中國房地產「斷供潮」：「爛尾樓」這把火燒出哪些金融風險？
我們想讓你知道的是
有評論警告，如果購房者對爛尾樓拒付房貸的風潮蔓延開來，不僅會衝擊中國的房地產，更會影響中國銀行系統的穩定。
受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情「清零」政策影響，中國多地經濟面臨嚴峻形勢，房價下跌的同時，多個城市傳出購房者拒絶支付「爛尾樓」房貸的消息。
由於「爛尾樓」停貸與銀行金融系統的穩定有密切關係，因此中國內外媒體高度關注。
媒體報導了哪些問題？
周三（7月13日），彭博社（Bloomberg）引述美國花旗銀行（Citigroup Inc.）最新公布的中國房地產價格報告稱，中國22個城市共35個房地產項目出現「爛尾」或房價大跌，購房者決定停止支付房貸。
彭博社分析認為，實際上中國房地產業的問題正在向銀行蔓延。「拒付房貸凸顯席捲中國房地產行業的風暴，現在對中國中產階級的影響程度，對社會穩定構成威脅。中國的銀行已經在努力應對開發商流動資金壓力帶來的挑戰，現在不得不準備應對購房者的違約行為。」
中國內部統計的「爛尾樓」項目更多，稱有多達52個停工或爛尾樓盤的業主發佈了停貸告知書，涉及的開放商包括恆大等約十家。
本周，中國媒體《第一財經》報導稱：近期多地爛尾樓業主都發佈聲明，要強制停止償還貸款，直至相關項目完全復工為止，涉及城市包括河南省的鄭州、商丘、新鄉、南陽、周口，以及山西、江蘇、江西、湖南、湖北、廣西、陝西等多省份內的城市。
據中國的統計數字，截至2021年末，24個重點監測城市尚未交付的爛尾樓項目總建築面積近2500萬平方公尺，佔2021年商品住宅成交總面積比重達到10％。
中國有什麼救市措施？
除了在建住宅樓「爛尾」問題，中國多地還出現「購房團購」這一新的救市措施。據澎湃新聞不完全統計，6月以來，至少包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡、吉林長春等地發佈了「購房團購」相關政策或活動。
在此之前，有統計稱中國各地發佈300多條救市措施，其中包括「小麥換房」、「大蒜換房」等奇招。
有評論警告，如果購房者對爛尾樓拒付房貸的風潮蔓延開來，不僅會衝擊中國的房地產，更會影響中國銀行系統的穩定。
中國房地產的經濟比重
過去20多年來，中國房地產業高速發展，成為經濟增長的主要引擎之一。中國北京和上海等一線城市的房價列入世界最貴行列，房價與居民的收入比，遠遠高出紐約、巴黎、東京、倫敦等世界大城市。
那麼，房地產在中國經濟中的比重究竟有多大？
在世界銀行六月發佈的《中國經濟簡報》得出結論說，截至2021年末，中國房地產投資佔國內生產總值GDP的13％，而經合組織國家僅為5％；「如果考慮供應鏈投入品，則房地產行業約佔中國GDP的30％。」
「因此，房地產行業的無序調整將產生重大的經濟後果。」
世界銀行給中國解決目前房地產問題提出的方案是：短期內政策的目標應該是穩定市場，為市場的有序重組創造條件。
在「爛尾樓」業主斷供房貸問題引起廣泛注意之前，河南村鎮銀行儲戶維權抗議，是另一件讓外界擔心中國金融穩定性的重大事件。
為此中國國務院新聞辦公室在7月13日召開新聞發佈會，中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦在會上表示中國銀行穩定、金融穩定。
他說，中國「金融風險收斂，總體可控」、99％的銀行業資產處在安全邊界內；截至2021年末，銀行業機構總資產佔整個金融業總資產的90％，「銀行穩則金融穩」。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 中國房地產價格暴跌，預售屋買主集體拒還貸款，「爛尾樓危機」燒向銀行業
- 「三條紅線」捆死中國房市釀「爛尾樓風暴」，業主為何拒繳房貸一次看懂
- 中共二十大迫在眉睫，「清零」政策對習近平邁向第三任期造成危險
- 中國要動態清零也要經濟成長，外媒分析：習近平治國的矛盾至少持續到2023年
- 密集刺激房市救經濟卻不見起色，中國「房住不炒」是否已成過去式？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