福島核洩漏事故：日本法院判東京電力公司需賠償900多億美元

福島核電站運營商的前老闆們因未能阻止一場災難，而被要求賠償13萬億日元（934億美元）。

東京電力公司的老闆們因2011年海嘯引發的熔毀而被股東起訴。法院判定，如果管理階層們足夠謹慎，他們本可以避免事故發生。

東電對此表示道歉，但拒絶就這起訴訟置評。

「由東電控股的福島第一核電站事故，給當地居民和整個社會造成了巨大的負擔和深切擔憂，我們對此深表歉意。」一份聲明稱。

原告從東京法院出來，手裡舉著寫有「股東勝訴」和「責任確認」的橫幅。

他們的律師認為，這是日本有史以來民事訴訟中獲得的最大一筆賠償。

他們承認，13萬億日元「遠遠超出」前老闆的支付能力，但原告希望這些人能在他們的資產允許的範圍內支付。

「核電站的一次事故會對人類生命和環境造成不可逆轉的損害，」原告之一Yui Kimura說。

「營運這些工廠的企業高階主管，也承擔著其他企業無法相比的巨大責任。」他說。

「我認為，法院的判決表明，任何沒有決心或能力承擔這一責任的人，都不應該成為一名高階主管。」

福島核事故發生在2011年3月11日，當時日本東北部地區的大地震引發了海嘯，導致核反應堆熔毀。

這是自1986年烏克蘭車諾比事故以來最嚴重的核電事故，但由於放射性碘的釋放量要低得多，因此被認為對當地居民的危害較小。

沒有人在這個核事故中死亡，但是輻射的長期影響仍然是一個有爭議的問題。

東電股東稱，如果老闆們聽取了研究結果，並採取了預防性措施，比如在地勢較高的地方安裝應急電源，2011年的災難本可以避免。

法院裁定，核電站運營商「有義務根據最新的科學和專業工程知識，防止嚴重事故的發生」，而高階主管們沒有注意可信的警告。

這些前老闆的賠償金將用於支付東電拆除反應堆、補償受影響居民，以及清理污染的費用。

這起民事訴訟是股東在2012年提起的。

法院的判決稱，該案基於「對福島核事故原因的最全面證據審查」。

「如果被告願意反思核事故對許多居民造成的毀滅性損害，他們應該向居民深深道歉，並服從這一裁決，不上訴。」判決稱。

另外，東京地方法院在2019年的一場刑事審判中裁定，三名東電高階主管沒有犯下職業過失罪，認為他們當時不能預見海嘯。

該案已上訴，東京高等裁判所（Tokyo High Court）預計將於明（2023）年做出裁決。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航