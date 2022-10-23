在美國懷孕的兩三事：沒有社會安全卡、沒有收入、沒有保險的三無情況下，該如何順利度過孕期？
我們想讓你知道的是
懷孕真的是一件很重要的事，在一個陌生國家猝不及防懷孕，真的讓人手足無措，也會遇到很多麻煩。希望我的分享可以幫助到讀者們，祝大家都有好孕！
今（2022）年初，突然發現自己懷孕，這件事完全在我的計劃之外，由於剛到美國半年時間，很多手續都在進行中，保險的事情一時沒顧上，所以我竟然在沒有社會安全卡、沒有收入、沒有保險的三無情況下，要想辦法度過孕期和生產，要說不著急是假的。
當時有很多朋友跟我鼓勵和建議，告訴我孕婦可以嘗試申請的福利，希望幫我度過難關，這半年間我也一一嘗試，積累了很多經驗和心得。
美國是一個福利社會，很多福利不僅僅是針對美國公民，也可能給任何擁有合法身份的美國居民，不過因為每一個州的風格不同，有些申請可能在加州比較容易，換成別的州則要求更高。不管怎麼樣，都建議大家拿資料前去申請看看。
作為孕婦在申請這些福利以前，需要先有一個「懷孕證明」證明自己懷孕。這個證明非常簡單，只要到有資質的地方，在工作人員的安排下驗孕一次，機構就可以提供證明。如果不清楚自己周圍的相關機構，可以直接在地圖上搜索Health Department。
要提到孕婦非常適合的兩種福利，必須首先說Medicaid和WIC。先說Medicaid好了，這是一種州政府提供的醫療福利，各州針對的細節可能有細微不同，比如我在佛州辦理的時候，代理就說這個福利特別針對某些疾病、孕婦和有小孩的家庭，申請的時候需要身份、收入等證明。我的幾位朋友，以及詢問過的醫院都跟我推薦這個福利，不過我找代理幫忙申請了兩次都沒有通過，具體原因我也不知道。
WIC是一種食品福利，針對孕婦、哺乳期婦女和5歲以內的孩童。申請福利需要ID、身份證明、收入證明和懷孕證明。申請通過後，機構會為你做簡單的體檢，並了解你的飲食喜好，以便於為你搭配健康營養的食品卷。所謂食品卷，其實是一張卡，可以在特定的超市使用，裡面會包括一定金額用於買蔬菜水果，還有牛奶、麥片、意麵、乳酪、果汁等。付款的時候先用WIC卡刷卡，WIC卡不包括的部分再用自己的卡付款就好。
之後再來說沒有保險的孕婦，如何負擔產檢和分娩的費用。如果可以申請到Medicaid當然最好，但如果沒有，也不要著急。我回到了之前提到的Health Department，如實告知自己的情況，之後工作人員給我推薦了225美元一個月、總價1500美元的孕婦保險項目，一共包含每個月的產檢、兩次超聲、兩次急診和兩次產後複查，這個費用不包含分娩，但是工作人員告訴我，分娩之後，在醫院再申請Emergency Medicaid就好，我有到醫院問過，醫院的工作人員也說這個方法可行。雖然每個月225美元的保險費也不便宜，但是相對自費檢查，這項服務還是相當不錯。
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AWS發佈《多媒體與娛樂產業白皮書》，免費限時開放下載，部署雲端搶占市場先機！
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在數位媒體、網際網路蓬勃發展的時代，D2C、OTT影音等新興商業模式崛起，多媒體與娛樂產業迎來一次又一次的時代巨浪，企業該如何掌握趨勢脈絡，藉機推進產業商業模式及營運方法，創造更多價值及商機？AWS發布的《多媒體與娛樂產業白皮書》為此提供了詳盡的解答。
過去十多年來電腦、手機等消費性電子產品崛起，數位科技漸漸成為人類生活中不可或缺的一部分，內容娛樂及線上體驗也幾乎成為現代人的生活必需品；再加上突如其來的新冠病毒，傳統的社會互動形式被徹底顛覆，大眾消費媒體的方式也因此受到影響，產生了不可逆的改變。
面對如今「更多、更好、更快」的挑戰，多媒體與娛樂產業究竟該如何轉型，解決當下面臨的困境？AWS透過深入研究提出《多媒體與娛樂產業白皮書》，您將從白皮書中了解上述挑戰的解決方案，以及AWS和AWS合作夥伴（如Disney+、NETFLEX等產業先驅）如何運用雲端技術進行試驗、創新服務，有效擴大受眾、打造全新商機。
急速拔升成長曲線之下，潛藏多媒體與娛樂產業的未來隱憂
隨著觀眾偏好轉向直面消費者（D2C）和影片點播（VOD）的串流平台，無論互動方式、使用時間、對內容品質的要求，甚至是對於訂閱觀看的期望，供需關係中的需求曲線正不斷上揚。根據PwC的臺灣娛樂暨媒體業展望報告指出，臺灣OTT影音市場（Ｏver-the-top，OTT）經歷數年強勁成長，營收終於在2021年跨越10億美元的里程碑，一直到2026年還可能以7.3%的年複合成長率持續成長，達到15億美元規模。而其他部分的媒體市場，包括電影、電子遊戲、網路和戶外（OOH）廣告、音樂和廣播以及電子書等都會以5%以上的年複合成長率持續成長。
