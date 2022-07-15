今增2萬5223例本土個案、114例死亡，國內首例BA.5本土確診為北部20多歲女性
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羅一鈞說，為因應Omicron BA.5出現社區感染個案，指揮中心將調整本土個案定序的比例。目前為止，國內本土疫情90％以上的定序結果皆為BA.2.3.7，包括一些兒童重症的定序結果也是，為國內本土主流病毒株。
指揮中心今（15）日公布國內新增2萬5310例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬5223例本土個案及87例境外移入；另確診個案中新增114例死亡。此外，國內也第一次出現本土的Omicron BA.5確診個案，顯示BA.5已出現社區傳播的情形。
指揮中心指出，今日新增114例本土病例死亡個案，為67例男性、47例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、108例具慢性病史、76例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月18日至7月12日，死亡日期介於6月2日至7月12日。
指揮中心發言人莊人祥表示，和上週五相比，本土病例下降16.8％。從今（2022）年開始到7月14日本土病例共計有415萬9214例，今日新增203例本土中／重症個案。目前為止，輕症和無症狀者占所有確診者的99.55％。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增114例死亡個案中，其中年紀較輕的有3位40多歲男性，都接種過2劑或3劑的疫苗，3人皆有慢性疾病病史。主要是因為心肺衰竭或是呼吸衰竭相關的病症過世。
新增4例兒童重症，皆為MIS-C
另外今日有公布4例兒童重症個案，都是兒童多系統發炎症候群（MIS-C）的個案。
第一位是7個月大的女嬰，沒有慢性疾病，於6月9日確診，6月20日開始有發燒、喉嚨紅腫、嘔吐的症狀，6月24日住院，X光顯示有肺炎，另外也有發燒和皮疹的狀況。醫院懷疑為MIS-C，7月1日開始給予免疫情蛋白的治療，初步用藥後曾經退燒，不過後來因為發現女嬰意識改變，住院當中以電腦斷層檢查發現有水腦的問題。後因水腦問題轉院至其他醫學中心，進行神經外科的腦室引流手術之後，目前仍在加護病房當中治療觀察。
第二位為3歲女童，本身沒有慢性疾病，5月31日的時候確診，6月21日開始出現發燒等疑似MIS-C症狀，6月23日到急診就醫後住院。比較特別的是，經過心臟超音波的檢查，發現有冠狀動脈擴大以及心包膜積水的問題。因為有合併心因性休克和呼吸窘迫的狀況，在加護病房治療5天，使用一些免疫球蛋白、高劑量類固醇等藥物進行治療，並順利病情好轉在7月3日的時候出院回家。
第三位是8歲女童於6月8日確診，7月1日開始出現嘔吐、腹瀉及發燒症狀，7月3日至急診後懷疑是MIS-C住院，7月12日已轉出加護病房，至一般專責病房治療。
第四位是10歲男童，5月27日確診，7月7日開始出現發燒、皮疹等疑似MIS-C症狀，7月11日因呼吸困難至急診，發現血壓偏低，懷疑是MIS-C後安排住院。經類固醇等藥物治療，7月14日已轉出加護病房至一般病房治療。
羅一鈞表示，目前累計兒童重症人數已有98例，其中MIS-C最多占38位，死亡的小朋友人數仍維持22位沒有增加。
國內首次檢出本土Omicron BA.5個案，北部20多歲女性重複感染
羅一鈞表示，國內首次檢測出本土感染Omicron BA.5的個案，是北部20多歲女性，本身接種過3劑疫苗，近期沒有出國旅遊史，曾在5月中旬快篩陽性確診後康復。本次是因為其父母前後於7月初、7月中確診，自己則在7月5日開始有流鼻水的症狀，6日自己進行快篩發現陽性，當天至醫院進行PCR採檢確診。
因為個案符合重複感染的定義，因此醫院有進行通報，並且將檢體送至昆陽實驗室做定序，定序結果於前天出來，確定為BA.5。
經過疫調，目前個案與家人皆已隔離期滿，另外還有1位友人、4位職場同事被列為密切接觸者，初步快篩皆為陰性，衛生局已安排PCR採檢，來釐清是否可能有遭受感染症狀。
羅一鈞說，為因應Omicron BA.5出現社區感染個案，指揮中心將調整本土個案定序的比例。先前境外與本土個案定序的比例為7：3（每星期定序數量70％針對境外移入者，30％針對本土個案），目前將比重調整為1：1。
後續若境外移入幾乎都是變異株BA.4、BA.5的話，那再做定序就沒有太大意義，後續的定序就會專注在本土個案為主，加強監測社區風險。並將持續專注在重複感染及兒童重症部分來做基因定序，比較有機會找到特別的變異株變化情形。
此外，指揮中心也針對全國8家呼吸道病毒合約實驗室的監測網路，來加強對社區當中輕症個案的病毒監測。
羅一鈞說，此次個案除了是國內首例本土BA.5的個案，同時也是國內首例「重複感染」到BA.5的個案。自指揮中心7月1日宣布重複感染的新定義以來，總共累計525位重複感染的通報，今日第一次出現重複感染病毒株為BA.5變異株的個案。
國內9成以上皆為BA.2.3.7，是否容易造成兒童腦炎、重症仍無相關研究
羅一鈞表示，今（2022）年4月本土疫情以來，BA.2.3.7為最主要的一個病毒株，先前皆以BA.2或BA.2.3來做說明，主要是因為BA.2.3.7是在6月4日國際上才新增通用的一個BA.2.3的細分支。
從國際資料庫來看，BA.2.3.7雖是台灣的主流病毒株，但最早並不是在台灣，而是2月於馬來西亞驗出，另外在日本3月28日便有採驗檢出。
若回溯國內資料，台灣BA.2.3.7最早可以回溯自一位越南入境的小朋友，在3月8日從越南入境之後落地採檢陽性。事後BA.2.3.7主要群聚有3個，分別為基隆小吃店群聚、大潭電廠群聚還有台中婚宴的群聚，雖然3者序列沒有完全一致，不過回溯後發現皆可分類為BA.2.3.7。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。