國旅補助申請今起上路、自由行優惠17日起適用，觀光局：經費用罄前提早2週公布於官網
我們想讓你知道的是
旅客另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。
（中央社）交通部觀光局推出的「悠遊國旅」補助方案今天開始實施，自由行個別旅客住宿最多享新台幣1300元的優惠只限平日（週日至週四），也就是2天後、17日起才適用。
根據觀光局先前公布的「悠遊國旅」方案，「團體旅遊補助」部分，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1天，且符合至國家風景區管理處、離島地區等12項景點條件中的2項，即可申請每團2萬元補助，如安排至國家綠道、16條多元自行車路線等8項加碼條件，每項可額外補助5000元，每團最多可加碼1萬元，也就是旅行團每團最高可享3萬元補助。
「個別旅客住宿優惠」部分，個別旅客於平日（週日至週四）入住有參加活動的合法旅宿，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次，第1個適用日期是7月17日。
另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。
個別旅客可至台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區查詢有參加活動的旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。
「觀光遊樂業」部分，共有19家主題樂園業者參與，自由行旅客於週一至週五入園，享有各票種門票3折優惠，透過手機就能線上預約訂票。
響應交通部觀光局推出的「悠遊國旅」，台鐵局於昨（14）日發布新聞稿，宣布推出觀光列車及旅運服務振興特別優惠措施。
台鐵表示，環島之星指定遊程與郵輪式列車系列行程，每房再折扣1300元。郵輪式列車早鳥優惠最高再省1500元。藍皮解憂號系列行程，指定團體行程加贈藍皮限定款陶瓷磁鐵好禮。
另外，TR-PASS 三日券自8月1日至12月31日（以購票日認定）購票享票價優惠，TR-PASS 三日券一般版全票原價1800元，優惠價為 1500元；優待票（孩童、敬老、愛心）900元，再優惠為800元。TR-PASS 三日券四人同行版原價4200元，優惠價為3200元。
觀光局說，「悠遊國旅」方案經費55億元，實施至12月15日，經費用罄前，將提早2週公布於官網。
旅宿業者預估，自由行補助最快9月就會用完，希望可以加碼，讓補助方案能持續到年底。
《中央廣播電臺》報導，中華民國旅館公會理事長洪崇元表示，這一波補助對城市型的旅館業幫助非常地大，現在開始已經有很多人在預訂房間，全台訂房大約已經超過4成了；因為這個金額有限，所以他們不敢超接，大部分都是到9月10日過後就沒有接了，這個補助款應該是到9月中就用完了。
《中央社》報導，「政府拋磚引玉，好的品質留在心中最重要」，王國材表示，經費何時見底要看推動狀況，但中間或許隨著邊境開放，可能就會有國際觀光客進來，因此業者也不用太操心，台灣有好的觀光景點、好山好水，希望讓所有民眾跟世界各國都知道。
至於悠遊國旅是否會衝擊防疫旅館數量，王國材認為，目前防疫旅館還有2.6萬間房，估計可容納入境人數約4.1萬人，未來或許3+4會調整，回到自家居家檢疫的也越來越多，若防疫旅館不夠，也可以家人住一般旅客，都可以彈性處理。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！