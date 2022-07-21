中國前司法部長傅政華被提起公訴，「於法有據」下政治野心會有代價嗎？
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「雙開」是政治處理、公訴是法律處理，傅政華和孫力軍的那些政治罪名，法律上並沒有。然而，官方在對傅政華通報中的「危害黨的集中統一」，以及對孫力軍通報中的「危害政治安全」，卻意味著他們可能有反對領導人習近平。
近日，中國前司法部長傅政華涉嫌受賄、徇私枉法案被提起公訴，與其有關的中國原公安部副部長孫力軍一案也進行了一審審理。此前官方對兩人的「雙開」通報中，措辭都非常嚴厲，不過他們的起訴罪名大部分為經濟罪名。
中國獨立政治學者陳道銀指出，「雙開」時的嚴厲指控只能說明違紀的嚴重性和危害性前所未有，但在法律上處理要於「法」有據，「所以我們看到的是先政紀處分『雙開』，後法律處分」。
受賄與徇私枉法罪
據中國最高人民檢察院公布的信息，檢察機關起訴指控：被告人傅政華利用擔任北京市公安局副局長、局長，北京市委常委，公安部副部長，中央政法委員會委員，司法部部長，全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
檢察機關還指控傅政華身為司法工作人員，徇私情私利，對明知是有罪的人故意包庇不使他受追訴，情節特別嚴重，應當以徇私枉法罪追究其刑事責任。
傅政華的案件由國家監察委員會調查終結，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。
值得注意的是，今年3月，中國當局通報開除傅政華黨籍和公職，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。在陳述傅政華涉及的問題時，措辭極為嚴厲。
「經查，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無『四個意識』，背離『兩個維護』，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名『政治騙子』，造成惡劣影響。」通報稱。
孫力軍案
與傅政華案密切相關的孫力軍案近日也有了進展。上周，吉林省長春市中級人民法院一審開庭審理中國原公安部副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案。
長春市人民檢察院指控，2001年至2020年4月，孫力軍利用擔任公安部黨委委員、副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合人民幣6.46億餘元。
長春市人民檢察院還稱，2018年，孫力軍應他人請托，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等行為，影響股票交易價格和交易量，情節特別嚴重。孫力軍還違反槍支管理規定，非法持有槍支兩支。
2021年孫力軍被雙開的時候，當局措辭也極為嚴厲。
「孫力軍從未真正樹立理想信念，背棄『兩個維護』，毫無『四個意識』，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散佈政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本；為實現個人政治目的，不擇手段，操弄權術，在黨內大搞團團伙伙、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成伙作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全。」通報稱。
當時的通報還稱，孫力軍狂妄自大，恣意妄為，大搞特權，在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動。
中國獨立政治學者陳道銀對BBC表示，「雙開」是政治處理；公訴是法律處理，傅政華和孫力軍的那些政治罪名，法律上並沒有。
陳道銀認為，官方在對傅政華通報中的「危害黨的集中統一」，以及對孫力軍通報中的「危害政治安全」意味著他們可能有反對領導人習近平。
「『黨的集中統一』和『政治安全』是習上台以來最為重視的，」陳道銀說。
有評論指出，對二人的控罪幾乎僅涉及經濟犯罪，而非政治過失，似乎有「高舉輕放」之嫌。但中國獨立政治學者陳道銀指出，這從法律角度看是正常，因為大多數政治指控並無相應的刑事罪名。
陳道銀還指出，法庭對孫力軍案的審判未涉及「私藏私放大量涉密材料」，或許是因為，如果該案在審判過程中談到這些話題，可能會洩露秘密。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
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「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
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關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。