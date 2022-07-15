俄烏戰爭引發能源危機，土耳其擬自土庫曼輸入天然氣，再向歐洲供氣
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俄烏戰爭爆發後，歐洲聯盟對俄祭出制裁，俄國4月下旬停止供氣給保加利亞。幾乎完全仰賴俄國天然氣的保加利亞面臨能源短缺之際，土耳其已經悄悄地向保國輸出天然氣。
（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭引發能源危機，一如全球爭相尋找替代能源，土耳其也正在擬定從中亞國家土庫曼進口天然氣的計畫。分析指出，土耳其此舉也是為了向歐洲供氣。
土耳其2021年使用的天然氣中，有45％自俄國進口。土國副總統歐克台（Fuat Oktay）6月宣布，土耳其正在研究將天然氣自土庫曼輸至亞塞拜然後，再進入跨安納托利亞天然氣管線（TANAP）的3種方式。
TANAP於土耳其和希臘邊境透過「跨亞得里亞海天然氣管道」（Trans Adriatic Pipeline, TAP）輸往希臘及阿爾巴尼亞，再經亞得里亞海抵義大利。
報導中東新聞的Al-Monitor網站12日指出，歐克台雖然未明確指出這是為了向歐洲供氣，但是土耳其本身並未面臨立即的天然氣短缺窘境，而且俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲領導人積極請土耳其及裏海天然氣公司增加供量，歐克台這番話的意圖似乎相當明顯。
歐克台未透露太多相關細節，僅稱這些計畫是「交換協議」及「天然氣管道及船隻的結合」，並表示「我們已經快要談完」。
歐克台口中的交換協議，可以推測是伊朗、土庫曼及亞塞拜然去（2021）年12月簽署的天然氣交換協議。根據協議，土庫曼每年將向天然氣匱乏的伊朗東北部供應1.5億至20億立方公尺的天然氣，而伊朗天然氣過剩的西北部地區，則向亞塞拜然輸送等量天然氣。
究竟這涉及多國的輸氣計畫該如何運作，Al-Monitor分析，土庫曼主要油氣田若穿越裏海輸氣，將衍生巨大成本，可能性不高。因此歐克台可能是指美國公司跨裏海資源委員會（Trans Caspian Resources）提議的路線，也就是將土庫曼位於裏海的新油田所產的天然氣，輸送至亞塞拜然後，再轉運至土耳其。
亞塞拜然官員雖表示願意擴大對歐洲出口天然氣，但並未同意其他國家借道亞塞拜然出口。
伊朗官員已表示他們有興趣將更多天然氣轉運至亞塞拜然，但還不清楚伊朗若透過亞塞拜然出口天然氣至歐洲，是否有違國際制裁。伊朗被制裁10年後，天然氣網狀況不佳，可以輸出多少天然氣也是未知數。
此外，裏海目前沒有可用的壓縮天然氣油輪，必須由現有船隻建造或改裝，相關作業所需時間及可以運輸多少天然氣仍不清楚。
俄烏戰爭爆發後，歐洲聯盟對俄祭出制裁，俄國4月下旬停止供氣給保加利亞。幾乎完全仰賴俄國天然氣的保加利亞面臨能源短缺之際，土耳其已經悄悄地向保國輸出天然氣。
保加利亞副總理瓦西雷夫（Assen Vassilev）6月6日宣布，保加利亞已開始透過鄰國土耳其進口美國液化天然氣。
土耳其國營BOTAS油管公司，也就是土國進口液化天然氣的接收方，尚未發表相關評論。然而，土耳其能源交易所EPIAS數據顯示， 5月31日至6月10日期間，土耳其與保加利亞間的天然氣管已取得出口量配給，作為測試之用。
Al-Monitor指出，這項數據已遭刪除，EPIAS未提供相關說明，也沒有任何跡象顯示土耳其何時，或是否將進口液化天然氣，以向保加利亞輸出。
知情官員向Al-Monitor證實，由於目前還沒有從土耳其向保加利亞出口天然氣的正式協議，運往保加利亞的天然氣將在「測試基礎上」借道土耳其。這位官員也暗示，相關資訊之所以不多，可能是因為俄國已減少對歐洲供應天然氣，土耳其憂心若向歐洲鄰國提供天然氣又因此獲利，俄方可能會報復。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
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農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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