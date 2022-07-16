斯里蘭卡經濟危機為何嚴重到總統流亡海外？前因後果與中國因素等你需要了解的六件事
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斯里蘭卡政府將經濟危機歸咎於COVID-19疫情，稱疫情基本扼殺了旅遊業，而旅遊業是斯里蘭卡最大的外匯收入來源之一。 然而，許多專家認為，經濟管理不善才是最主要的原因。
陷入嚴重經濟危機的斯里蘭卡，在民眾抗議持續數月後，總統戈塔巴雅・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）乘坐軍用飛機逃離，全國進入緊急狀態。
斯里蘭卡陷入自1948年脫離英國獨立以來最為嚴重的經濟危機，價格飆升、食品和燃料缺乏，外匯儲備枯竭，還在5月19日出現獨立以來首次主權債務違約。
債務違約會損害一個國家的聲譽，使它更難在國際市場上借到所需資金，反過來進一步損害對其貨幣和經濟的信心。
斯里蘭卡是怎樣走到了今天的混亂局面，國際社會有什麼解救辦法？請看《BBC中文》梳理的六個關鍵點：
1. 讓斯里蘭卡人走上街頭抗議的經濟危機有多嚴重？
4月初開始，斯里蘭卡首都科倫坡爆發了抗議物價上漲和物資短缺的示威活動。抗議規模不斷擴大，逐漸蔓延到全國各地。
人們為生活成本飆升到難以負擔而憤怒。
斯里蘭卡的食品價格從2021年底開始上漲，現在人們為食品支付的費用比一年前高出50%。許多人連一日三餐都很難保證。
另外斯里蘭卡燃料短缺、電力緊張大範圍停電；藥品缺乏讓醫療系統處於崩潰的邊緣。
由於缺乏燃料，斯里蘭卡的公共汽車、火車和醫療車輛等基本服務陷入停頓，雪上加霜的是政府也沒有有足夠的外匯進口燃料。
由於缺乏燃料，自今年年初以來，斯里蘭卡的汽油和柴油價格急劇上升。
6月下旬，政府下令禁止向非必要的車輛銷售汽油和柴油，為期兩周。這被認為是自1970年代以來全世界第一個有此禁令的國家。至今，斯里蘭卡對燃料的銷售仍然有很多限制。
燃料短缺導致學校關閉，人們被要求在家工作幫助節約能源。
2. 斯里蘭卡為什麼深陷經濟危機 ？
斯里蘭卡外匯儲備實際上已經枯竭，卻非常依賴進口，因此已經到了無力支付主食和燃料的地步。
政府將此歸咎於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，稱疫情基本扼殺了旅遊業，而旅遊業是斯里蘭卡最大的外匯收入來源之一。 政府還說，三年前發生的針對多個教堂的一系列炸彈襲擊事件也讓遊客對斯里蘭卡望而卻步。
然而，許多專家認為，經濟管理不善才是最主要的原因。
2009年斯里蘭卡內戰結束時，政府選擇將重點放在開拓國內市場，而不是向外國市場出口。因此，出口收入仍然很低，而進口支出卻在持續增長。 如今，斯里蘭卡每年貿易赤字高達30億美元。
政府還向包括中國在內的國家借了巨額債務，為一些基礎設施項目提供資金，批評者稱這些項目並不必要。
《法新社》報導說，沒有交通跟進的全新國際機場、閒置的會議中心和移交給中國公司的深水港，這些巨大的投資都增加了斯里蘭卡的外債，而這其中至少有10%是來自北京方面的契約。
截至2019年底，斯里蘭卡的外匯儲備曾經達到76億美元 。 然而，到2020年3月，其外匯儲備已降至僅19.3億美元。
拉賈帕克薩總統在2019年上台時，決定進行大幅減稅。這意味著政府用來購買外匯的錢也更少。
2021年初，斯里蘭卡貨幣短缺成為一個大問題時，政府試圖通過禁止化肥進口並讓農民使用有機肥料的方式阻止外匯流出。
這導致了大面積的農作物歉收。斯里蘭卡不得不從國外補充糧食儲備，這就讓其外匯更加短缺。
國際貨幣基金組織（IMF）今年3月的一份報告稱，斯里蘭卡於2021年11月撤銷的化肥禁令也損害了茶葉和橡膠的生產，導致「潛在的重大」出口損失。
從那時起，斯里蘭卡政府就禁止了一系列「非必需品」的進口，從汽車到某些種類的食物，甚至鞋子等。
政府為了出口還拒絶讓斯里蘭卡的貨幣在兌換其他貨幣時貶值，但後來終於在2022年3月做出貶值決定，盧比兌美元匯率的跌幅超過30%。
3. 斯里蘭卡當局如何應對危機？
在抗議者佔領其官邸後，拉賈帕克薩總統承諾下台，於當地時間7月13日凌晨乘軍用飛機逃離斯里蘭卡。
總理拉尼爾・維克拉馬辛格在他缺席的情況下擔任代理總統。
維克勒馬辛格已經宣佈全國進入緊急狀態，並在西部省份實行宵禁，同時他試圖穩定局勢。
但是，星期三（7月13日）數百名抗議者衝進他的辦公室，要求他辭職。
由於總統出逃他國，斯里蘭卡實際上出現了權力真空，而現在正是需要一個正常運作的政府來應對金融危機的緊急時刻。
維克拉馬辛格曾說，政府將印鈔票來支付僱員的工資，但他警告說，這可能會推動通貨膨脹，導致進一步的價格上漲。
他還說，國有的斯里蘭卡航空公司可能會被私有化。
斯里蘭卡已要求俄羅斯和卡塔爾以低價向其供應石油，以幫助降低汽油的成本。
4. 斯里蘭卡需要償還多少外債？
斯里蘭卡政府已經積累了510億美元的外債。 包括欠中國65億美元，中國已開始討論重組其貸款。
七國集團，即加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國都曾表示，支持斯里蘭卡重組經濟的各項努力。
世界銀行已經同意向斯里蘭卡提供6億美元的貸款，而印度則提供了至少19億美元。
國際貨幣基金組織（IMF）正在討論可能提供30億美元的貸款。
但這需要一個穩定的政府，可以提高利率和稅收，以幫助為交易提供資金，因此任何救助都可能被推遲到新政府上任之後。
今年，斯里蘭卡需要支付70億美元的債務償還，未來幾年的支付金額也會基本相同。
5. 中國已經、仍有可能做些什麼？
斯里蘭卡欠中國65億美元，兩國正在就如何重組債務進行談判。
在斯里蘭卡結束近30年的內戰之後，超過50億美元的中國貸款推動了基礎設施建設的繁榮。
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移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築
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領先業界的鋼柱模工法，建構安心穩固的永續家園
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「聖經記載了基督教信仰所遵行的十誡，其中第六誡是不可殺人。因此按聖經的教導，不僅不能傷害他人生命，即使是間接影響生命安全也不被允許。豐邑將這樣的人生觀落實在工作領域，以建築來說，就是結構安全最重要。」
因此，在豐邑建築的五項準則「安全、機能、美觀、社區文化、心靈藝術」中，安全一直都是重中之重，是不可動搖的根基。
為了完成安全建築的使命，不能不提豐邑建設最引以為傲的鋼柱模結構，這是豐邑團隊多次到日本參訪防震建築的心得實踐。邱崇喆分享：「鋼模的緊密度遠大於木板模，以鋼模取代木板，不但更環保，更可確保澆置時不漏漿，柱身密度平均，可完全發揮混凝土既有強度，建築安全性自然更高。」
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