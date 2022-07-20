B群這時間吃，有助眠神效？｜又！賈芯文S1EP23

文：蕭汎如

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一般民眾對於維生素B群的印象，常停留在補充體力、提振精神等功能，而網路上近年來常出現「B群可以助眠」的報導， 在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，也曾收到類似訊息回報：

Photo Credit: Cofacts真的假的 本編輯資料取自「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群，採 CC BY-SA 4.0 授權提供。若欲補充資訊請訪問 Cofacts LINE bot https://line.me/ti/p/@cofacts

然而，「B群可以助眠」這個說法，其實並非假訊息，只是說明不夠完整。到底怎麼吃，才可以達到助眠的效果呢？

某些維生素B群，如B3、B6、B12可以幫助睡眠

維生素B群的家族龐大，常見功能除了提振精神之外，攝取合適的種類和劑量，其實可以幫助入眠。舉例來說，維生素B3，俗稱菸鹼酸，可以延長淺層睡眠的時間，減少人們在夜間醒來的次數。維生素B6能幫助維持神經穩定性、減少焦慮感。 另外，維生素B12也可以幫助睡眠品質變好，消除煩躁和不安。

因此，有失眠困擾或睡不好的人，建議吃適量的維生素B3、B6和B12，的確可以幫助睡眠。除了買維他命來吃之外，食物也是維生素B群的攝取來源，例如雞、魚、肝、紅肉、和全麥類裡面，就富含維生素B3。

吃越多維生素B群，助眠效果越好嗎？

凡事過猶不及，絕對不是吃越多效果越好。如果不小心在睡前吃下高劑量的維生素B1、B6，就有可能讓人精神亢奮，反而會睡不著。這也是為什麼大部分的B群，都沒有被規範每日上限攝取量，但是維生素B6卻有上限值的原因。

如何判斷維生素B群攝取量是否過量？

在買B群的的時候，可以在包裝上看到「每日營養素建議攝取量值」（RDA）的標示。要特別注意，RDA和每日上限攝取量不一樣。RDA的意思是該項營養素，占每人一天所需參考值的百分比，許多營養素的RDA都大於100% ，甚至超過1000%，這都是正常的。

那RDA要怎麼看呢？舉例來說，衛福部建議，一般成人維生素B6，每日RDA建議攝取量為1.6毫克，RDA上限攝取值為5000%。如果某個產品有25毫克維生素B6，那這個產品的RDA就是1563%。雖然數值看起來很大，但還是在攝取上限之內。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範