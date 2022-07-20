B群這時間吃，有助眠神效？｜又！賈芯文S1EP23
我們想讓你知道的是
維生素B群是一個龐大的家族，各種維生素B，都有不同作用，除了提振精神之外，有些時候補充適合的種類與劑量，例如：B3、B6、B12，確實可以幫助睡眠。
文：蕭汎如
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一般民眾對於維生素B群的印象，常停留在補充體力、提振精神等功能，而網路上近年來常出現「B群可以助眠」的報導， 在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，也曾收到類似訊息回報：
然而，「B群可以助眠」這個說法，其實並非假訊息，只是說明不夠完整。到底怎麼吃，才可以達到助眠的效果呢？
某些維生素B群，如B3、B6、B12可以幫助睡眠
維生素B群的家族龐大，常見功能除了提振精神之外，攝取合適的種類和劑量，其實可以幫助入眠。舉例來說，維生素B3，俗稱菸鹼酸，可以延長淺層睡眠的時間，減少人們在夜間醒來的次數。維生素B6能幫助維持神經穩定性、減少焦慮感。 另外，維生素B12也可以幫助睡眠品質變好，消除煩躁和不安。
因此，有失眠困擾或睡不好的人，建議吃適量的維生素B3、B6和B12，的確可以幫助睡眠。除了買維他命來吃之外，食物也是維生素B群的攝取來源，例如雞、魚、肝、紅肉、和全麥類裡面，就富含維生素B3。
吃越多維生素B群，助眠效果越好嗎？
凡事過猶不及，絕對不是吃越多效果越好。如果不小心在睡前吃下高劑量的維生素B1、B6，就有可能讓人精神亢奮，反而會睡不著。這也是為什麼大部分的B群，都沒有被規範每日上限攝取量，但是維生素B6卻有上限值的原因。
如何判斷維生素B群攝取量是否過量？
在買B群的的時候，可以在包裝上看到「每日營養素建議攝取量值」（RDA）的標示。要特別注意，RDA和每日上限攝取量不一樣。RDA的意思是該項營養素，占每人一天所需參考值的百分比，許多營養素的RDA都大於100% ，甚至超過1000%，這都是正常的。
那RDA要怎麼看呢？舉例來說，衛福部建議，一般成人維生素B6，每日RDA建議攝取量為1.6毫克，RDA上限攝取值為5000%。如果某個產品有25毫克維生素B6，那這個產品的RDA就是1563%。雖然數值看起來很大，但還是在攝取上限之內。
延伸閱讀
影片參考資料
- 吃B群「尿沒有黃黃的」代表完全吸收？藥師破除B群常見的6大誤解！
- B群功效超神奇！背痛吃B1、助眠吃B12...藥師親授「B群挑選法」：該吃哪種？劑量多少？一次告訴你
- 維他命B功效有哪些？怎麼吃才不會產生過量副作用？
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
我們想讓你知道的是
根據創市際市場調查數據，台灣電子票券市場近年發展興盛、競爭激烈，身為產業先驅者的Edenred宜睿智慧究竟是如何將使用者痛點轉化為自身競爭優勢，獲得眾多使用者擁戴呢？
近年隨著一波波的新冠疫情衝擊，工作型態變得彈性多元，在降低社交接觸的社會共識下，日常消費的產業樣態及生活模式也默默改變，隨之蓬勃發展的是帶來全新消費體驗的數位科技，與自「電子票券」興起所開展的一連串虛實整合浪潮。
電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。
另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
其實現今一機解決所有的電子票券服務，背後是十多年前企業對數位趨勢的未來洞見、以及系統開發和功能設計的努力痕跡。觀察本次調查中Edenred宜睿智慧備受好評的電子票券服務的發展歷程，便能窺見其佈局數位的遠見卓識以及虛實整合的精準策略。
直擊紙本票券痛點！電子票券好查詢、易使用、無紙更永續
每種科技或服務的發展，都源於美好生活的期待或想像。電子票券興盛的原因不單是智慧型手機與數位趨勢的推波助瀾，更重要的是其本質上遠勝於紙本票券的優質服務。傳統紙本票券雖然取得與使用方式都十分直觀，但實體票券往往容易破損或遺失，同時管理只能耗時費力的人工手動清點與保管，經常忘記攜帶更是造成使用非常不便。
Edenred宜睿智慧從使用者角度出發，以電子票券克服了傳統紙本票券的使用痛點，並應用在「行銷禮贈」與「員工福利」兩大電子票券市場中。其服務皆整合了量販、超商、藥妝、餐飲、百貨、飯店等遍佈全台的消費通路，憑藉跨通路與一機搞定的便利性，打造行銷禮贈中紅利、兌點、小額贈品等多項服務，這也呼應了調查結果中以速食店、餐廳、超商等為最常使用小額贈禮的生活場景結果。
此外，Edenred宜睿智慧還敏銳捕捉到企業市場的需求，將員工的三節禮金、旅遊津貼、部門獎勵等員工福利數位化，並以獨特的「品牌自選+面額任用」功能提供更個人化的選擇。「以電子票券作為員工福利」不只在過去是極具前瞻性的大膽觀點，如今還能減少企業大量購買、發放紙本禮券產生的作業成本與碳排放，為企業社會責任及環境永續添份心力。
使用滿意度大調查──Edenred宜睿智慧功能性電子票券更顯實用可靠
如此蓬勃的電子票券市場，也理所當然的成為各方企業的必爭之地。調查結果指出，無論在公司品牌認知度還是產品使用率，Edenred宜睿智慧都居市場領先地位，其中使用與推薦的轉換率更超過九成。同時，Edenred宜睿智慧也以89.7%滿意的高度評價居「公司品牌滿意度」之首，後續調查更顯示大部分使用者，願意持續購買Edenred宜睿智慧提供的產品與服務。
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本文內之數據皆為 2022 Edenred x 創市際電子票券調查所有。
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