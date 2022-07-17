強森下台啟示錄：當政客表演已成娛樂新聞，解方或許是「讓政治再次無聊」
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按照四十多年來英國的鐘擺規律，強森極大化的說學逗唱以後，續任英國首相窮極無聊的機會就相當之高。有趣的是，台灣隨著2022地方選舉與2024總統選舉逼進的腳步，這波「政治娛樂化」的民粹浪潮，反而正在攀向高峰。
文：劉又銘（余自束髮以來，粗覽群書，獨好屠龍之術，遂專治之，至今十餘載矣。從師於南北東西，耗費雖不至千金，亦百金有餘。恨未得窺堂奧，輒無所施其巧。由是轉念，吹笛玩蛇，偶有心得，與舊親故共賞，擊節而歌，適足以舉觴稱慶也）
悲劇英雄的殞落，不需要先知特伊西亞斯的預言，只需要從他們的愚行來判斷。
古希臘悲劇作家索福克里斯
悲劇必須以一種有趣的方式摧毀英雄，才能達成情感宣洩的效果。在這個令人欣慰的時刻，英雄被血腥沖下舞台，每個人才能因此恢復原來的生活。
亞里斯多德《詩學》
甫辭去保守黨黨魁的待退英國首相強森（Boris Johnson），雖然在2019年，以「搞定脫歐」定調國會大選，因此讓工黨進退失據，也讓保守黨獲得自1980年代柴契爾夫人長期執政後，最具壓倒性的一次勝利。
但作為英國近代史上「最會選舉的男人」，強森自倫敦市長與國會議員「政壇出道」以來，始終以一種「口無遮攔」的搞笑弄臣形象示人。擔任保守黨魁後，以強森為核心的保守黨執政團隊，似乎聚集了一群比他更「荒腔走板」的人，也讓這個團隊屢次失言，更是擺脫不了各式醜聞的陰影。（包括：「地中海沒有加蓋」，可以的話就叫難民游去盧安達）
自2021年底，強森在英國嚴格的疫情封鎖禁令下，仍在封鎖期間，召集政府官員舉辦派對的「派對門」事件炎上後。今年六月，更有兩名保守黨籍議員，分別因為在下議院開會時用手機看色情影片辭職，以及性侵10幾歲男孩被判入獄，因此造成兩席議員空缺。隨之而來的自然是補選時，保守黨遭受的慘敗。
更糟的是，七月初，保守黨副黨鞭Christopher Pincher也因為酒醉後性騷擾醜聞下台。對剛逃過保守黨內不信任案「政變」的強森政權而言，這無疑是壓死駱駝的最後一根稻草。衛生大臣Sajid Javid、財政大臣Rishi Sunak前後辭職。接著是大量保守黨議員辭去內閣職務。
數量之多、速度之快，BBC甚至必須用跳錶式的動畫來即時更新。
最終，強森辭去了保守黨黨魁一職，並以看守內閣代理首相的身分，等待新保守黨黨魁與新首相的產生。但此舉仍然引起保守黨內外一致的批評。最大在野黨工黨要脅要發動第二次不信任投票；保守黨黨內大老也認為，強森這樣做並不符合先例。因為首相辭職後，應該由副首相來擔任看守內閣過渡時期的代理首相。
這樣看來，強森的「負隅頑抗」簡直到了精神勝利法的程度。但回頭觀察強森的崛起與人格特質，或許我們可以看到他如今結局的一些端倪。
我投給強森，因為他是個笑話
《經濟學人》本期給強森的「政治訃聞」曾提到，對英國選民來說，強森時不時出現一些介於機智與脫線、幽默與冒犯之間的言論，著實讓人耳目一新。對英國這個老派民主國家裡，已經持續政治冷感的選民來說，相較於國會那些沒有幽默感的老古板，口無遮攔的強森，至少能帶來一些笑料、談資，讓政治冷感的英國選民，把目光重新擺回政壇。
強森就利用了這種「反政治」與「非政治」的「新政治」模式，將緊張與嚴謹的政治運作，變成了歡樂與搞笑的街談巷議。2007年強森在選倫敦市長時，與他同場角逐的其中一個候選人就曾聊到，他在投票所門口聽到選民們的閒聊時，有人笑稱「我投給強森，因為他是個笑話」（I’m voting for Boris because he is a laugh）。
但在這些戲謔背後，一個伊頓公學、牛津大學畢業、畢生以邱吉爾為偶像的政治菁英如強森，真的只是我們身邊那個喜歡講幹話的無賴朋友或是電影裡的甘草人物嗎？觀察分析強森的「口無遮攔」，我們可以將這種習慣性的、或甚至職業性的「口無遮攔」分成三種模式：
第一、玩笑三分真，用幹話來暗吐野心。
對英國人來說，在公共生活的政治語言中表明野心，是相當不適當、不紳士的。可一旦你說的話都被當成幹話，像是「我成為首相的機會與在火星上找到貓王的機會差不多」時，既可以在各種政治遭遇戰中試水溫，也可以保留所有可轉圜的餘地。
第二、用各種響亮的口號與標語，來擺脫前後不一或雙重標準的困境。
氣候變遷問題與大規模投入減碳政策，對偏好「小政府」的保守黨來說，一直還是爭論中的問題。在這點上，強森就經常毫無立場的「見人說人話，見鬼說鬼話」。對重工業者講氣候變遷是假議題，我們沒有要收碳稅；但發現苗頭不對，或綠色經濟有票時，他又開始說「如果氣候可以改變，我不明白為什麼我的腦袋不能改變」。
第三、用荒謬和無邏輯來激怒對手，藉此轉移目標或讓爭議陷入無止盡的泥巴戰。
強森政治生涯的崛起，正是2008年金融海嘯後，「對舊政治破滅、對新政治期待」民粹主義風起雲湧的一環。從美國總統川普到巴西總統博索那羅，這類民粹領袖無一不在正式的宣講或辯論場合，利用各種言詞激怒記者或政敵，並從中尋求對手的破綻，而這也是強森習慣的伎倆。
政治不是娛樂、魅力無法持久
對強森而言，持續搞笑、把政治娛樂化的目的，是藉著「政治新聞肥皂劇化」來包裝自己經常性的首鼠兩端與議而不決，以此營造一種有機鋒、睿智的形象。
但這種需要靠持續講俏皮話來進行「魅力儲值」的模式終究有其極限。若還要繼續經常性的證明自己作為領導人的魅力，俏皮話就必須變成更重鹹的幹話。透過持續「講幹話」，來製造「烽火外交」或「統一戰線」。也就是，用「幹話激怒對手」來到處點火尋找破口；再透過衝突來興風作浪，拉抬自己的聲勢。
強森好幾度槓上BBC，指控他們報導不實或偏袒工黨，就是「用幹話來模糊焦點」、「用新聞掩蓋新聞」，讓英國人處於一種「戲劇疲勞」的狀態，藉此忽視保守黨內閣各種政治危機。詭辯一開始或許只是為了贏得選舉的手段，但強森一再把手段與目的混淆後，當幹話連發到了極致，到底是為了贏得選舉而詭辯；還是，贏得選舉只是為了享受詭辯勝利的快感，強森自己大概也快無法分辨。
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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