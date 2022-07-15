菲達乳酪之爭：歐洲法院判菲丹麥「山寨」菲達乳酪違法，希臘受歐盟標障保障才是正宗

丹麥因國內農民向歐盟（EU）以外地區出口希臘特有的菲達（Feta）乳酪，被一狀告上法院。歐洲法院昨（14）日裁決丹麥敗訴，判定菲達乳酪受到歐盟「原產地名稱保護標誌」保障，丹麥不得為違法使用「菲達」一名。

判決結果出爐後，雅典乳酪製造商無不感到開心，希臘酪農協會（Association of Greek Dairy Industries）主席阿波斯托普洛斯（Christos Apostolopoulos）表示：「對於正宗菲達乳酪來說，這是美好的一天。」

什麼是菲達乳酪？

本案中，希臘持續辯稱歷史是站在自己這一邊。菲達乳酪為一種易碎的白色乳酪，通常由綿羊乳以及山羊乳製成。關於該乳酪的紀錄最早出現在公元前8世紀，並被古希臘吟遊詩人荷馬紀錄於《奧德賽》一書當中。據傳哲學家亞里斯多德非常喜歡它獨特的味道和口感。

此外，菲達乳酪也一直是希臘美食不可或缺的一部份，用途包含作為希臘沙拉的佐料、傳統希臘糕點的內餡等。《衛報》形容如果小酒館的菜單上沒有菲達乳酪，那它不值得（worth a salt ）被視為一間優質的餐廳。

希臘北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）餐廳工會主席菲洛寇斯塔斯（Ioannis Filokostas）表示，幾乎所有顧客都點過這道菜。「歐洲法院的邏輯完全正確，歷史已然證明，菲達乳酪顯然是希臘的產物，對我們來說這顯然是一個再好不過的決定。為什麼丹麥要剽竊我們的產品呢？」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

丹麥製造的「山寨」菲達乳酪

歐洲法院作出裁決之前，雅典農業部就將菲達乳酪描述為希臘的指標性創作。2002年，菲達乳酪也被歐盟授予「原產地名稱保護標誌（Protected Designation of Origin，PDO）」。該標誌要求食品必須原產自特定城市或國家，商品品質與特色源自於地理因素，並遵循相關產製工法才能被冠上特定名稱。

因此，被標上「菲達」兩字的乳酪只能由希臘生產，其他歐盟國家不得隨意將類似的乳酪製品貼上菲達標籤出售。然而，丹麥卻忽視規定，持續生產工法不同，出售名稱卻為菲達的乳酪。

對丹麥的訴訟由歐盟執委會（European Commission）於3年前獲得希臘的支持提出。當時，希臘正式要求歐盟執委會調查丹麥對「菲達」一詞的使用是否合法。希臘農業部爭論，菲達乳酪是希臘具標誌性的產品，並指控丹麥拒絕配合歐盟規定。

另希臘也控訴丹麥允許國內製造商生產「山寨版菲達」，並將這些「歐盟乳酪膺品」銷售至非歐盟國家。

另一方面，丹麥則是向歐盟抗議菲達乳酪的出口禁令根本等同豎立貿易障礙。

最終歐洲法院指出，丹麥的立場不僅阻礙希臘製造商獲得公平收入的權利，也影響歐盟與貿易夥伴談判時的立場。判決書表示：「由於未能阻止出口到歐盟以外國家的乳酪使用『菲達乳酪』這一名稱，顯示丹麥未能履行其於歐盟法律下的義務。」

根據希臘酪農協會保存的數據，估計希臘有3萬農民每年生產大約130噸的菲達乳酪。阿波斯托普洛斯稱協會菲達乳酪生產量佔出口總額的95%，「丹麥所做的完全是一場騙局，他們能繼續銷售產品的唯一方法就是將名字改為『鹽水白乳酪』」。

過去，丹麥製造商已將自製菲達乳酪銷往中東、非洲以及澳洲市場，讓希臘農民十分擔心丹麥的跨國公司會繼續在歐盟以外的工廠生產膺品。「我相信希臘可以用正宗的菲達乳酪滿足部分市場需求」阿波斯托普洛斯說道。「不過重要的是，我們要開始與這些工廠所在的國家明示，若繼續生產假菲達乳酪，就是違反歐盟法律。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範