公益出租人現身說法：用好房挺房客也挺租金補貼政策

營建署表示，公益出租人政策上路以來，目前全台公益出租人將近9萬人，謝謝他們共同參與國家住宅重大政策的推動。政府也持續透過各項配套措施來面對國人在意的居住問題，租屋體系朝向正常化發展。此外，也希望透過公益出租人的現身說法，鼓勵更多房東一同加入「用好房、做好事」的行列。



破除成為公益出租人將被追稅的都市傳說



來自臺北市的房東黃先生表示，近來聽聞公益出租人的優點後，主動鼓勵房客申請租金補貼，多年來均有申報租金收入，所以每年都繳納租金收入的所得稅約7千多元；房屋稅及地價稅皆課徵非住家用稅率。今年得知公益出租人的優點後，他即鼓勵房客申請租金補貼，目前房客也已提出申請。如果他的房客經審查合格獲得租金補貼，黃姓房東即可享有綜合所得稅每屋每月最高1萬5,000元免稅額，以及房屋稅與地價稅比照自住稅率的優惠。



因此，他笑說自己親身擔任公益出租人後，發現「會被追稅的都市傳說」才是應該要被好好澄清的，也希望自身經驗分享，能讓更多還在觀望的房東能放下擔憂，共同投入公益出租人行列。



成為公益出租人免額外申請



營建署指出，一旦房客租金補貼通過，政府會從中確認屬於合法建物且為屋主出租的案件，逕為認定為公益出租人，並直接通報給稅捐單位，房東免再填寫申請書，程序相當簡便。



房東可於每年5月申報綜合所得稅前，自行上營建署公益出租人網查詢是否符合公益出租人身分，並於申報時按所得稅法規定如實申報租賃所得，選擇符合住宅法第15條身分的房東，還能扣除至少43%的必要費用。



房客未遷出戶籍，房東可線上將其遷出



為了有安定的住所，房客可能因為家中子女學區因素或申請相關社會福利，需將戶籍遷至租屋處，但部分房東擔心房客搬離後未遷出戶籍，恐衍生困擾。營建署表示，內政部戶政司今年6月已開放房東線上申請，即可將房客戶籍遷至戶政事務所，不會有房東擔心的日後房客戶籍無法遷出的疑慮。



契約約定內容違反「不得記載事項」者無效



營建署另強調，依住宅租賃定型化契約不得記載事項之規定，房東如於契約約定涉及上開不得記載事項，依消保法第17條規定，該約定無效。房客並可向縣市政府提出申訴，如房東屆期不改正，得依消保法第56條之1規定處最高新臺幣30萬元罰鍰。



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發稿單位：國民住宅組