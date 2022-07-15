美國藝術團體以「反資本主義」之名，限量販售「吃掉有錢人」冰棒要價10美元

文：梅緣緣

美國紐約一群藝術家組成的藝術家聯盟《MSCHF》（音同mischief），透過把冰棒製成各大億萬富翁的樣子，在掀起討論和吸引大批民眾購買的同時，也成為這幾天美國媒體及社群媒體上的熱門話題。

趁著這個夏天，用口袋裡的錢錢把有錢人吞下肚

MSCHF將貝佐斯（Jeff Bezos）、祖克柏（Mark Zuckerberg）、馬雲（Jack Ma）、馬斯克（Elon Musk）、比爾蓋茲（Bill Gates）這幾名世界級大富豪的臉，依據五官特色做成一根又一根的Q版冰棒，取名為「吃掉有錢人」（Eat the rich）。

這次為期三天的有趣實驗，MSCHF團隊的成員預計將同時在紐約市區和洛杉磯兩地，開著印有美國知名大富翁遊戲「地產大亨」（Monopoly）惡搞版的餐車，在定點進行供民眾購買。每天限量1000支的Q版冰棒，開賣後通常隔沒多久就銷售一空，還有人甚至想要直接包下整台餐車的冰。

這一系列的冰棒總共有五種款式可以選擇，分別是「咬掉貝佐斯」（Bite Bezos）、「嚼掉馬斯克」（Munch Musk）、「吸掉祖克柏」（Suck Zuck）、「把傑克當點心」（Snack on Jack）和「狼吞蓋茲」（Gobble Gates）。冰棒本身主體顏色雖然都是一樣的膚色，但其他像是富豪們的髮型、髮色、眉毛和臉型等都有設計，甚至連眼睛選用的糖果顏色，都有參考本人的虹膜色做挑選。

一名從哥倫布圓環（Columbus Circle）成功買到冰的民眾，在Instagram上分享自己試吃的心得：「冰棒本身吃起來沒有什麼特殊的味道，只有微甜的奶味。整體看起來可愛，但價格不菲，吃到一半看起來也有點噁心。」吃完冰之後，冰棍原本是冰棒的地方會有刻著該名富豪的身價小字，讓消費者在吃冰之虞也能稍微知道這些有錢的人到底是多麽有錢。

據美國網路媒體《石英》（Quartz）報導，這一系列充滿創意設計且話題性十足的冰棒，不僅每一款的命名上有著藝術團隊的小巧思外，整個「吃掉有錢人」的概念，也是取自著有《社會契約論》的哲學家盧梭（Jean-Jacques Rousseau），據說他在1973年曾寫道「當一般人民已經沒有東西可以果腹的時候，他們最後就會把有錢人給吃了」的內容。

當象徵有錢人的冰被吃掉後

這款冰棒雖然是以反資本主義的「吃掉有錢人」概念命名，且看似是希望透過讓民眾購買這款冰棒，來紓解現在經濟衰退和通膨夾擊下的苦悶心情。

只是MSCHF世界富豪冰棒一根以10塊美元（近300元新臺幣）的價格販售，明顯高於一般市售的冰棒及冰淇淋價格許多，也遭批打著反資本主義之名，行資本商業謀利為實，讓「吃掉有錢人」冰棒在消費者面前顯得諷刺。不過也有人認為，願意掏腰包購買一根10塊美元冰棒的消費者本身也是令人發笑。

首席財務長格林伯格（Daniel Greengerg）日前向美國《CBS新聞》（CBS News）表示，這一系列的冰棒主要是希望能夠開啟與促進有關經濟，以及財富集中的討論。格林伯格後續也指出，雖然冰棒的銷量不錯，但在第三天活動結束後就不會再繼續販售，他說：「我們沒有計畫要延長或增加販賣的天數和數量。」

日前CBS報導指出，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）兩年多前開始肆虐全球，許多民眾及觀光餐飲業者等營收均受到嚴重影響，但億萬富翁們在疫情期間卻比疫情前更有錢。

據政策研究院（IPS）統計，全球共計2365名富豪的收入，在疫情期間時反倒是增加了54％。另外富比世、彭博社以及Wealth-X的報告指出，全球富豪的營收自2020年3月18起算至隔年同日，更是從原本的8兆美元暴增至約12兆美元，進而引發民眾要求議員對富豪們制定課徵「富豪稅」的聲浪。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航