中國房地產「斷供潮」：「爛尾樓」這把火燒出哪些金融風險？

Photo Credit: Reuters / BBC News 中國房地產業過去二十年迅猛發展，北京、上海等一線城市的房價躍居世界最貴。據世界銀行報告，房地產行業約佔中國GDP的30％。

受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情「清零」政策影響，中國多地經濟面臨嚴峻形勢，房價下跌的同時，多個城市傳出購房者拒絶支付「爛尾樓」房貸的消息。

由於「爛尾樓」停貸與銀行金融系統的穩定有密切關係，因此中國內外媒體高度關注。

媒體報導了哪些問題？

周三（7月13日），彭博社（Bloomberg）引述美國花旗銀行（Citigroup Inc.）最新公布的中國房地產價格報告稱，中國22個城市共35個房地產項目出現「爛尾」或房價大跌，購房者決定停止支付房貸。

彭博社分析認為，實際上中國房地產業的問題正在向銀行蔓延。「拒付房貸凸顯席捲中國房地產行業的風暴，現在對中國中產階級的影響程度，對社會穩定構成威脅。中國的銀行已經在努力應對開發商流動資金壓力帶來的挑戰，現在不得不準備應對購房者的違約行為。」

中國內部統計的「爛尾樓」項目更多，稱有多達52個停工或爛尾樓盤的業主發佈了停貸告知書，涉及的開放商包括恆大等約十家。

本周，中國媒體《第一財經》報導稱：近期多地爛尾樓業主都發佈聲明，要強制停止償還貸款，直至相關項目完全復工為止，涉及城市包括河南省的鄭州、商丘、新鄉、南陽、周口，以及山西、江蘇、江西、湖南、湖北、廣西、陝西等多省份內的城市。

據中國的統計數字，截至2021年末，24個重點監測城市尚未交付的爛尾樓項目總建築面積近2500萬平方公尺，佔2021年商品住宅成交總面積比重達到10％。

中國有什麼救市措施？

除了在建住宅樓「爛尾」問題，中國多地還出現「購房團購」這一新的救市措施。據澎湃新聞不完全統計，6月以來，至少包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡、吉林長春等地發佈了「購房團購」相關政策或活動。

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在此之前，有統計稱中國各地發佈300多條救市措施，其中包括「小麥換房」、「大蒜換房」等奇招。

有評論警告，如果購房者對爛尾樓拒付房貸的風潮蔓延開來，不僅會衝擊中國的房地產，更會影響中國銀行系統的穩定。

中國房地產的經濟比重

過去20多年來，中國房地產業高速發展，成為經濟增長的主要引擎之一。中國北京和上海等一線城市的房價列入世界最貴行列，房價與居民的收入比，遠遠高出紐約、巴黎、東京、倫敦等世界大城市。

那麼，房地產在中國經濟中的比重究竟有多大？

在世界銀行六月發佈的《中國經濟簡報》得出結論說，截至2021年末，中國房地產投資佔國內生產總值GDP的13％，而經合組織國家僅為5％；「如果考慮供應鏈投入品，則房地產行業約佔中國GDP的30％。」

「因此，房地產行業的無序調整將產生重大的經濟後果。」

世界銀行給中國解決目前房地產問題提出的方案是：短期內政策的目標應該是穩定市場，為市場的有序重組創造條件。

在「爛尾樓」業主斷供房貸問題引起廣泛注意之前，河南村鎮銀行儲戶維權抗議，是另一件讓外界擔心中國金融穩定性的重大事件。

為此中國國務院新聞辦公室在7月13日召開新聞發佈會，中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦在會上表示中國銀行穩定、金融穩定。

他說，中國「金融風險收斂，總體可控」、99％的銀行業資產處在安全邊界內；截至2021年末，銀行業機構總資產佔整個金融業總資產的90％，「銀行穩則金融穩」。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航