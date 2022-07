強森下台啟示錄：當政客表演已成娛樂新聞，解方或許是「讓政治再次無聊」

文:劉又銘(余自束髮以來,粗覽群書,獨好屠龍之術,遂專治之,至今十餘載矣。從師於南北東西,耗費雖不至千金,亦百金有餘。恨未得窺堂奧,輒無所施其巧。由是轉念,吹笛玩蛇,偶有心得,與舊親故共賞,擊節而歌,適足以舉觴稱慶也)

悲劇英雄的殞落,不需要先知特伊西亞斯的預言,只需要從他們的愚行來判斷。 古希臘悲劇作家索福克里斯

悲劇必須以一種有趣的方式摧毀英雄,才能達成情感宣洩的效果。在這個令人欣慰的時刻,英雄被血腥沖下舞台,每個人才能因此恢復原來的生活。 亞里斯多德《詩學》

甫辭去保守黨黨魁的待退英國首相強森(Boris Johnson),雖然在2019年,以「搞定脫歐」定調國會大選,因此讓工黨進退失據,也讓保守黨獲得自1980年代柴契爾夫人長期執政後,最具壓倒性的一次勝利。

但作為英國近代史上「最會選舉的男人」,強森自倫敦市長與國會議員「政壇出道」以來,始終以一種「口無遮攔」的搞笑弄臣形象示人。擔任保守黨魁後,以強森為核心的保守黨執政團隊,似乎聚集了一群比他更「荒腔走板」的人,也讓這個團隊屢次失言,更是擺脫不了各式醜聞的陰影。(包括:「地中海沒有加蓋」,可以的話就叫難民游去盧安達)

自2021年底,強森在英國嚴格的疫情封鎖禁令下,仍在封鎖期間,召集政府官員舉辦派對的「派對門」事件炎上後。今年六月,更有兩名保守黨籍議員,分別因為在下議院開會時用手機看色情影片辭職,以及性侵10幾歲男孩被判入獄,因此造成兩席議員空缺。隨之而來的自然是補選時,保守黨遭受的慘敗。

更糟的是,七月初,保守黨副黨鞭Christopher Pincher也因為酒醉後性騷擾醜聞下台。對剛逃過保守黨內不信任案「政變」的強森政權而言,這無疑是壓死駱駝的最後一根稻草。衛生大臣Sajid Javid、財政大臣Rishi Sunak前後辭職。接著是大量保守黨議員辭去內閣職務。

數量之多、速度之快,BBC甚至必須用跳錶式的動畫來即時更新。

最終,強森辭去了保守黨黨魁一職,並以看守內閣代理首相的身分,等待新保守黨黨魁與新首相的產生。但此舉仍然引起保守黨內外一致的批評。最大在野黨工黨要脅要發動第二次不信任投票;保守黨黨內大老也認為,強森這樣做並不符合先例。因為首相辭職後,應該由副首相來擔任看守內閣過渡時期的代理首相。

這樣看來,強森的「負隅頑抗」簡直到了精神勝利法的程度。但回頭觀察強森的崛起與人格特質,或許我們可以看到他如今結局的一些端倪。

我投給強森,因為他是個笑話

《經濟學人》本期給強森的「政治訃聞」曾提到,對英國選民來說,強森時不時出現一些介於機智與脫線、幽默與冒犯之間的言論,著實讓人耳目一新。對英國這個老派民主國家裡,已經持續政治冷感的選民來說,相較於國會那些沒有幽默感的老古板,口無遮攔的強森,至少能帶來一些笑料、談資,讓政治冷感的英國選民,把目光重新擺回政壇。

強森就利用了這種「反政治」與「非政治」的「新政治」模式,將緊張與嚴謹的政治運作,變成了歡樂與搞笑的街談巷議。2007年強森在選倫敦市長時,與他同場角逐的其中一個候選人就曾聊到,他在投票所門口聽到選民們的閒聊時,有人笑稱「我投給強森,因為他是個笑話」(I’m voting for Boris because he is a laugh)。

Photo Credit: AP / 達志影像

但在這些戲謔背後,一個伊頓公學、牛津大學畢業、畢生以邱吉爾為偶像的政治菁英如強森,真的只是我們身邊那個喜歡講幹話的無賴朋友或是電影裡的甘草人物嗎?觀察分析強森的「口無遮攔」,我們可以將這種習慣性的、或甚至職業性的「口無遮攔」分成三種模式:

第一、玩笑三分真,用幹話來暗吐野心。

對英國人來說,在公共生活的政治語言中表明野心,是相當不適當、不紳士的。可一旦你說的話都被當成幹話,像是「我成為首相的機會與在火星上找到貓王的機會差不多」時,既可以在各種政治遭遇戰中試水溫,也可以保留所有可轉圜的餘地。

第二、用各種響亮的口號與標語,來擺脫前後不一或雙重標準的困境。

氣候變遷問題與大規模投入減碳政策,對偏好「小政府」的保守黨來說,一直還是爭論中的問題。在這點上,強森就經常毫無立場的「見人說人話,見鬼說鬼話」。對重工業者講氣候變遷是假議題,我們沒有要收碳稅;但發現苗頭不對,或綠色經濟有票時,他又開始說「如果氣候可以改變,我不明白為什麼我的腦袋不能改變」。

第三、用荒謬和無邏輯來激怒對手,藉此轉移目標或讓爭議陷入無止盡的泥巴戰。

強森政治生涯的崛起,正是2008年金融海嘯後,「對舊政治破滅、對新政治期待」民粹主義風起雲湧的一環。從美國總統川普到巴西總統博索那羅,這類民粹領袖無一不在正式的宣講或辯論場合,利用各種言詞激怒記者或政敵,並從中尋求對手的破綻,而這也是強森習慣的伎倆。

政治不是娛樂、魅力無法持久

對強森而言,持續搞笑、把政治娛樂化的目的,是藉著「政治新聞肥皂劇化」來包裝自己經常性的首鼠兩端與議而不決,以此營造一種有機鋒、睿智的形象。

但這種需要靠持續講俏皮話來進行「魅力儲值」的模式終究有其極限。若還要繼續經常性的證明自己作為領導人的魅力,俏皮話就必須變成更重鹹的幹話。透過持續「講幹話」,來製造「烽火外交」或「統一戰線」。也就是,用「幹話激怒對手」來到處點火尋找破口;再透過衝突來興風作浪,拉抬自己的聲勢。

強森好幾度槓上BBC,指控他們報導不實或偏袒工黨,就是「用幹話來模糊焦點」、「用新聞掩蓋新聞」,讓英國人處於一種「戲劇疲勞」的狀態,藉此忽視保守黨內閣各種政治危機。詭辯一開始或許只是為了贏得選舉的手段,但強森一再把手段與目的混淆後,當幹話連發到了極致,到底是為了贏得選舉而詭辯;還是,贏得選舉只是為了享受詭辯勝利的快感,強森自己大概也快無法分辨。