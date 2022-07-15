美眾議院通過2023年國防授權法案，挺台參與2024環太平洋軍演並保障軍售
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根據眾院公布的國防授權法案摘要，法案對台灣支持包括重申美國對台灣防衛的支持；重申美軍印太司令部不需顧忌中國，有權與台灣進行聯合演習；邀請台灣參加2024年環太平洋軍事演習，以提高台灣軍隊備戰能力並向北京傳達訊息。
（中央社）美國眾議院今天（美國時間14日）通過2023年國防授權法案，支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演。眾院亞太小組主席貝拉（Ami Bera）提出的「台灣和平與穩定法案」也納入法案中，強化美台夥伴關係。
另外，眾議員金映玉（Young Kim）與麥考爾（Michael McCaul）也提出修正案，要求行政部門說明對台軍售延遲交付的原因並加快交付。
經過多天的冗長辯論與表決後，美國眾議院院會今天傍晚329票贊成、101票反對，通過「2023財政年度國防授權法案」（NDAA FY23）。由於有多達650條修正提案，最後法案內容還須待眾院議事人員整理後才會對外公布。
不過，貝拉今天透過推特表示，他所提出的「台灣和平與穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）昨天晚間已經率先表決通過，作為年度國防授權法案修正案的一部分，「這項兩黨立法強化美台夥伴關係，並增強對北京企圖脅迫和孤立台灣的威嚇。」
貝拉與共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）提出的「台灣和平與穩定法案」，則要求拜登（Joe Biden）政府在90天內提出政府整體戰略報告，加強對海峽兩岸衝突的威懾，並著重與盟友合作。法案也要求美國機構分析協助台灣經濟與擴大發展的方法。
眾議員金映玉提出，外委會共和黨籍首席議員麥考爾共同提出的法案，也以修正案方式獲得多數議員支持表決通過，要求美國總統拜登政府向國會說明美國武器延遲送抵台灣與其他印太盟邦的原因，並想辦法加速交付武器。
根據眾院公布的國防授權法案摘要，法案對台灣支持包括重申美國對台灣防衛的支持；重申美軍印太司令部不需顧忌中國，有權與台灣進行聯合演習；邀請台灣參加2024年環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC），以提高台灣軍隊備戰能力並向北京傳達訊息。
法案也全額贊助太平洋盟友與夥伴的軍事演習以因應中國；支持對台灣防空能力進行評估，並就因應措施提出建議以儘速改善；須定期更新美國向台灣提供軍事援助的狀況，並加快交付作業。
參議院軍委會6月16日通過參院版國防授權法案，但尚未經參院院會表決。在參院表決通過後，由於參眾兩院版本不同，將透過兩院協商尋求共識，並各自針對最後版本重新表決通過後，才會送交白宮由總統簽署生效。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築
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防疫養生，好好呼吸最重要。豐邑建設最新鉅作「豐邑氧森」，鎖定大林口A8長庚生活圈黃金地段，坐擁超過60%稀有綠覆地，不只能享受大自然芬多精，緊鄰長庚醫院商圈，生活機能與醫療資源齊備，方便又安心。
疫情時代，養生護體是全民熱門話題。尤其防疫時期愈來愈多人待在家，居住環境對健康的影響更勝以往。在台中、新竹擁有好口碑的豐邑建設，近期進攻大林口地段，插旗A8長庚生活圈，為住戶打造「豐邑氧森」的最新鉅作。鎖定超過60%稀有綠色覆蓋環境的地段，時時刻刻享受大自然芬多精與盎然綠意，並且緊鄰長庚醫院商圈齊備生活機能，國際知名連鎖店與生鮮超市皆唾手可得。
