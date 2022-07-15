「三條紅線」捆死中國房市釀「爛尾樓風暴」，業主為何拒繳房貸一次看懂
我們想讓你知道的是
爛尾樓問題若得不到解決，將使屋主、房企、銀行同受傷害。屋主不繳貸款，可能引發法律問題、影響徵信；銀行若未收到款項，則出現呆帳；房市則繼續欲振乏力，消費者沒有信心。
（中央社）6月底，江西的爛尾樓業主決定率先採取行動，宣布停止償還房貸，消息一出，多地受害業主響應，截至目前已有涉及15個省份、100多個建案的業主發布「斷供」聲明，掀起爛尾樓風暴。
中國房地產市場近年受官方強力監管影響，整體乏力。然而，中國堅持動態清零政策重挫經濟下，疲弱不振的房市又被官方端出，視為救經濟的妙方。
中國房市尚未撐起經濟，反而先觸發爛尾樓風暴，背後原因彙整如下：
各地掀爛尾樓現象 業主採取行動
6月30日，一份由江西景德鎮恆大瓏庭建案的業主發出的「強制停貸告知書」在網路流傳。他們控訴，建案在去年5月因為資金斷鏈停工，若開發商沒有在今年10月前復工，將停止繳交貸款，「以保障自己的合法權利」。
聲明傳開後，多地爛尾樓業主群起響應，相繼發表聯合聲明，拒絕向銀行繳納貸款，盼施壓地方政府與建商完工。
僅僅半個月，據港媒明報統計，決定拒繳貸款的業主已遍及15個省份、100多個建案。
當中不乏有省會城市，也有三四線城市。西安、長沙、武漢、鄭州等均在列。其中涉及的房企包含恆大、新力、世茂等。據統計，牽涉到爛尾樓最多的項目仍以爆發危機的恆大最多。
爛尾樓問題若得不到解決，將使屋主、房企、銀行同受傷害。屋主不繳貸款，可能引發法律問題、影響徵信；銀行若未收到款項，則出現呆帳；房市則繼續欲振乏力，消費者沒有信心。
中國官媒《證券日報》近期刊登名為「謹防爛尾樓盤停供風險擴散」的頭版評論文章稱，若上述風潮蔓延，或對房市造成負面衝擊，不利建案銷售與金融系統穩定，呼籲地方政府「把死棋下活」，優先保交付。
背後遠近因
中國爛尾樓頻傳，首先與本身的「唯GDP論」發展脫不了關係。由於房產業被認為是帶動經濟的火車頭，在唯GDP論之下，地方政府為衝KPI，達到GDP成長率標準，土地政策以及相關的房市，成為最好的灌水項目，造成房產配置狀況頻出。
以往房地產企業得以憑借高槓桿和高週轉，遊走在拿地、蓋房、回款、還債的循環中。
隨著近幾年北京中央對房市的監管政策發力（三條紅線），加上中國經濟發展出現膠著，地方財政出現問題，房產資金出現斷鏈，導致全國各地爛尾樓頻出。
「三條紅線」始於中國人民銀行和住建部監管部門2020年8月召開重點房地產企業座談會，當中所提出3個監管要求，包括：剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍。
這樣的監管，造成房市難以活絡，景氣急轉直下。
一名大陸的房企相關人員就直接點出，中國爛尾樓根本問題在「沒錢」。企業整體資金約一半卡在預售資金監管帳戶，外部又融不到錢，加上樓市低迷，導致資金面極為緊張，這是房企停工問題頻發、復工艱難的重要原因。
如何調整？
2016年底，中共中央經濟工作會議首次提出「房子是用來住的，不是用來炒的」。北京中央定調後，祭出房市「三條紅線」，房地產市場下至冰點，交易量、投資額腰折。
如今要擺脫房地產困局，分析指出，最重要的是調整「三條紅線」，這可能才是活絡資金流量的關鍵。
中銀證券首席經濟學家徐高指出，「三條紅線」政策觸發整個地產下行之後進入自我加強的循環。地產開發商資金鏈收緊、信用風險上升；地產外部人士對地產喪失信心。在這種格局下，地產行業已經進入一種惡性循環。
徐高表示，單靠貨幣放鬆已無法在短期內解決房地產業的問題，建議成立「地產行業健康發展穩定基金」來擺脫地產行業當前困局。
他建議，基金規模人民幣1兆元，政府財政可出1000億元，再從金融機構募資9000億元，用這個基金入股民營房企成為小股東，「銀行會覺得有國有資金進去了，敢給它放款了，然後老百姓也敢買房了」。
北大國發院院長姚洋也表示，若要下半年房地產業復甦，「三條紅線」政策有必要調整。「主要是好多房地產企業的流動性不行了，老百姓是理性的，擔心企業可能要倒掉」，所以購屋意願大大下降，長期信貸下降。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國房地產價格暴跌，預售屋買主集體拒還貸款，「爛尾樓危機」燒向銀行業
- 中共二十大迫在眉睫，「清零」政策對習近平邁向第三任期造成危險
- 中國要動態清零也要經濟成長，外媒分析：習近平治國的矛盾至少持續到2023年
- 密集刺激房市救經濟卻不見起色，中國「房住不炒」是否已成過去式？
- 河南村鎮銀行存款「清零」事件：利用第三方網路平台吸金人民幣400億，終釀成全國危機
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
本文章內容由「關鍵評論網日本站（The News Lens Japan）」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。