擁有拉丁美洲最好的大學、最適合留學的城市，為什麼阿根廷大學畢業率奇低？

世界上很難找到一個地方像阿根廷一樣，有這麼特別的大學教育現象──這裡有拉丁美洲最好的大學、最高的入學率，但同時卻有拉丁美洲最低的畢業率。

阿根廷最好的大學──布宜諾斯艾利斯大學（UBA）在最新的《QS世界大學排名》中排行67名，是拉丁美洲排名最前面的大學（台大在同份排行榜上名列第77）。阿根廷一共有5位諾貝爾奬得主，其中有4位來自這所大學；一共有16位阿根廷總統畢業於此，包括現任總統費南德茲（Alberto Fernández）。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯也獲選為拉丁美洲最適宜留學的城市，在全球排名23（台北排名31）。由於當地誘人的美食、宜人的氣候以及豐富的藝術文化（還有夜生活），幾乎是所有年齡層旅客的旅行首選，加上當地物價與許多國家相比是比較低的，也適合預算有限的學生前往留學。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 位於世界最寬街道七月九號大道上，布宜諾斯艾利斯知名地標方尖碑（Obelisco）。

阿根廷大學教育以公立大學為主（有80%的學生都是就讀公立大學），自從1949年裴隆總統（Juan Domingo Perón）頒布法令停收大學學費後，阿根廷的公立大學一直是免學費的，包括外國學生也是，由阿根廷教育部補助。

也因為大學免費，阿根廷吸引許多拉丁美洲國家的學生來讀大學（主要來自巴西、秘魯、哥倫比亞、巴拉圭、玻利維亞和委內瑞拉），2020年一共有8萬9000名國際學生，佔大學生總數3.6%。

另外，和許多國家不同的地方是，阿根廷大學不是看高中考試成績分發，任何人（包括外國學生在內）只要完成中學教育都可以註冊入學。

也因為念大學免費、入學又沒有門檻，阿根廷是拉丁美洲大學生比例最高的國家，一份2003-2016年的報告顯示，當地每1萬名人口中，有438人受過高等教育，高於巴西的390人、智利的364人、墨西哥的311人，以及哥倫比亞的254人。

不過，阿根廷的大學完成率是世界上最低的國家之一。根據同份報告，阿根廷每100名學生中，只有30人能準時畢業；公立大學更難，74%的學生未能在6年內畢業，是拉丁美洲畢業率最低的國家（和鄰近的巴西和智利相比，阿根廷每年每一萬人中只有29人畢業，巴西有56人，智利有49人）。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 阿根廷布宜諾斯艾利斯大學法學院。

為什麼阿根廷的大學生很難準時畢業？

沒有入學限制，進入大學有如「適者生存」

當地媒體指出，這與阿根廷低落的中學教育有關。阿根廷貝爾格拉諾大學教育研究中心（CEA）主任瓜達尼（Alieto Guadagni）表示，阿根廷大學毫無入學門檻限制，大大削弱了以前中學階段為年輕人預備讀大學的過程。

阿根廷私立大學托爾夸托迪特利亞（ Torcuato Di Tella）高等教育研究員拉伯塞（Marcelo Rabossi）也認為，因為沒有把關，一旦進入大學，就會出現一種「適者生存」的選擇過程，而受害的往往是社會階層比較低、資源較少的學生。

由於阿根廷的大學沒有入學限制，有些學校（如布宜諾斯艾利斯大學）會要求學生第一年必須先上共同基礎課程（Ciclo Básico Común，簡稱CBC），CBC在1985年取代入學考試，目標是「提供全面和跨學科的基礎培訓，培養批判性思維，鞏固學習方法，並為道德、公民和民主培訓做出貢獻」，這些課程不見得與未來想念的系所有關，甚至很多時候無關，加上具一定的困難度，根據2009年的數據，只有35%的學生可以在一年半內完成CBC，當地的學生稱，這是大學的第一道「篩子」。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 疫情期間，學生在布宜諾斯艾利斯的公園裡唸書

搶不到課，明年請早

另一方面，阿根廷還有一個台灣人很難想像的大學現象──修不到課。

就讀阿根廷科連特斯省的國立東北大學（UNNE）的C告訴我，他們學校有一個很不好的現象，就是大學裡教授不夠，學生登記上課宛如「飢餓遊戲」的生存戰，不是你有登記就有課可以上，一般是讓比較早進去讀的學長姐先選，輪不到的學生只好明年再排一次，就是個「惡性循環」。

而在資源比較豐富的首都大學──布宜諾斯艾利斯大學，雖然老師很多，但因為大學預算有限，幾乎三分之一的老師都是以榮譽身份（ad honorem）工作。所謂「榮譽」，就是不支薪的免費上課，這對一開始從事教職的人來說是很常見的途徑，得以在專業領域建立人脈和名聲。

曾在布宜諾斯艾利斯大學經濟學系擔任榮譽教師的P告訴我，他21-22歲的時候開始擔任榮譽教師，免費教了2-3年的書，他說他從一開始就知道，榮譽教師，或者教師不是一個能夠收支平衡的工作選項（阿根廷的教師薪水非常低），他把教學當作「有少數酬勞的興趣」而不是領薪水的工作。

不過如果老師把教學當成興趣，難道不會影響教學品質？我問P。

「沒錯，有些榮譽教師一邊教書，一邊做其他的工作，無法全心投入教學，這的確影響教學品質。導致學生需要配合老師課表，一些課沒有很好的時間，這讓同樣有工作的學生沒辦法配合，這是一個很大的問題。」

以P任教的經濟學系來說，學生通常需大約5至6年畢業，但也可以永遠是學生，永遠沒畢業。

在阿根廷，什麼樣的人才能準時畢業？

多數的阿根廷學生進大學幾乎是半進社會，只有不需要工作、有家庭經濟支持的人才有可能準時畢業，多數人都需要一邊工作來支付生活費（雖然大學免費）；但也因為大學免費，學生比較沒有壓力一定要在特定時間內完成學業，有些人會在工作幾十年後再會回到校園完成學業。

在阿根廷，讀大學是給每個人一個開始的機會，身邊許多朋友都告訴我，大學教會了他們一切，他們現在看事情的角度、思考的邏輯都是在大學時期培養出來的。不過有了開始，不見得要完成，阿根廷社會不特別講究文憑，我有一些30歲左右的當地朋友，大學已經修完課，但因為論文還沒寫完，至今還沒拿到大學文憑；不過由於出社會早，目前都已經有穩定而且很不錯的工作，文憑幾乎可有可無。