更難能可貴的是，豐邑堅持超大基地低密度住宅，為住戶建構養生樂活、舒適優雅的家園，一推案即吸引眾多買房客洽詢，搶佔席次。
進駐林口長庚醫院商圈，大基地低密度住宅珍稀保值
近年大林口地區的重大建設陸續到位，土地開發近飽和，使這塊緊鄰雙北的黃金都會區熱上加熱，大面積綠地的區塊也更顯難得。為讓買房住戶享有優質居住環境，豐邑建設看準大林口地段超過60%以上的稀有綠覆環境，在緊鄰文德、長樂公園近3000坪有氧綠廊帶地段，推出「豐邑氧森」正式插旗A8長庚生活圈，距離A8捷運站僅5分鐘開車距離，更是長庚生活圈內，距離A8捷運站最近、也是最後千坪大基地開發的珍貴地段。
豐邑氧森位於全台知名「醫生村」——長庚醫護社區旁，多為醫護教授純住聚落，屬菁英移居首選。此外，豐邑氧森屬區內難得的大基地低密度住宅規劃，坐擁長庚醫院商圈完整生活機能、豐沛醫療資源之外，還能享受綠意環繞、媲美國際養生大境的居住環境。不只地段極佳，豐邑氧森也設計全齡化設施，在旁的長樂公園內甚至還有「毛小孩」寵物專屬遊樂園，為所有家庭成員實踐美好樂活想像。
天然防疫黃金格局，必備鮮活氧氣與大面採光
疫情使人們更加重視居住健康，尤其在人口密度高的都會生活，親近自然、感受綠意的機會並不多。所幸豐邑建設的推案幾乎皆是千坪基地，並且主打低密度設計保留綠帶空間，為社區引進陽光、空氣、水、花草樹木等自然綠意，創造社區天然的自然景觀，可說是城市叢林中難得的綠色家園。
此外，建築棟距極大化的設計，確保住戶享有寬敞舒適的生活尺度、被綠野簇擁的清新自然環境。天天呼吸新鮮綠氧，享受心曠神怡的生活步調，再也不是夢。
採光充足的空間，能讓人感到舒適自在，甚至增加活力。因此，豐邑氧森採用三面採光衛浴開窗設計，強調光的重要性，每日早晨住戶可享受柔和陽光灑進家中的淨化能量；同時，豐邑氧森也將每戶的開窗面擴至最大，造就順暢通風，由外而內引進新鮮活氧，讓良好空氣對流舒心淨肺，也大幅降低室內污染源、減少過敏，堪稱天然防疫的最佳黃金格局。
領先業界的鋼柱模工法，建構安心穩固的永續家園
身為虔誠的基督徒、同時也是豐邑建設總經理的邱崇喆曾說：
「聖經記載了基督教信仰所遵行的十誡，其中第六誡是不可殺人。因此按聖經的教導，不僅不能傷害他人生命，即使是間接影響生命安全也不被允許。豐邑將這樣的人生觀落實在工作領域，以建築來說，就是結構安全最重要。」
因此，在豐邑建築的五項準則「安全、機能、美觀、社區文化、心靈藝術」中，安全一直都是重中之重，是不可動搖的根基。
為了完成安全建築的使命，不能不提豐邑建設最引以為傲的鋼柱模結構，這是豐邑團隊多次到日本參訪防震建築的心得實踐。邱崇喆分享：「鋼模的緊密度遠大於木板模，以鋼模取代木板，不但更環保，更可確保澆置時不漏漿，柱身密度平均，可完全發揮混凝土既有強度，建築安全性自然更高。」
豐邑氧森不只採用令人驕傲的鋼柱模結構，針對許多住家苦惱的排水問題，豐邑也有卓越辦法。不同於傳統採四大幹管系分流配置，豐邑獨創八大幹管系分流配置，讓傳統併管變成獨立分流，污廢水不再混合排放。此舉不但預防阻塞和雨水回冒，更可落實水循環和環保綠建築，使豐邑氧森也晉升永續建築的一列。
豐邑氧森，坐擁約1762坪基地，大面積低建蔽規劃使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅最高樓。
房型規劃為24～41坪的2至3房、最大3房，規劃戶數共有328戶。公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室等。社區內甚至有約1255坪的公園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。
豐邑氧森，樂活養生！
預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）