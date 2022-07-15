歐盟新增Novavax疫苗副作用，接種後可能出現「嚴重過敏反應」

《路透社》報導，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency ）昨（14）日新增嚴重過敏反應為Novavax的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗可能的副作用。

Novavax疫苗在本周三時獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的使用授權，其於美國的產品標籤上有警告不要將此款疫苗，施打於曾對當中成分發生過敏反應的人。

台灣部分則是已在7月8日開打Novavax，目前為台灣第5款可供選擇的COVID-19疫苗。

歐洲藥品管理局表示，將在Novavax疫苗的產品資訊上，更新「不正常或感覺減少的皮膚反應」為新的副作用。

根據歐洲疾病預防控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control）的統計數據，自Novavax疫苗於去（2021）年12月推出以來，歐洲地區已使用掉25萬劑。

Novavax疫苗屬於重組蛋白疫苗，在台灣適用於18歲以上民眾，需接種2劑基礎劑。根據衛福部疾管署的資料，對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前接種本項疫苗劑次發生嚴重過敏反應者，不應接種。

過去國外接種Novavax COVID-19疫苗後曾有罕見心肌炎或心包膜炎不良事件的通報案件，歐盟與澳洲於Novavax疫苗上市後亦持續監測相關不良事件。但目前尚未確定Novavax疫苗接種與心肌炎或心包膜炎之間，是否有因果關係。

根據疾管署，Novavax疫苗接種後較常發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，勿揉抓接種部位。常見的不良反應嚴重程度通常為輕度至中度。然而如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，則應儘速就醫釐清病因。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航