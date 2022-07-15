美國藝術團體以「反資本主義」之名，限量販售「吃掉有錢人」冰棒要價10美元
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MSCHF世界富豪冰棒一支以10塊美金（近300元新臺幣）的價格販售，明顯高於一般市售的冰棒及冰淇淋價格許多，也遭批打著反資本主義之名，行資本商業謀利為實，讓「吃掉有錢人」冰棒在消費者面前顯得諷刺。
文：梅緣緣
美國紐約一群藝術家組成的藝術家聯盟《MSCHF》（音同mischief），透過把冰棒製成各大億萬富翁的樣子，在掀起討論和吸引大批民眾購買的同時，也成為這幾天美國媒體及社群媒體上的熱門話題。
趁著這個夏天，用口袋裡的錢錢把有錢人吞下肚
MSCHF將貝佐斯（Jeff Bezos）、祖克柏（Mark Zuckerberg）、馬雲（Jack Ma）、馬斯克（Elon Musk）、比爾蓋茲（Bill Gates）這幾名世界級大富豪的臉，依據五官特色做成一根又一根的Q版冰棒，取名為「吃掉有錢人」（Eat the rich）。
這次為期三天的有趣實驗，MSCHF團隊的成員預計將同時在紐約市區和洛杉磯兩地，開著印有美國知名大富翁遊戲「地產大亨」（Monopoly）惡搞版的餐車，在定點進行供民眾購買。每天限量1000支的Q版冰棒，開賣後通常隔沒多久就銷售一空，還有人甚至想要直接包下整台餐車的冰。
這一系列的冰棒總共有五種款式可以選擇，分別是「咬掉貝佐斯」（Bite Bezos）、「嚼掉馬斯克」（Munch Musk）、「吸掉祖克柏」（Suck Zuck）、「把傑克當點心」（Snack on Jack）和「狼吞蓋茲」（Gobble Gates）。冰棒本身主體顏色雖然都是一樣的膚色，但其他像是富豪們的髮型、髮色、眉毛和臉型等都有設計，甚至連眼睛選用的糖果顏色，都有參考本人的虹膜色做挑選。
一名從哥倫布圓環（Columbus Circle）成功買到冰的民眾，在Instagram上分享自己試吃的心得：「冰棒本身吃起來沒有什麼特殊的味道，只有微甜的奶味。整體看起來可愛，但價格不菲，吃到一半看起來也有點噁心。」吃完冰之後，冰棍原本是冰棒的地方會有刻著該名富豪的身價小字，讓消費者在吃冰之虞也能稍微知道這些有錢的人到底是多麽有錢。
據美國網路媒體《石英》（Quartz）報導，這一系列充滿創意設計且話題性十足的冰棒，不僅每一款的命名上有著藝術團隊的小巧思外，整個「吃掉有錢人」的概念，也是取自著有《社會契約論》的哲學家盧梭（Jean-Jacques Rousseau），據說他在1973年曾寫道「當一般人民已經沒有東西可以果腹的時候，他們最後就會把有錢人給吃了」的內容。
當象徵有錢人的冰被吃掉後
這款冰棒雖然是以反資本主義的「吃掉有錢人」概念命名，且看似是希望透過讓民眾購買這款冰棒，來紓解現在經濟衰退和通膨夾擊下的苦悶心情。
只是MSCHF世界富豪冰棒一根以10塊美元（近300元新臺幣）的價格販售，明顯高於一般市售的冰棒及冰淇淋價格許多，也遭批打著反資本主義之名，行資本商業謀利為實，讓「吃掉有錢人」冰棒在消費者面前顯得諷刺。不過也有人認為，願意掏腰包購買一根10塊美元冰棒的消費者本身也是令人發笑。
首席財務長格林伯格（Daniel Greengerg）日前向美國《CBS新聞》（CBS News）表示，這一系列的冰棒主要是希望能夠開啟與促進有關經濟，以及財富集中的討論。格林伯格後續也指出，雖然冰棒的銷量不錯，但在第三天活動結束後就不會再繼續販售，他說：「我們沒有計畫要延長或增加販賣的天數和數量。」
日前CBS報導指出，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）兩年多前開始肆虐全球，許多民眾及觀光餐飲業者等營收均受到嚴重影響，但億萬富翁們在疫情期間卻比疫情前更有錢。
據政策研究院（IPS）統計，全球共計2365名富豪的收入，在疫情期間時反倒是增加了54％。另外富比世、彭博社以及Wealth-X的報告指出，全球富豪的營收自2020年3月18起算至隔年同日，更是從原本的8兆美元暴增至約12兆美元，進而引發民眾要求議員對富豪們制定課徵「富豪稅」的聲浪。
新聞來源
- Popsicles shaped like Elon Musk and Jeff Bezos allow you to “eat the rich”（Quartz）
- A pop-up ice cream truck is selling 'Eat the Rich' popsicles shaped like Bill Gates and Mark Zuckerberg — and people can't get enough of them（Business Insider）
- Global Billionaire Wealth Surges $4 Trillion Over Pandemic（Institute for Policy Studies）
- "Eat the Rich" ice cream truck sells $10 popsicles shaped like Bezos, Musk, others（CBS News）
- Billionaires got 54% richer during pandemic, sparking calls for "wealth tax"（CBS News）
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告