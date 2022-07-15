今增2萬5223例本土個案、114例死亡，國內首例BA.5本土確診為北部20多歲女性

指揮中心今（15）日公布國內新增2萬5310例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬5223例本土個案及87例境外移入；另確診個案中新增114例死亡。此外，國內也第一次出現本土的Omicron BA.5確診個案，顯示BA.5已出現社區傳播的情形。

圖片來源：指揮中心

Photo Credit：TNL

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指揮中心指出，今日新增114例本土病例死亡個案，為67例男性、47例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、108例具慢性病史、76例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月18日至7月12日，死亡日期介於6月2日至7月12日。

指揮中心發言人莊人祥表示，和上週五相比，本土病例下降16.8％。從今（2022）年開始到7月14日本土病例共計有415萬9214例，今日新增203例本土中／重症個案。目前為止，輕症和無症狀者占所有確診者的99.55％。

圖片來源：指揮中心

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增114例死亡個案中，其中年紀較輕的有3位40多歲男性，都接種過2劑或3劑的疫苗，3人皆有慢性疾病病史。主要是因為心肺衰竭或是呼吸衰竭相關的病症過世。

新增4例兒童重症，皆為MIS-C

另外今日有公布4例兒童重症個案，都是兒童多系統發炎症候群（MIS-C）的個案。

第一位是7個月大的女嬰，沒有慢性疾病，於6月9日確診，6月20日開始有發燒、喉嚨紅腫、嘔吐的症狀，6月24日住院，X光顯示有肺炎，另外也有發燒和皮疹的狀況。醫院懷疑為MIS-C，7月1日開始給予免疫情蛋白的治療，初步用藥後曾經退燒，不過後來因為發現女嬰意識改變，住院當中以電腦斷層檢查發現有水腦的問題。後因水腦問題轉院至其他醫學中心，進行神經外科的腦室引流手術之後，目前仍在加護病房當中治療觀察。

第二位為3歲女童，本身沒有慢性疾病，5月31日的時候確診，6月21日開始出現發燒等疑似MIS-C症狀，6月23日到急診就醫後住院。比較特別的是，經過心臟超音波的檢查，發現有冠狀動脈擴大以及心包膜積水的問題。因為有合併心因性休克和呼吸窘迫的狀況，在加護病房治療5天，使用一些免疫球蛋白、高劑量類固醇等藥物進行治療，並順利病情好轉在7月3日的時候出院回家。

第三位是8歲女童於6月8日確診，7月1日開始出現嘔吐、腹瀉及發燒症狀，7月3日至急診後懷疑是MIS-C住院，7月12日已轉出加護病房，至一般專責病房治療。

第四位是10歲男童，5月27日確診，7月7日開始出現發燒、皮疹等疑似MIS-C症狀，7月11日因呼吸困難至急診，發現血壓偏低，懷疑是MIS-C後安排住院。經類固醇等藥物治療，7月14日已轉出加護病房至一般病房治療。

羅一鈞表示，目前累計兒童重症人數已有98例，其中MIS-C最多占38位，死亡的小朋友人數仍維持22位沒有增加。

國內首次檢出本土Omicron BA.5個案，北部20多歲女性重複感染

羅一鈞表示，國內首次檢測出本土感染Omicron BA.5的個案，是北部20多歲女性，本身接種過3劑疫苗，近期沒有出國旅遊史，曾在5月中旬快篩陽性確診後康復。本次是因為其父母前後於7月初、7月中確診，自己則在7月5日開始有流鼻水的症狀，6日自己進行快篩發現陽性，當天至醫院進行PCR採檢確診。

因為個案符合重複感染的定義，因此醫院有進行通報，並且將檢體送至昆陽實驗室做定序，定序結果於前天出來，確定為BA.5。

經過疫調，目前個案與家人皆已隔離期滿，另外還有1位友人、4位職場同事被列為密切接觸者，初步快篩皆為陰性，衛生局已安排PCR採檢，來釐清是否可能有遭受感染症狀。

羅一鈞說，為因應Omicron BA.5出現社區感染個案，指揮中心將調整本土個案定序的比例。先前境外與本土個案定序的比例為7：3（每星期定序數量70％針對境外移入者，30％針對本土個案），目前將比重調整為1：1。

後續若境外移入幾乎都是變異株BA.4、BA.5的話，那再做定序就沒有太大意義，後續的定序就會專注在本土個案為主，加強監測社區風險。並將持續專注在重複感染及兒童重症部分來做基因定序，比較有機會找到特別的變異株變化情形。

此外，指揮中心也針對全國8家呼吸道病毒合約實驗室的監測網路，來加強對社區當中輕症個案的病毒監測。

羅一鈞說，此次個案除了是國內首例本土BA.5的個案，同時也是國內首例「重複感染」到BA.5的個案。自指揮中心7月1日宣布重複感染的新定義以來，總共累計525位重複感染的通報，今日第一次出現重複感染病毒株為BA.5變異株的個案。

國內9成以上皆為BA.2.3.7，是否容易造成兒童腦炎、重症仍無相關研究

羅一鈞表示，今（2022）年4月本土疫情以來，BA.2.3.7為最主要的一個病毒株，先前皆以BA.2或BA.2.3來做說明，主要是因為BA.2.3.7是在6月4日國際上才新增通用的一個BA.2.3的細分支。

從國際資料庫來看，BA.2.3.7雖是台灣的主流病毒株，但最早並不是在台灣，而是2月於馬來西亞驗出，另外在日本3月28日便有採驗檢出。

若回溯國內資料，台灣BA.2.3.7最早可以回溯自一位越南入境的小朋友，在3月8日從越南入境之後落地採檢陽性。事後BA.2.3.7主要群聚有3個，分別為基隆小吃店群聚、大潭電廠群聚還有台中婚宴的群聚，雖然3者序列沒有完全一致，不過回溯後發現皆可分類為BA.2.3.7。