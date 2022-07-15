全球最新酒精研究：小於40歲的年輕人根本就不該喝酒，但少量飲酒能使較年長族群獲益

最新美國大學的研究表明，酒精會帶來重大健康風險，對年輕人一點好處都沒有，不過對一些年紀較大的人來說還是可以從少量飲酒獲益。

本次結果由美國華盛頓大學全球疾病負擔研究（ Global Burden of Diseases study）計畫的科學家發表，該計畫提供世界最全面的疾病與死亡原因數據。4年前該計畫曾指出，即使是偶爾飲酒也會對健康造成危害，並建議政府鼓勵民眾完全戒酒。

最新的結論則顯示，與年紀較大的成年人相比，年輕人因為飲酒面臨更高的健康風險。不過研究者補充，40歲以上沒有潛在健康問題的人，若少量飲酒還是有益身體健康，例如：每天一小杯紅酒可以降低罹患心血管疾病、中風和糖尿病的風險。

華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）教授賈吉多（ Emmanuela Gakidou）表示，上述疾病恰巧是全球大部分區域人口的主要死亡原因。

「當你檢視酒精的健康影響時，特別是針對年紀較大的人，少量飲酒事實上比不喝酒更好。」但賈吉多補充：「就其他情況而言，無論攝取多少酒精都是有害的。」

此外，研究也未發現飲酒對肺結核、高血壓、心房顫動、肝病、癲癇、胰臟炎以及癌症有防止作用。

「雖然要年輕人戒酒可能不切實際，但我們確實認為傳達最新證據十分重要，這樣每個人都可以為自己的健康做出明智的決定。」賈吉多說道。

本次研究刊登於國際四大醫學期刊之一的《刺胳針》（The Lancet），是第一份按照全球地理區域、年齡、性別和年份作為分類依據的酒精風險報告。分析指出截至2020年，全球一共有13.4億人飲酒量有害身體健康。此外，超過59%飲酒過量的人年齡介於15至39歲，且超過3分之2為男性。

研究發現，無論是在甚麼地區，飲酒對於40歲以下的人除了沒有任何健康益處，還會增加受傷風險，例如：車禍、自殺、他殺等。

怎樣喝才算安全？

研究者將酒精攝取的標準量設定為10克的純酒精。這可能是一杯100毫升的紅酒、一罐約為355毫升的啤酒，或是30毫升酒精含量為40%的烈酒。

對於15至39歲男性，飲酒若不想傷害身體健康，每天只能飲用上述標準量的0.136倍，換算起來大約是接近50毫升的啤酒；同年齡層女性則是0.273倍，約為每天標準量的4分之1。

一項於昨（14）日發表於《公共科學圖書館：醫學》的研究顯示，大腦含鐵量高的原因與每週涉入7單位（56克）或更多的酒精有關。科學家指出，大腦含鐵量除了與影響人類認知能力的阿茲海默症與帕金森氏症有關，也是酒精導致認知能力下降的潛在機制。

另一方面，美國國家酒精濫用及酒精中毒研究所（National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism，NIAA）的數據顯示，女性對酒精的反應更為敏感。研究解釋女性飲酒後無論是出現問題的速度，或是能夠觸發問題的酒精攝取量，都比男性來的更快、更低。

此外，與男性相比，女性更容易出現與酒精相關的腦損傷以及心臟疾病，其他研究也指出每天喝一杯的女性比起不喝酒的女性，罹患乳癌的風險高出5至9%。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範