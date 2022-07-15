南投康建生技槍擊案：兇手行刑式槍決釀4死、「牛樟芝之父」命危，警政署長南下坐鎮指揮
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投警方獲報後，立即派員前往案發地點並啟動攔截圍捕，但槍手行凶後戴帽蒙臉騎機車逃逸。新上任的警政署長黃明昭表示，目前調閱監視器，查出他往市區方向逃逸，即烏嘴潭方向逃，歹徒的交通工具正在調查。
南投生技公司槍擊案，犯人「行刑式槍決」釀4死1傷
《中央社》報導，位在南投縣草屯鎮的康建生技公司昨（15）日傍晚發生槍擊案，造成4死1傷，4名死者分別為康建公司負責人賴敏男的年約70歲弟弟、公司園藝課劉姓課長、賴敏男的40歲女兒以及45歲張姓女員工，至於賴敏男也身受重傷，被送往台中榮民總醫院急救。
《中央社》報導，檢警初步調查，槍手午後先至距離廠辦約百公尺的倉庫兼資材室，以手銬控制賴敏男弟弟、劉姓男課長，接著在資材室等待賴敏男現身，但經過3、4小時仍等不到人，於是犯嫌先槍殺這2人，接著傍晚5時多利用員工下班時間走進大門並說「我找賴博士」，便大搖大擺闖進康建公司辦公室。
生技公司員工指出，犯嫌為男性，身高約180公分，體格精壯，闖進辦公室後將尚未下班的員工趕進廁所，喝令交出手機並說「放心，我不會傷害你們」，之後便對賴敏男、賴的女兒、張姓女員工頭部開槍。
李姓離職員工涉重嫌：8年前曾嗆殺女課長逃刑責，當時出庭3證人全被槍擊
《蘋果新聞網》報導，警方根據目擊者和員工描述，懷疑李姓離職員工涉重嫌，凌晨在南投荷槍實彈圍捕，但遭到脫逃。據調查，李姓男子在2012年任職康建生技的生產線員工，直屬主管是洪姓女課長，雙方因機械操作嫌隙，隔年洪女遭不明人士持鐵棍埋伏猛擊頭部並喊「打死妳」。李男後來被依殺人未遂罪嫌起訴，法院審理時，賴敏男、劉姓課長（亡）、張姓女員工（亡）等人都曾當證人。
《蘋果新聞網》報導，事後因洪女懷疑就是李男所為，雙方對簿公堂，但據李男提出的不在場證明及他與妻子的通聯記錄，法官最後也認定「李男的不在場證明有令人可疑之處，但也不能反過來成為證明被告有罪的證據」，最後判處他無罪。
《ETtoday新聞雲》報導，另外一度還有消息傳出，槍手疑似與賴男的女兒賴彥予有關，不排除有感情糾紛。不過，草屯警方澄清，目前還未確定槍手身分，動機也還要再調查釐清，請外界不要過度揣測。
《聯合新聞網》報導，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，行刑式槍決手法殘酷，兇手必須具備冷血、無情等特質，熟悉使用槍械，甚至有行兇經驗，才能在最短時間作案，因此絕大多數案例都是雇用專業槍手、傭兵，兇手往往不只一人。作案動機部分，王伯頎分析，絕大多數行刑式槍決都是源自「擋人財路」或「仇恨」。
上任後首起重大刑案，警政署長南下親自坐鎮指揮
《中央社》、《聯合新聞網》報導，南投警方獲報後，立即派員前往案發地點並啟動攔截圍捕，但槍手行凶後戴帽蒙臉騎機車逃逸。新上任的警政署長黃明昭獲知後，晚間也在刑事局副局長黃建榮陪同下，立即啟程趕往南投案發現場，約於晚間近10時許抵達，親自坐鎮指揮，務求迅速緝捕犯嫌到案。
黃明昭說，目前調閱監視器，查出他往市區方向逃逸，即烏嘴潭方向逃，歹徒的交通工具正在調查。
黃明昭表示，草屯很純樸，歹徒竟然光天化日下，膽大妄為，沒有人性開槍殺人，非常可惡，警方一定會繩之以法。
康建生技負責人賴敏男中彈，多項專利被稱牛樟芝之父
《中央社》報導，康建生物科技公司負責人賴敏男是台灣著名菇蕈類專家，因研發多項與牛樟芝萃取相關的技術專利，被稱為牛樟芝之父。
根據康建公司的網站資料，康建公司是台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心，產品與技術涵蓋固態培養牛樟芝、冬蟲夏草菌絲體、桑黃、靈芝等，相關產品除在台灣銷售，也販賣到中國、香港、澳門及馬來西亞等地。
《中時新聞網》報導，賴敏男常接受媒體專訪，公開介紹菇蕈類的培育及使用生物科技栽種技術。康建生物科技才剛於5月舉辦研究發表會，賴敏男在會上發表新技術，未料如今發生憾事。賴敏男送至台中榮總搶救，於醫院檢驗快篩陽性，據了解，急救後目前暫無生命危險。
新聞來源
- 南投生技公司槍擊案4死 警政署長：一定將歹徒繩之以法（中央社）
- 南投生技公司槍擊案疑鎖定狙殺負責人賴敏男 分2處轟頭釀4死1傷（中央社）
- 影／南投槍擊4死1傷 警政署長痛斥膽大妄為非常可惡（聯合新聞網）
- 南投生技公司槍擊案4死 警政署長南下坐鎮指揮（中央社）
- 南投生技公司槍殺4死1命危！離職員工涉重嫌曾嗆「打死你」 警荷槍圍捕仍脫逃（蘋果新聞網）
- 到底有多恨？8年前嗆殺女課長逃刑責 今血洗康建生技「3證人全被槍轟頭」（蘋果新聞網）
- 南投行刑式槍擊！槍手一句話讓警衛放行 關鍵時間奪4命（ETtoday新聞雲）
- 康建生技負責人賴敏男中彈 多項專利被稱牛樟芝之父（中央社）
- 「牛樟芝之父」賴敏男頭部中彈 樟芝抗癌權威擁4項專利（中時新聞網）
- 獨／南投爆「行刑式槍決」4死命案 學者揭槍手關鍵特徵（聯合新聞網）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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