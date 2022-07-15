日相岸田宣布今秋為安倍晉三舉行國葬，台逾百企業團體聯名登日媒全版廣告致哀

日本首相岸田宣布，今秋為安倍晉三舉行國葬

（中央社）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，首相岸田文雄昨（14）日傍晚召開記者會宣布，由於安倍為日本貢獻良多，政府將於今（2022）年秋天替他舉辦國葬。

安倍8日在奈良市幫自民黨籍參議院選舉候選人助選時遭槍擊身亡，日本政界傳出為安倍舉辦國葬的呼籲。國葬費用由國家支出。

前首相的葬禮雖然沒有明確標準，但《產經新聞》報導，近年來都以「內閣．民黨合同葬」為主流，前首相中曾根康弘2019年逝世時就是舉行合同葬。二戰後為前首相舉辦的國葬僅有1967年過世的前首相吉田茂。

岸田文雄在記者會表示，決定替安倍晉三舉行國葬的原因有4點。首先，安倍兩次政權合計執政8年8個月，是日本憲政史上在位最長的首相。安倍承擔重責大任，率領日本經歷嚴峻的國內外挑戰。

其次，日本經歷311東日本大地震後，安倍率領日本復興、重振經濟，以日美關係為基礎在外交上取得重大實績，成果豐碩。

第三，安倍獲得包括外國領導人在內的國際社會高度評價。第四，安倍在以民主主義為基礎展開的選舉期間，遭遇突然的暴行而逝世，國內外湧入追悼訊息。

岸田表示，最重要的是政府希望通過舉行國葬來追悼安倍晉三，表達不屈服於暴力，守護民主主義的決心。

《朝日新聞》報導，據政府官員透露，日本武道館是舉辦國葬的候選場地之一。

Photo Credit: 中央社 日本前首相安倍晉三遇刺身亡，消息震驚全球。圖為11日民眾前往日本台灣交流協會獻花悼念追思。

台灣逾百企業團體聯名追悼安倍晉三，日媒全版廣告致哀

《自由時報》報導，台灣安倍晉三之友會於本週一（11日）推出「敬悼．感謝安倍晉三前首相」全版廣告緊急招募活動，原預計募集65家企業團體或個人，每單位贊助台幣5萬元（廣告定價為1395萬日圓），反應超乎預期，一天內湧進上百筆捐款，當天傍晚6點前額滿關帳。

《自由時報》、《蘋果新聞網》報導，台灣安倍晉三之友會發起人之一葉建揚說，一呼百應實在太感人，原預計募集65家企業團體或個人，湧進超過150筆款項，包括前行政院長林全、前駐日代表羅福全等一百多個台灣企業機構、團體與個人。由於全版篇幅有限，預計刊登近百名捐款企業、個人姓名，代表台灣人致上最高追思心意，餘款轉用於安倍追思音樂會、獎學金公益使用。

《中央社》報導，葉建揚表示，今天日本的產經新聞登出175家台灣企業、團體、和個人聯名追悼和感謝安倍晉三前首相的全版廣告，日本讀者及國民感受到台灣的心意及溫暖，再次謝謝大家。

圖片來源：《產經新聞》廣告截圖

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航