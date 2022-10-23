TNL+ 2022/10/23,
美加

在美國懷孕的兩三事：沒有社會安全卡、沒有收入、沒有保險的三無情況下，該如何順利度過孕期？

在美國懷孕的兩三事：沒有社會安全卡、沒有收入、沒有保險的三無情況下，該如何順利度過孕期？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

懷孕真的是一件很重要的事，在一個陌生國家猝不及防懷孕，真的讓人手足無措，也會遇到很多麻煩。希望我的分享可以幫助到讀者們，祝大家都有好孕！

今（2022）年初，突然發現自己懷孕，這件事完全在我的計劃之外，由於剛到美國半年時間，很多手續都在進行中，保險的事情一時沒顧上，所以我竟然在沒有社會安全卡、沒有收入、沒有保險的三無情況下，要想辦法度過孕期和生產，要說不著急是假的。

當時有很多朋友跟我鼓勵和建議，告訴我孕婦可以嘗試申請的福利，希望幫我度過難關，這半年間我也一一嘗試，積累了很多經驗和心得。

美國是一個福利社會，很多福利不僅僅是針對美國公民，也可能給任何擁有合法身份的美國居民，不過因為每一個州的風格不同，有些申請可能在加州比較容易，換成別的州則要求更高。不管怎麼樣，都建議大家拿資料前去申請看看。

作為孕婦在申請這些福利以前，需要先有一個「懷孕證明」證明自己懷孕。這個證明非常簡單，只要到有資質的地方，在工作人員的安排下驗孕一次，機構就可以提供證明。如果不清楚自己周圍的相關機構，可以直接在地圖上搜索Health Department。

要提到孕婦非常適合的兩種福利，必須首先說Medicaid和WIC。先說Medicaid好了，這是一種州政府提供的醫療福利，各州針對的細節可能有細微不同，比如我在佛州辦理的時候，代理就說這個福利特別針對某些疾病、孕婦和有小孩的家庭，申請的時候需要身份、收入等證明。我的幾位朋友，以及詢問過的醫院都跟我推薦這個福利，不過我找代理幫忙申請了兩次都沒有通過，具體原因我也不知道。

WIC是一種食品福利，針對孕婦、哺乳期婦女和5歲以內的孩童。申請福利需要ID、身份證明、收入證明和懷孕證明。申請通過後，機構會為你做簡單的體檢，並了解你的飲食喜好，以便於為你搭配健康營養的食品卷。所謂食品卷，其實是一張卡，可以在特定的超市使用，裡面會包括一定金額用於買蔬菜水果，還有牛奶、麥片、意麵、乳酪、果汁等。付款的時候先用WIC卡刷卡，WIC卡不包括的部分再用自己的卡付款就好。

之後再來說沒有保險的孕婦，如何負擔產檢和分娩的費用。如果可以申請到Medicaid當然最好，但如果沒有，也不要著急。我回到了之前提到的Health Department，如實告知自己的情況，之後工作人員給我推薦了225美元一個月、總價1500美元的孕婦保險項目，一共包含每個月的產檢、兩次超聲、兩次急診和兩次產後複查，這個費用不包含分娩，但是工作人員告訴我，分娩之後，在醫院再申請Emergency Medicaid就好，我有到醫院問過，醫院的工作人員也說這個方法可行。雖然每個月225美元的保險費也不便宜，但是相對自費檢查，這項服務還是相當不錯。

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