熱浪襲歐洲氣溫飆破45度火警不斷，葡萄牙村民驚愕如見「末日場景」
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伊比利半島大部分地區的本週氣溫飆破攝氏40度。葡萄牙14日最高溫出現在中部城鎮洛桑（Lousa），來到攝氏46.3度，只比2003年的最高溫紀錄低1度；西班牙14日最高溫則出現在阿爾蒙特市（Almonte），高達攝氏45.6度。
（中央社）熱浪侵襲歐洲部分地區，氣溫甚至飆破攝氏45度。葡萄牙各地、西班牙西部發生逾20起火災，數以千計的消防人員奮力打火。葡萄牙中部村民形容當地如見「末日場景」。
法新社報導，法國西南部12日開始的一場野火，到昨天已經燒掉波爾多（Bordeaux）以南的1000公頃松林，迫使150人撤離家園。
當地官員指出，歐洲最高的沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat）附近發生另一起大火，約700公頃的松林付之一炬。
法國吉倫特省（Gironde）省長布奇歐（Fabienne Buccio）告訴記者，乾燥植被引發的大火蔓延長達5公里。沙丘附近約有6000名露營者徹夜疏散離開當地。
皮拉沙丘旁邊的露營場地負責人阿杜安（Corinne Hardoin）說：「我從1988年就在這裡工作，這種事聞所未聞。」
更內陸的吉約村（Guillos）周邊另有500人撤離，火勢已威脅到他們住家。
當地官員多羅（Mylene Doreau）告訴法新社：「可以看到火苗在30公尺高的樹頂上，並朝著村落的方向竄燒。」
約有600名消防人員在滅火飛機的支援下奮力打火。
路透社報導，葡萄牙中部雷里亞地區（Leiria）的聖地牙哥德瓜達（Santiago de Guarda），濃煙形成的黑雲在這座小村落天際線翻騰著。
42歲民眾佛朗西斯科（Albertina Francisco）協助姐妹撤離時噙著淚水說：「很艱難。沒有人幫忙，消防員和滅火飛機現在才趕到……國家必須投入更多來幫助我們。」
有些村民帶著寵物撤離，也有人協助消防隊員救火。
雷里亞地區目前已有逾3000公頃土地遭遇祝融，當局封鎖主要高速公路和部分道路，且強風給消防員的工作帶來更大挑戰。連接首都里斯本到北部波多港（Porto）的葡萄牙最重要高速公路，也因為另一場發生在更北邊的大火而被封鎖。
單單在雷里亞地區，就有近900名消防員正為3場大火而奮戰。整個葡萄牙內陸地區為這些大火一共出動了2841名消防員和860部車輛。
- 葡萄牙中部雷里亞地區被野火燒毀的房子
伊比利半島大部分地區的本週氣溫飆破攝氏40度，西班牙14日發布氣溫將會超過45度的警報。
與此同時，遭遇野火威脅的葡萄牙中部村落，當地人用末日場景形容危急情況。
西班牙國家氣象局（AEMET）指出，部分地區「令人窒息」，尤其在受到熱浪影響最為嚴重的南部安達魯西亞（Andalusia）、西南部埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）和西北部加利西亞（Galicia）。
葡萄牙14日最高溫出現在中部城鎮洛桑（Lousa），來到攝氏46.3度，只比2003年的最高溫紀錄低1度；西班牙14日最高溫則出現在阿爾蒙特市（Almonte），高達攝氏45.6度。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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