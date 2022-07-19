美中外長在G20會議加裝「護欄」，考驗拜登政府追求矛盾的外交政策目標
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《霧谷晶策》認為目前局勢依舊是美國有求於中國，因此拜登政府官員與中國的會晤，幾乎都是由美國主動邀約，中國「應約」進行會談。由此不難看出美國急欲改善與中國的雙邊關係，至少不希望在關係不佳的當下，發生意料之外的狀況。
美、中外長強調「護欄」，兩國高層展開「密集外交」
「20國集團」（G20）於2022年7月7日至8日在印尼峇里島，展開為期2日的外長級會議。除關注20國外長會，最受關切的莫過於美中外長會。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國務委員兼外交部長王毅於7月9日舉行會晤，是自2021年10月，兩人於義大利羅馬G20場外會晤後，第三度面對面會談。
過去一個多月以來，美中各部會高層展開一連串的密集互動。
6月10日，兩國國防部長在新加坡舉行的第19屆香格里拉對話期間舉行會談；6月13日，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在盧森堡舉行會晤。7月5日，美財政部長葉倫（Janet Yellen）與中國國務院副總理劉鶴，以視訊方式舉行會晤；7月7日，中共中央軍委委員、聯合參謀部參謀長李作成與美軍參聯會主席麥利（Mike Miley）視訊通話。
美中自6月10以來已有五次高層外交互動，是拜登政府自2021年1月上任後，美中互動最為頻繁的時期。而蘇利文、布林肯，乃至拜登本人日前都一再提示，「拜習會」將在數週後舉行。
布林肯和王毅這長約五小時的會談，布林肯在會後記者會上形容對話「實用」且具建設性。
此外，布林肯表示，他在會中向王毅傳達美國擔憂北京對台越加挑釁的作為和言語，並傳遞台海和平與穩定至關重要，同時表達對香港自由的打壓、西藏少數民族和宗教的待遇、新疆種族屠殺和強迫勞工的關切。
王毅則在會中告訴布林肯且強調：「既然美方承諾不支持『台灣獨立』，就應該停止掏空歪曲一個中國政策，停止在台灣問題上『切香腸』，不得打『台灣牌』阻撓中國的和平統一進程」、「美方還應盡快取消對中加徵的關稅，停止對中國企業單邊制裁。」
不過，拜登（Joe Biden）政府迄今尚未確定是否取消對中關稅。雖說拜登政府希望透過取消對中關稅，以遏止嚴重的國內通膨，然而多數經濟學家認為透過取消對中關稅，對美國國內通膨的幫助相當有限。
目前拜登政府內部還分成兩派，蘇利文和貿易代表戴琪（Katherine Tai）不贊成輕易取消對中關稅，而貿易部長雷蒙多（Gina Raimondo）和財長葉倫則支持取消關稅。拜登本人日前對此決定仍持保留態度，表示仍需更多的討論才會有定案。
中國外交部新聞稿特別指出，王毅在會中提到：「美方表示要給中美關係加裝『護欄』。中美三個《聯合公報》才是兩國最可靠的『防護』。只要切實履行各自在三個聯合公報中所作承諾，堅持正確方向，及時排除路障，打通前行道路，雙邊關係就不會脫軌失控，再多的『護欄』也起不到作用。」
王毅也代表中方向美方提出「四份清單」：「要求美糾正錯誤對華政策和言行的清單」、「中方關切的重點個案清單」、「中方重點關切的涉華法案清單」、「中美8個領域合作清單」，並希望美方認真對待。
《CNN》引述時任歐巴馬政府的國務院東亞助卿、現任紐約智庫「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）資深研究員羅素（Daniel Russel）說：「在這場會談前，這場會議的一大關鍵目標，即尋求『拜習會』以實體舉行的可能性。」
美、中外長談區域與俄烏
談到美中關係間如台灣、新疆、香港等議題外，雙方自然不會遺漏掉烏克蘭問題。布林肯提到，雖然北京一直強調自身在俄烏戰爭上的「中立性」，但在此侵略行為下要保持中立是很困難的，因為這件事有明顯的「入侵者」和「受害者」。
布林肯隨之批評，中國雖在此議題上強調中立立場，但中國的作為並不中立。舉例來說，中國不僅支持俄國對俄烏戰爭的宣傳活動，並在聯合國上支持俄國。他還提到，自俄國侵烏至今已超過四個月，但中國仍與俄國同一陣線，與俄國在全球各地的宣傳「唱雙簧」，並在國際組織上庇護俄國、且與俄國舉行聯合軍演。
《紐約時報》（The New York Times）認為，這次會談是考驗拜登政府，追求矛盾的外交政策目標。一週前，拜登政府的目標是要集結盟友遏制中國，而現在的目標是集結全球努力以懲罰俄國侵烏的舉動，但若沒有中國的幫助則難以達成。更遑論還有其他國家像是印度、巴西、沙烏地阿拉伯等國，不願意與拜登政府合作。
《紐約時報》指出，有些外交政策分析員，對華府要求中國在俄烏戰爭選邊一事持懷疑態度。《紐約時報》援引「榮鼎集團」（Rhodium Group）中歐關係專家巴克金（Noah Barkin）分析：「美國和歐洲國家自2月俄國侵烏後，就一直施壓中國對俄國採取更強硬的立場。但很明顯地，中國對俄並未更強硬。」
美、中外長積極與他國各自「會外會」
美、中除在雙邊會談上激烈交鋒外，美、中外長也盡全力利用G20機會積極與各國外長互動，布林肯利用G20與日、韓外長舉行三方會談，他也與印度、澳洲、印尼、阿根廷和斐濟外長舉行會晤。另外，布林肯也順道訪問泰國，與泰國外長等高級官員會面。這也是布林肯上任後，首度到訪泰國這個與美國有軍事協議的東南亞國家。
相較之下，王毅則與更多國外長會面。據中國外交部官網資料指出，王毅在G20場外先後與俄國、阿根廷、韓國、法國、加拿大、荷蘭、西班牙、新加坡、德國和澳洲外長舉行會晤。另外，王毅也與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），舉行雙邊會談。
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我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
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智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。