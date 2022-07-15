斯里蘭卡總統逃往新加坡並遞交辭呈，印度退將分析：「一帶一路」信用破產，中國影響力將迅速消退
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印度退將表示，現階段中國在斯里蘭卡的影響力將會迅速消退，因為斯里蘭卡人已經親身體會，中國提供的援助款並非基於斯里蘭卡的國家利益，且有一大部分流入私人口袋。
（中央社）斯里蘭卡國會議長的發言人指出，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）14日抵達新加坡後不久，已經透過電子郵件遞交辭呈。
美聯社報導，斯里蘭卡國會議長發言人雅帕（Indunil Yapa）表示，國會議長將於15日正式宣布消息。
斯里蘭卡面臨嚴重經濟危機、民眾示威抗議之際，拉賈帕克薩日前逃出斯里蘭卡，14日傳出他從馬爾地夫搭乘沙烏地阿拉伯航空班機，大約晚間7時左右抵達新加坡樟宜機場。
印度分析人士：斯里蘭卡破產，中國影響力將消退
熟悉斯里蘭卡情勢的印度分析人士認為，中國對斯里蘭卡乃至於整個南亞地區的影響力，將會隨著斯里蘭卡的經濟破產而迅速消退。
中國透過「一帶一路」計畫經營斯里蘭卡多年，希望藉以增加在印度洋及南亞地區的影響力。如今斯里蘭卡經濟崩潰、政局陷入動盪，中國在當地影響力的可能消長引起關注。
印度退休陸軍少將巴納吉（Dipankar Banerjee）近日接受《中央社》訪問時說，2009年斯里蘭卡結束內戰，政局趨穩，原有機會發展為中等收入國家，然而執政者的惡劣治理，加上中國的不當經援和政治干預，使它淪落到今天的處境。
巴納吉於1990年代後期退伍，之後創立自己的智庫，並以學者身分旅居斯里蘭卡4年，研究當地情勢。
他說，中國以「一帶一路」計畫為斯里蘭卡提供了巨額金錢，名義上用於發展基礎設施，實際上卻流入不必要且管理不當的工程，合約條件也對斯里蘭卡極其不利。
巴納吉相信，現階段，中國在斯里蘭卡的影響力將會迅速消退，因為斯里蘭卡人已經親身體會，中國提供的援助款並非基於斯里蘭卡的國家利益，且有一大部分流入私人口袋。
他說：「斯里蘭卡人視中國為現今國家困境的主要推手，這樣的情緒需要一段時間才能被化解。」
有觀察人士認為，中國可能乘機提供更多援助，以進一步擴大對斯里蘭卡的影響力？巴納吉對此種說法抱持懷疑的態度。
巴納吉說，中國在「一帶一路」之下為許多國家提供融資，一旦取消斯里蘭卡的債務，勢將引起連鎖反應，其他貸款國也會提出同樣的要求。此外，中國現今經濟狀況也不佳，難有餘力他顧。
被問及斯里蘭卡應如何逐步走出困境？巴納吉回應說，切斷與中國的關聯、專注內部治理、以健全的政策發展經濟。
另方面，印度智庫「中國分析及策略中心」（CCAS）主任拉納德（Jayadeva Ranade）表示，整個南亞區域都在觀察斯里蘭卡的局勢發展，並追溯造成現今困境的成因，其中包括中國對斯里蘭卡領導人的資助，誘使他們在簽訂不必要的基礎設施合約。
拉納德預測，區內下一個經濟陷落的國家可能是巴基斯坦，中國與巴基斯坦闢有「中巴經濟走廊」，一旦巴基斯坦爆發經濟危機，「一帶一路」工程勢會停滯，連帶衝擊南亞國家對「一帶一路」的信心。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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