國旅補助申請今起上路、自由行優惠17日起適用，觀光局：經費用罄前提早2週公布於官網

（中央社）交通部觀光局推出的「悠遊國旅」補助方案今天開始實施，自由行個別旅客住宿最多享新台幣1300元的優惠只限平日（週日至週四），也就是2天後、17日起才適用。

根據觀光局先前公布的「悠遊國旅」方案，「團體旅遊補助」部分，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1天，且符合至國家風景區管理處、離島地區等12項景點條件中的2項，即可申請每團2萬元補助，如安排至國家綠道、16條多元自行車路線等8項加碼條件，每項可額外補助5000元，每團最多可加碼1萬元，也就是旅行團每團最高可享3萬元補助。

「個別旅客住宿優惠」部分，個別旅客於平日（週日至週四）入住有參加活動的合法旅宿，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次，第1個適用日期是7月17日。

另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。

個別旅客可至台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區查詢有參加活動的旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。

「觀光遊樂業」部分，共有19家主題樂園業者參與，自由行旅客於週一至週五入園，享有各票種門票3折優惠，透過手機就能線上預約訂票。

觀光局說，「悠遊國旅」方案經費55億元，實施至12月15日，經費用罄前，將提早2週公布於官網。

旅宿業者預估，自由行補助最快9月就會用完，希望可以加碼，讓補助方案能持續到年底。

《中央廣播電臺》報導，中華民國旅館公會理事長洪崇元表示，這一波補助對城市型的旅館業幫助非常地大，現在開始已經有很多人在預訂房間，全台訂房大約已經超過4成了；因為這個金額有限，所以他們不敢超接，大部分都是到9月10日過後就沒有接了，這個補助款應該是到9月中就用完了。

《中央社》報導，「政府拋磚引玉，好的品質留在心中最重要」，王國材表示，經費何時見底要看推動狀況，但中間或許隨著邊境開放，可能就會有國際觀光客進來，因此業者也不用太操心，台灣有好的觀光景點、好山好水，希望讓所有民眾跟世界各國都知道。

至於悠遊國旅是否會衝擊防疫旅館數量，王國材認為，目前防疫旅館還有2.6萬間房，估計可容納入境人數約4.1萬人，未來或許3+4會調整，回到自家居家檢疫的也越來越多，若防疫旅館不夠，也可以家人住一般旅客，都可以彈性處理。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範