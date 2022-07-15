義大利聯合政府即將垮台？五星運動黨公開抵制後，總理德拉吉宣布辭職
我們想讓你知道的是
德拉吉辭職之際，歐元區正面臨嚴重的經濟危機、歐元兌美元首次跌破平價，歐洲央行將祭出更嚴格的貨幣政策，義大利的借貸成本急劇上升，這也讓市場對周四的投票反應緊張，米蘭股市一早暴跌3.4%，意大利債券收益率大幅上升。
在義大利「五星運動黨」（5-Star Movement）拒絕參加一項關鍵法案的信任投票、引發該國政壇危機後，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）於週四（14日）宣布辭職，根據總理辦公室釋出的聲明，德拉吉告訴內閣：「我會在今晚遞辭呈給共和國總統...…支持這個政府的全國團結聯盟已不復存在。」
德拉吉曾任歐洲中央銀行（ECB）總裁，自2021年2月起擔任義大利總理，是義大利過去十年第六任總理。德拉吉的政府是嚢括了大多數政黨的大聯合政府，外界期望他能以拯救歐元區的經驗，讓這個危機重重的國家復甦。
週四，義大利的參議院通過一項價值約230億歐元的關鍵法案，包括了政府為家庭和企業提供經濟援助計劃，以及允許羅馬當局建造一個巨大的焚化爐。不過在這場信任投票遭到德拉吉的關鍵聯盟盟友、由義大利前總理孔蒂（Giuseppe Conte）領導的五星運動黨抵制。
儘管遭到五星運動黨抵制，德拉吉的法案還是以172票對39票通過，不過同時，這場投票已經讓德拉吉政府的未來受到質疑。
德拉吉曾明確表示，五星運動黨是其聯合政府中的聯盟夥伴，若沒有他們，他無意執政。五星運動黨在 2018年大選中成為最大的政黨，但後來黨內發生爭執，許多重要黨員出走，聲勢大不如前，觀察人士認為，該黨對焚化爐的反對立場旨在支持選民的支持，為2023年初的大選做準備。
義大利總統不接受德拉吉辭職
義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）拒絕接受德拉吉的辭職，並要求德拉吉在國會發表演說，對目前的政治局勢帶來明確的願景。
《德國之聲》指出，德拉吉在歐洲與義大利扮演著重要的角色。俄羅斯入侵烏克蘭之後歐盟提升了制裁力度，在外交與地緣政治上，德拉吉逐漸成為歐洲政治舞台上的關鍵人物。義大利參議員Antonio Saccone表示，現在讓德拉吉下台是有風險的，將使歐洲帶來不穩定。他痛批五星運動黨說，「你們是在幫普亭一個大忙。」
另外在國內，德拉吉的存在使歐盟和歐洲央行對義大利（歐元區第三大經濟體）放心不少。德拉吉以實用主義著稱，這在義大利政治中並不常見，他被視為義大利遵守歐盟和歐洲央行規則的保證人。
《澳洲金融評論》指出，德拉吉辭職將可能影響歐盟懷疑義大利政府原來強烈的親歐立場、支持對烏克蘭運送軍事物資、以及執行歐盟復甦資金的關鍵改革。
德拉吉辭職之際，歐元區正面臨嚴重的經濟危機、歐元兌美元首次跌破平價，歐洲央行將祭出更嚴格的貨幣政策，義大利的借貸成本急劇上升，這也讓市場對周四的投票反應緊張，米蘭股市一早暴跌3.4%，意大利債券收益率大幅上升。
下一步會是什麼？
目前還不清楚總統馬達雷拉的干預是否能阻止德拉吉的辭職，如果德拉吉真的辭職，意味著義大利可能會於今年秋季（最早9月）提前選舉。
義大利各個黨派現在都將目光投向了明年的大選，尤其是右翼政黨。極右派聯盟黨黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）和兄弟黨領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）正在爭奪潛在右翼聯盟的領導權。梅洛尼女士呼籲義大利立即舉行選舉，宣布她已準備好執政，薩爾維尼也表示，政治癱瘓是不可想像的。
新聞來源
- Italy: President rejects PM Mario Draghi's resignation（DW）
- Italian PM Mario Draghi offers resignation after coalition falls apart（BBC）
- Italian PM Draghi to quit after coalition party mutiny（Reuters）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告