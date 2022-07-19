擁有拉丁美洲最好的大學、最適合留學的城市，為什麼阿根廷大學畢業率奇低？
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阿根廷的大學完成率是世界上最低的國家之一。根據一份2003-2016年的報告，阿根廷每100名學生中，只有30人能按時畢業。公立大學更難，74%的學生未能在6年內畢業，是拉丁美洲畢業率最低的國家。
世界上很難找到一個地方像阿根廷一樣，有這麼特別的大學教育現象──這裡有拉丁美洲最好的大學、最高的入學率，但同時卻有拉丁美洲最低的畢業率。
阿根廷最好的大學──布宜諾斯艾利斯大學（UBA）在最新的《QS世界大學排名》中排行67名，是拉丁美洲排名最前面的大學（台大在同份排行榜上名列第77）。阿根廷一共有5位諾貝爾奬得主，其中有4位來自這所大學；一共有16位阿根廷總統畢業於此，包括現任總統費南德茲（Alberto Fernández）。
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯也獲選為拉丁美洲最適宜留學的城市，在全球排名23（台北排名31）。由於當地誘人的美食、宜人的氣候以及豐富的藝術文化（還有夜生活），幾乎是所有年齡層旅客的旅行首選，加上當地物價與許多國家相比是比較低的，也適合預算有限的學生前往留學。
阿根廷大學教育以公立大學為主（有80%的學生都是就讀公立大學），自從1949年裴隆總統（Juan Domingo Perón）頒布法令停收大學學費後，阿根廷的公立大學一直是免學費的，包括外國學生也是，由阿根廷教育部補助。
也因為大學免費，阿根廷吸引許多拉丁美洲國家的學生來讀大學（主要來自巴西、秘魯、哥倫比亞、巴拉圭、玻利維亞和委內瑞拉），2020年一共有8萬9000名國際學生，佔大學生總數3.6%。
另外，和許多國家不同的地方是，阿根廷大學不是看高中考試成績分發，任何人（包括外國學生在內）只要完成中學教育都可以註冊入學。
也因為念大學免費、入學又沒有門檻，阿根廷是拉丁美洲大學生比例最高的國家，一份2003-2016年的報告顯示，當地每1萬名人口中，有438人受過高等教育，高於巴西的390人、智利的364人、墨西哥的311人，以及哥倫比亞的254人。
不過，阿根廷的大學完成率是世界上最低的國家之一。根據同份報告，阿根廷每100名學生中，只有30人能準時畢業；公立大學更難，74%的學生未能在6年內畢業，是拉丁美洲畢業率最低的國家（和鄰近的巴西和智利相比，阿根廷每年每一萬人中只有29人畢業，巴西有56人，智利有49人）。
為什麼阿根廷的大學生很難準時畢業？
- 沒有入學限制，進入大學有如「適者生存」
當地媒體指出，這與阿根廷低落的中學教育有關。阿根廷貝爾格拉諾大學教育研究中心（CEA）主任瓜達尼（Alieto Guadagni）表示，阿根廷大學毫無入學門檻限制，大大削弱了以前中學階段為年輕人預備讀大學的過程。
阿根廷私立大學托爾夸托迪特利亞（Torcuato Di Tella）高等教育研究員拉伯塞（Marcelo Rabossi）也認為，因為沒有把關，一旦進入大學，就會出現一種「適者生存」的選擇過程，而受害的往往是社會階層比較低、資源較少的學生。
由於阿根廷的大學沒有入學限制，有些學校（如布宜諾斯艾利斯大學）會要求學生第一年必須先上共同基礎課程（Ciclo Básico Común，簡稱CBC），CBC在1985年取代入學考試，目標是「提供全面和跨學科的基礎培訓，培養批判性思維，鞏固學習方法，並為道德、公民和民主培訓做出貢獻」，這些課程不見得與未來想念的系所有關，甚至很多時候無關，加上具一定的困難度，根據2009年的數據，只有35%的學生可以在一年半內完成CBC，當地的學生稱，這是大學的第一道「篩子」。
- 搶不到課，明年請早
另一方面，阿根廷還有一個台灣人很難想像的大學現象──修不到課。
就讀阿根廷科連特斯省的國立東北大學（UNNE）的C告訴我，他們學校有一個很不好的現象，就是大學裡教授不夠，學生登記上課宛如「飢餓遊戲」的生存戰，不是你有登記就有課可以上，一般是讓比較早進去讀的學長姐先選，輪不到的學生只好明年再排一次，就是個「惡性循環」。
而在資源比較豐富的首都大學──布宜諾斯艾利斯大學，雖然老師很多，但因為大學預算有限，幾乎三分之一的老師都是以榮譽身份（ad honorem）工作。所謂「榮譽」，就是不支薪的免費上課，這對一開始從事教職的人來說是很常見的途徑，得以在專業領域建立人脈和名聲。
曾在布宜諾斯艾利斯大學經濟學系擔任榮譽教師的P告訴我，他21-22歲的時候開始擔任榮譽教師，免費教了2-3年的書，他說他從一開始就知道，榮譽教師，或者教師不是一個能夠收支平衡的工作選項（阿根廷的教師薪水非常低），他把教學當作「有少數酬勞的興趣」而不是領薪水的工作。
不過如果老師把教學當成興趣，難道不會影響教學品質？我問P。
「沒錯，有些榮譽教師一邊教書，一邊做其他的工作，無法全心投入教學，這的確影響教學品質。導致學生需要配合老師課表，一些課沒有很好的時間，這讓同樣有工作的學生沒辦法配合，這是一個很大的問題。」
以P任教的經濟學系來說，學生通常需大約5至6年畢業，但也可以永遠是學生，永遠沒畢業。
在阿根廷，什麼樣的人才能準時畢業？
多數的阿根廷學生進大學幾乎是半進社會，只有不需要工作、有家庭經濟支持的人才有可能準時畢業，多數人都需要一邊工作來支付生活費（雖然大學免費）；但也因為大學免費，學生比較沒有壓力一定要在特定時間內完成學業，有些人會在工作幾十年後再會回到校園完成學業。
在阿根廷，讀大學是給每個人一個開始的機會，身邊許多朋友都告訴我，大學教會了他們一切，他們現在看事情的角度、思考的邏輯都是在大學時期培養出來的。不過有了開始，不見得要完成，阿根廷社會不特別講究文憑，我有一些30歲左右的當地朋友，大學已經修完課，但因為論文還沒寫完，至今還沒拿到大學文憑；不過由於出社會早，目前都已經有穩定而且很不錯的工作，文憑幾乎可有可無。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
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其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
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立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。