當媒體與娛樂（Media & Entertainment；M&E）產業規模以驚人的速度持續成長，伴隨而來的便是產業究竟該如何持續滿足消費者對娛樂內容的高度期望。這不僅衝擊內容生產與提供服務的相關企業，也讓產業面臨服務優化、工作程序簡化等挑戰。
從內容開發到商業模式，盤點多媒體與娛樂產業的四大挑戰
如今無論是打造原創的影劇內容，還是發行庫藏的經典老片，都是當代內容娛樂不可或缺的環節。而豐富的娛樂內容，也誘導出消費者隨時隨地、透過任何螢幕獲得無窮盡可選內容的期望，促使企業更迫切地找尋經濟實惠的內容提供方式，持續創造讓消費者驚喜的體驗。這項轉變無疑增加更多多媒體與娛樂產業在商業模式及組織營運上的挑戰。
一、靈活效率的內容開發製程
產業對於無止盡的內容需求，也拉升多媒體與娛樂產業對於內容開發的效率需求。製作人如何以最小開支打造無線規模的創意工作室，讓內容創作不受地域、時間限制，準時交付高品質的內容產品。
二、優化內部流程
若想要提供更優質的媒體服務，企業則需面臨更多瑣碎的內容編輯工作。例如將影片分解成更小的片段、編制影片索引、影片標記、字幕製作、資料擷取等，這些流程既昂貴又緩慢，也難以跟上飛速擴展的內容數量。
三、不斷革新消費者體驗
當消費者越來越期待全新的媒體形式、內容互動方式以及消費內容的模式，企業需要週期性的面臨大規模的快速創新。這使得個人化內容成為發展趨勢，藉由海量內容的個人化推薦，提升消費者參與度以及消費機會。
四、維繫持續創新的商業模式
當訂閱制服務及一次性內容購買的消費行為持續轉變，任何一種制式化的商業運作模式都難以維持，此時，企業需要思考一種截然不同的方式，推動D2C的方式尋求營收擴增。
企業轉型的必要性？細究傳統基礎設施面臨的困境
若想解決上述四點營運挑戰，滿足現今觀眾快速變化的需求，企業將面臨一連串傳統基礎設施的問題。首先，傳統的產業工作流程需要花費大量前期資金、技術進行整合，而對內容需求的激增也導致企業在這方面更頻繁的支出；第二，無論是直播還是VOD發佈，相關業務都需要資料中心高規格的硬體支撐，若硬體更新跟不上服務創新的腳步，很可能造成服務難以實施；第三，資料中心的管理與維護都將增加企業總體的營運成本，導致成本明顯增加；最後，當終端使用者裝置隨著時間迭代進化（例如影片製作標準從HD提升至4K UHD），相關工作流程也隨之複雜化，造成企業端難以適應、以及媒體資產的管理困難。
面對傳統基礎設施的硬性限制，以雲端為基礎的技術基礎設施部署能夠展現出更多的彈性及解套方案。以AWS建置的基礎設施擁有極高的靈活性及可擴展性，透過客製化的方式架構工作流程及部署模型，滿足內容供應商的各種需求。而廣播等級的功能與品質也能為用戶呈現細緻的視覺效果，並且省下龐大的硬體建置及維運成本。
尋求打破僵局的解決方案： AWS利用雲端部署、機器學習重塑媒體供應鏈
針對當代多媒體與娛樂產業的其他挑戰，企業還有哪些可能的解決方案？或許機器學習可能成為未來革新體驗、優化內部流程的解決方案。例如Discovery利用Amazon Personalize為Discovery+串流平台用戶打造個人化建議，從超過50,000個節目、劇集裡找到符合客戶興趣的精選內容，強化使用者體驗。除此之外，機器學習還能幫助企業簡化內部程序，透過自動化建立中繼資料索引，幫助企業降低管理成本、將資源及注意力更專注於客戶服務及增加生產力，解放內容服務真正的價值。
至於內容開發流程的障礙，也可以從雲端部署過程找到解決方案。AWS提供適用於資產儲存及管理的雲端基礎設施，不只能夠提供近乎無限的儲存容量、還擁有靈活便利雲端管理功能，讓企業花費更少時間管理硬體及伺服器陣列，投注更多時間於創意開發及彼此合作。
最後，對於OTT服務品質及效率起到關鍵性影響的媒體供應鏈，AWS也提出應用於資料中心及資料封存的解決方案，其中包含建立內容湖、保持控制權、制定統一資料策略……等5項最佳化媒體供應鏈的秘訣。透過開通AWS的專用方案，企業能輕易的整合數位資產儲存庫、部署全雲端或混合雲端環境以執行亞馬遜簡易儲存服務（Amazon S3），獲得簡化資訊傳輸、降低成本、優化品質、工作流程整合等變革性成果。
內容、體驗持續增加的需求反應出數位媒體市場尚有大片藍海等待開發，創造無死角的服務體驗不只是企業的全新挑戰，也是企業樹立品牌、累積品牌忠誠度、創造營收的最佳機會。臺灣雲端服務品牌龍頭AWS在《多媒體與娛樂產業白皮書》中提供諸多產業解決方案，現在只要填單下載電子書，就有機會免費獲得「AWS多功能電腦支架」。
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