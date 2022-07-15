「反送中」遭槍傷學生曾志健等4人被捕，港國安指匿藏逾年、欲潛逃台灣

據《香港電台》報道，曾志健涉暴動罪昨日（14日）提堂還押候訊。曾志健曾在2019年10月1日的荃灣區示威衝突中被警員開槍擊中，他當時還是一名高中生。他這次被捕是涉嫌暴動及襲警罪。同時被捕的還有另外3人。

報道稱，港警國安處表示，週三（7月13日）在西貢拘捕4名「涉及暴動等罪行、但棄保潛逃的青年」。案件於週四提堂，但押後至9月13日再訊，曾志健需要還押。國安處也提到了被捕人士近兩年匿藏的經歷。

據《香港01》 報道，2019年反修例事件中4名被通緝的男子包括中槍的曾志健、馮清華、王愷銘及黃姓少年。4人在週三凌晨擬到西貢碼頭乘快艇前往台灣，但在北潭涌巴士總站被警方拘捕。此外，警方還拘捕了一名涉嫌協助藏匿、協助犯罪的34歲男貨倉管理員。

報道稱，警方國安處高級警司李桂華表示，4人的窩藏地點包括荃灣一個工廈單位，環境惡劣，沒有窗戶，4人有接近一年時間沒有外出，但期間有人到場向他們派發食物。有關人士為逃避追查，會不時轉移匿藏地點，「並以不人道的手法，將4人放入紙箱內並封好，如貨物搬運到另一個窩身地點，……4人更不斷被苛索偷渡費，一共支付約40多萬元，但最終未能成事。而聲稱為4人安排離港的人士，卻已前往外國，但相關人士仍要求4人拍片講述慘況，以此眾籌生活費，但款項卻未有落到4人手上」。

李桂華指4人落網時，頭髮披肩，身體消瘦憔悴。同時表示，國安處現正調查該集團是否仍有餘黨在香港運作，以及調查集團眾籌所得的款項去向，和有否涉及其他罪行。

據路透社報道，4人的年齡在16至24歲之間。他們在被抓獲時攜帶著台幣、多張電話卡等物品。

香港2019年爆發了延續數月的「反送中」抗議活動。據《路透社》報道，人權團體和活動人士稱，警方逮捕了超過1萬名示威活動的相關人士，迄今有超過1000人入獄。西方政府批評香港和北京當局鎮壓異議人士。但中國當局表示，其執法行動已經恢復了這個金融中心的穩定。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex