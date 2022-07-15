LinkedIn、Kindle、Airbnb等數位服務相繼退出中國市場，除了監管法規外還有什麼原因？

亞馬遜（Amazon）旗下電子書品牌Kindle、住宿短租平台Airbnb、Nike的跑步應用程式Nike Run Club近期相繼宣布暫停中國市場，成為帶著野心來到中國的西方企業之中，最新一波的犧牲者。專家認為，科技服務相繼退出中國，一方面是因為個人資料相關法案的收緊，另一方面是因為服務沒有「在地化」，無法滿足中國使用者的特殊需求。

美國通用電氣（General Electric）的前首席執行長威爾許（Jack Welch）在1990年代訪問上海時，留下一句至今還在美國商業界流傳的名言：「我們全心祈禱這裡是沒有極限的，而且，基本上我們會是正確的。」

中國看似無盡的商機吸引了各式各樣的美國公司，近年科技公司更是虎視眈眈，然而，臉書（Facebook）、推特（Twitter）和Google等公司的主要服務，早在10年前就被中國封殺。科技巨頭前腳退出、後腳就有不少新興公司或線上產業紛紛加入，如今卻也踢到鐵板。

根據《ABC》的報導，亞馬遜在2011年於中國轉型成電商平台，但到了2019年，中國正逢線上銷售創下2.3兆美元的電商大勢，亞馬遜卻宣布關閉中國境內業務，轉而專注於跨境銷售平台——該公司在這一年，於中國的銷售額僅佔全球不到6％。

亞馬遜不只在電商市場碰壁，旗下的電子書品牌Kindle在2013年進軍中國，隨後幾年刺激了中國電子書市場，到2019年達到中國65％的市占率。去（2021）年，中國有超過5.06億的使用者看過電子書，平均每人閱讀11.58本。因此，亞馬遜上（6）月宣布要三階段關閉在中國的電子書業務時，許多人感到相當意外。

Photo Credit: REUTERS/Gus Ruelas/達志影像 亞馬遜前執行長貝佐斯（Jeff Bezos）手持一台Kindle閱讀器。

除此之外，以短租公寓為賣點的Airbnb在5月宣布，將於7月30日關閉中國境內業務，轉而專注在出國旅遊市場。這意味著中國15萬個Airbnb房源都變成一場空，其共同創辦人兼中國區主席Nathan Biecharczyk還曾期待中國成為2020年該公司最大的市場。

微軟（Microsoft）旗下的職涯為主的社群媒體LinkedIn則在去年就關閉原有的服務，這個服務原本是有社群功能的履歷、求職平台，讓求職者與企業能夠互相認識彼此。隨後，改名為「InCareer」的簡易版LinkedIn回到中國，但只剩下就業功能，沒辦法發文與人社交、互動，根據《美國之音》的報導，有微博使用者批評這是「閹割版」的LinkedIn。

即便不是科技公司，也難逃這類退出潮。《CNN》的報導指出，運動品牌Nike日前決定關閉中國的Nike Run Club應用程式，這款App能夠追蹤使用者跑步的情況，並和朋友分享、挑戰，在中國擁有超過800萬的使用者，這些使用者總共跑了6億公里。

數據法規收緊、服務未能在地化，是西方企業碰壁主因

至於為何這些公司選擇在全球最受矚目的市場之一終止服務，根據《ABC》的報導，很多人認為中國的《數據安全法》和《個人信息保護法》是主因，這兩項法案要求組織盡量減少收集個人數據，但給予政府廣泛訪問數據的權限，同時還要外國公司把數據儲存在中國本地，並遵守監管部門的審查。

這些法律意味著中國的抖音（海外版為TikTok）等社群媒體公司，可以從中國看到遠至澳洲、美國的使用者數據，儘管抖音表示自己沒有提供數據給政府，但仍會造成科技公司的疑慮。

在LinkedIn轉型成InCareer重回中國時，這款App依照中國法規，嚴格要求內容審查和數據保護，例如使用者現在沒辦法直接搜索其他使用者的姓名或職位，只能輸入對方手機或掃描QR code來新增聯絡人。

Photo Credit: AP/達志影像 圖為LinkedIn位於加州的總部。

除此之外，InCareer的服務雖然是由美國伺服器提供，但依法卻能在使用者同意的情況下，讓個人數據透過「合法跨境傳輸機制」發送到海外。

根據《美國之音》報導，LinkedIn高級副總裁、全球工程負責人施羅夫（Mohak Shroff）指出，「我們邁出了新戰略的第一步」，由此可見，InCareer是LinkedIn在中國落地的最新戰略。事實上，其他退出中國的公司，也曾經或正在研擬策略來配合中國市場。

亞馬遜似乎曾試圖透過和中共合作，來解決其電子書市場的問題。《路透社》2021年的報導指出，亞馬遜的一項中國圖書計畫與中共宣傳部門合作，推廣國家主席習近平的書。在中國政府的要求之下，亞馬遜還刪除了針對習近平書籍的評論功能。

但對真正的使用者來說，這或許也不構成問題。根據《ABC》的報導，有Kindle的使用者認為，在這個電子書店中根本找不到他想讀的書，就算亞馬遜有賣同一本書的紙質平裝本，也沒有Kindle上的版本。因此，有朋友向這位使用者推薦騰訊的電子書平台，這個平台能夠以低價購買會員，一次閱讀所有書籍。

同樣地，Airbnb也在中國面臨當地競爭對手的挑戰，類似的平台「途家網」於2020年共有200萬個住宿房源，是Airbnb的13倍。

《CNN》的報導指出，Nike在停用Nike Run Club的時候曾經表示，未來會推出提供給中國跑者的「在地化」平台，「我們正在打造一個來自中國、也專屬中國的生態系統，專門滿足該地區獨特的消費者需求。」