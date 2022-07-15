日相岸田宣布今秋為安倍晉三舉行國葬，台逾百企業團體聯名登日媒全版廣告致哀
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前首相的葬禮雖然沒有明確標準，但《產經新聞》報導，近年來都以「內閣．民黨合同葬」為主流，前首相中曾根康弘2019年逝世時就是舉行合同葬。二戰後為前首相舉辦的國葬僅有1967年過世的前首相吉田茂。
日本首相岸田宣布，今秋為安倍晉三舉行國葬
（中央社）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，首相岸田文雄昨（14）日傍晚召開記者會宣布，由於安倍為日本貢獻良多，政府將於今（2022）年秋天替他舉辦國葬。
安倍8日在奈良市幫自民黨籍參議院選舉候選人助選時遭槍擊身亡，日本政界傳出為安倍舉辦國葬的呼籲。國葬費用由國家支出。
前首相的葬禮雖然沒有明確標準，但《產經新聞》報導，近年來都以「內閣．民黨合同葬」為主流，前首相中曾根康弘2019年逝世時就是舉行合同葬。二戰後為前首相舉辦的國葬僅有1967年過世的前首相吉田茂。
岸田文雄在記者會表示，決定替安倍晉三舉行國葬的原因有4點。首先，安倍兩次政權合計執政8年8個月，是日本憲政史上在位最長的首相。安倍承擔重責大任，率領日本經歷嚴峻的國內外挑戰。
其次，日本經歷311東日本大地震後，安倍率領日本復興、重振經濟，以日美關係為基礎在外交上取得重大實績，成果豐碩。
第三，安倍獲得包括外國領導人在內的國際社會高度評價。第四，安倍在以民主主義為基礎展開的選舉期間，遭遇突然的暴行而逝世，國內外湧入追悼訊息。
岸田表示，最重要的是政府希望通過舉行國葬來追悼安倍晉三，表達不屈服於暴力，守護民主主義的決心。
《朝日新聞》報導，據政府官員透露，日本武道館是舉辦國葬的候選場地之一。
台灣逾百企業團體聯名追悼安倍晉三，日媒全版廣告致哀
《自由時報》報導，台灣安倍晉三之友會於本週一（11日）推出「敬悼．感謝安倍晉三前首相」全版廣告緊急招募活動，原預計募集65家企業團體或個人，每單位贊助台幣5萬元（廣告定價為1395萬日圓），反應超乎預期，一天內湧進上百筆捐款，當天傍晚6點前額滿關帳。
《自由時報》、《蘋果新聞網》報導，台灣安倍晉三之友會發起人之一葉建揚說，一呼百應實在太感人，原預計募集65家企業團體或個人，湧進超過150筆款項，包括前行政院長林全、前駐日代表羅福全等一百多個台灣企業機構、團體與個人。由於全版篇幅有限，預計刊登近百名捐款企業、個人姓名，代表台灣人致上最高追思心意，餘款轉用於安倍追思音樂會、獎學金公益使用。
《中央社》報導，葉建揚表示，今天日本的產經新聞登出175家台灣企業、團體、和個人聯名追悼和感謝安倍晉三前首相的全版廣告，日本讀者及國民感受到台灣的心意及溫暖，再次謝謝大家。
新聞來源
- 日本首相岸田宣布 今秋為安倍晉三舉行國葬（中央社）
- 台灣逾百企業團體聯名追悼安倍晉三 日媒全版廣告致哀（中央社）
- 日本產經新聞刊全版廣告 175名台灣人及企業聯名追悼安倍（自由時報）
- 「安倍晉三之友會」募全版廣告 一天湧進百筆捐款達標（自由時報）
- 感謝安倍晉三 台灣團體在日媒《產經新聞》登全版廣告致哀（蘋果新聞網）
延伸閱讀
- 從岸信介到安倍晉三，台日友誼要代代相傳
- 安倍晉三給日本的戰略遺產，與未竟全功的日台關係
- 日本前首相安倍晉三堅定親台，卸任後持續為台發聲，明確表態「台灣有事就是日本有事！」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
[行政院農業委員會農糧署 廣告]