抵制，德拉吉的法案還是以172票對39票通過，不過同時，這場投票已經讓德拉吉政府的未來受到質疑。

德拉吉曾明確表示，五星運動黨是其聯合政府中的聯盟夥伴，若沒有他們，他無意執政。五星運動黨在 2018年大選中成為最大的政黨，但後來黨內發生爭執，許多重要黨員出走，聲勢大不如前，觀察人士認為，該黨對焚化爐的反對立場旨在支持選民的支持，為2023年初的大選做準備。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 義大利前總理孔蒂（右）2019年於羅馬接待中國國家領導人習近平。

義大利總統不接受德拉吉辭職

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）拒絕接受德拉吉的辭職，並要求德拉吉在國會發表演說，對目前的政治局勢帶來明確的願景。

《德國之聲》指出， 德拉吉在歐洲與義大利扮演著重要的角色。俄羅斯入侵烏克蘭之後歐盟提升了制裁力度，在外交與地緣政治上，德拉吉逐漸成為歐洲政治舞台上的關鍵人物。義大利參議員 Antonio Saccone表示，現在讓德拉吉下台是有風險的，將使歐洲帶來不穩定。他痛批五星運動黨說，「你們是在幫普亭一個大忙。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 義大利總理德拉吉（左）與法國總統馬克宏（中）、德國總理蕭茲（右）6月前往烏克蘭。

另外在國內， 德拉吉的存在使歐盟和歐洲央行對義大利（歐元區第三大經濟體）放心不少。德拉吉以實用主義著稱，這在義大利政治中並不常見，他被視為義大利遵守歐盟和歐洲央行規則的保證人。

《澳洲金融評論》指出， 德拉吉辭職將可能影響歐盟懷疑義大利政府原來強烈的親歐立場、支持對烏克蘭運送軍事物資、以及執行歐盟復甦資金的關鍵改革。

德拉吉辭職之際，歐元區正面臨嚴重的經濟危機、歐元兌美元首次跌破平價，歐洲央行將祭出更嚴格的貨幣政策，義大利的借貸成本急劇上升，這也讓市場對周四的投票反應緊張， 米蘭股市一早暴跌3.4% ，意大利債券收益率大幅上升。

下一步會是什麼？

目前還不清楚總統馬達雷拉的干預是否能阻止德拉吉的辭職，如果德拉吉真的辭職，意味著義大利可能會於今年秋季（最早9月）提前選舉。

義大利各個黨派現在都將目光投向了明年的大選，尤其是右翼政黨。 極右派 聯盟黨黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）和兄弟黨領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）正在 爭奪潛在右翼聯盟的領導權。 梅洛尼女士呼籲義大利立即舉行選舉，宣布她已準備好執政，薩爾維尼也表示，政治癱瘓是不可想像的。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元