菲達乳酪之爭：歐洲法院判菲丹麥「山寨」菲達乳酪違法，希臘受歐盟標障保障才是正宗
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希臘引以為傲的歷史名產—菲達乳酪，過去被丹麥製造商盜用其名持續銷往歐盟以外國家。昨日歐洲法院作判定丹麥敗訴，指出菲達乳酪受到歐盟「原產地名稱保護標誌」保障，其生產地及工法皆具特殊性，丹麥使用菲達一詞已阻礙希臘製造商獲得公平收入。
丹麥因國內農民向歐盟（EU）以外地區出口希臘特有的菲達（Feta）乳酪，被一狀告上法院。歐洲法院昨（14）日裁決丹麥敗訴，判定菲達乳酪受到歐盟「原產地名稱保護標誌」保障，丹麥不得為違法使用「菲達」一名。
判決結果出爐後，雅典乳酪製造商無不感到開心，希臘酪農協會（Association of Greek Dairy Industries）主席阿波斯托普洛斯（Christos Apostolopoulos）表示：「對於正宗菲達乳酪來說，這是美好的一天。」
什麼是菲達乳酪？
本案中，希臘持續辯稱歷史是站在自己這一邊。菲達乳酪為一種易碎的白色乳酪，通常由綿羊乳以及山羊乳製成。關於該乳酪的紀錄最早出現在公元前8世紀，並被古希臘吟遊詩人荷馬紀錄於《奧德賽》一書當中。據傳哲學家亞里斯多德非常喜歡它獨特的味道和口感。
此外，菲達乳酪也一直是希臘美食不可或缺的一部份，用途包含作為希臘沙拉的佐料、傳統希臘糕點的內餡等。《衛報》形容如果小酒館的菜單上沒有菲達乳酪，那它不值得（worth a salt ）被視為一間優質的餐廳。
希臘北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）餐廳工會主席菲洛寇斯塔斯（Ioannis Filokostas）表示，幾乎所有顧客都點過這道菜。「歐洲法院的邏輯完全正確，歷史已然證明，菲達乳酪顯然是希臘的產物，對我們來說這顯然是一個再好不過的決定。為什麼丹麥要剽竊我們的產品呢？」
丹麥製造的「山寨」菲達乳酪
歐洲法院作出裁決之前，雅典農業部就將菲達乳酪描述為希臘的指標性創作。2002年，菲達乳酪也被歐盟授予「原產地名稱保護標誌（Protected Designation of Origin，PDO）」。該標誌要求食品必須原產自特定城市或國家，商品品質與特色源自於地理因素，並遵循相關產製工法才能被冠上特定名稱。
因此，被標上「菲達」兩字的乳酪只能由希臘生產，其他歐盟國家不得隨意將類似的乳酪製品貼上菲達標籤出售。然而，丹麥卻忽視規定，持續生產工法不同，出售名稱卻為菲達的乳酪。
對丹麥的訴訟由歐盟執委會（European Commission）於3年前獲得希臘的支持提出。當時，希臘正式要求歐盟執委會調查丹麥對「菲達」一詞的使用是否合法。希臘農業部爭論，菲達乳酪是希臘具標誌性的產品，並指控丹麥拒絕配合歐盟規定。
另希臘也控訴丹麥允許國內製造商生產「山寨版菲達」，並將這些「歐盟乳酪膺品」銷售至非歐盟國家。
另一方面，丹麥則是向歐盟抗議菲達乳酪的出口禁令根本等同豎立貿易障礙。
最終歐洲法院指出，丹麥的立場不僅阻礙希臘製造商獲得公平收入的權利，也影響歐盟與貿易夥伴談判時的立場。判決書表示：「由於未能阻止出口到歐盟以外國家的乳酪使用『菲達乳酪』這一名稱，顯示丹麥未能履行其於歐盟法律下的義務。」
根據希臘酪農協會保存的數據，估計希臘有3萬農民每年生產大約130噸的菲達乳酪。阿波斯托普洛斯稱協會菲達乳酪生產量佔出口總額的95%，「丹麥所做的完全是一場騙局，他們能繼續銷售產品的唯一方法就是將名字改為『鹽水白乳酪』」。
過去，丹麥製造商已將自製菲達乳酪銷往中東、非洲以及澳洲市場，讓希臘農民十分擔心丹麥的跨國公司會繼續在歐盟以外的工廠生產膺品。「我相信希臘可以用正宗的菲達乳酪滿足部分市場需求」阿波斯托普洛斯說道。「不過重要的是，我們要開始與這些工廠所在的國家明示，若繼續生產假菲達乳酪，就是違反歐盟法律。」
新聞來源
- Denmark Loses Court Case Over “Feta”（Greek Reporter）
- Hard cheese: EU court scolds Denmark over feta labels in win for Greece（The Guardian）
- Quality Schemes Explained（European Commision）
延伸閱讀
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。