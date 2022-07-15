蘇格蘭國家畫廊重大發現梵谷隱藏的自畫像，雙眼有神、左耳也完好無缺

從蘇格蘭國家畫廊（National Galleries of Scotland）傳出一則令人振奮的消息，館方發現荷蘭大師梵谷的一幅未曾問世的自畫像，而在這幅自畫像當中，梵谷的左耳還未遭受損傷、完整無缺。

這幅自畫像藏匿於梵谷在1885年創作的《Head of a Peasant Woman》的背後，遭到黏著劑、紙板層層覆蓋。會有這樣驚人的發現，起因為工作人員正在用X光檢查畫作，以便準備梵谷的展覽，沒想到卻意外有了重大發現，這也是英國藝術機構的首次發現。

而在這幅自畫像中，透過X光得以看見梵谷的蓄鬍且頭戴闊邊帽，至於脖子的部分則圍著領巾。而梵谷的右半邊側臉放置於陰影中，不過，最重要的是，在此自畫像中，仍能清晰可見梵谷的左耳。

資深繪畫修復師史蒂文生（Lesley Stevenson）說：「當我們第一次看到X光片時，當然非常興奮。這是一個重大發現，因為它增加了我們對梵谷生平的了解。而這樣的重大發現，在修復師的一生之中大概最多只會發生一、兩次，找到一個難以挖掘的圖像，真的非常非常特別。」

根據《BBC》指出，1960 年《Head of a Peasant Woman》進入了蘇格蘭國家畫廊成為其收藏品。至於這幅畫作展示了一位來自荷蘭南部尼嫩（Nuenen）小鎮的當地婦女，而據信梵谷在1883年12月到1885年11月住在此地。

眾所周知，梵谷為了省錢，經常重複使用畫布，不過從這幅剛出爐的自畫像中，世人也得以知曉，梵谷除了直接畫在早期的作品上，也會選擇畫在作品的背面。

最後，畫廊的專家們也表示，或許可以揭開這幅「隱藏的自畫像」，但上面覆蓋著黏著劑、紙板等材質，因此去除過程需要精細的修復工作，而館方也正在思考如何在不傷到《Head of a Peasant Woman》的情況下，讓這幅自畫像以真面目示人。

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核稿編輯：楊士範