LinkedIn、Kindle、Airbnb等數位服務相繼退出中國市場，除了監管法規外還有什麼原因？
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除了中國的監管收緊之外，西方企業沒有讓服務「在地化」也是一大問題，營銷公司China Skinny總裁Mark Tanner認為，雖然許多西方品牌已經瞭解了中國市場，但他們仍在努力建立一個在中國有效的業務。
亞馬遜（Amazon）旗下電子書品牌Kindle、住宿短租平台Airbnb、Nike的跑步應用程式Nike Run Club近期相繼宣布暫停中國市場，成為帶著野心來到中國的西方企業之中，最新一波的犧牲者。專家認為，科技服務相繼退出中國，一方面是因為個人資料相關法案的收緊，另一方面是因為服務沒有「在地化」，無法滿足中國使用者的特殊需求。
美國通用電氣（General Electric）的前首席執行長威爾許（Jack Welch）在1990年代訪問上海時，留下一句至今還在美國商業界流傳的名言：「我們全心祈禱這裡是沒有極限的，而且，基本上我們會是正確的。」
中國看似無盡的商機吸引了各式各樣的美國公司，近年科技公司更是虎視眈眈，然而，臉書（Facebook）、推特（Twitter）和Google等公司的主要服務，早在10年前就被中國封殺。科技巨頭前腳退出、後腳就有不少新興公司或線上產業紛紛加入，如今卻也踢到鐵板。
根據《ABC》的報導，亞馬遜在2011年於中國轉型成電商平台，但到了2019年，中國正逢線上銷售創下2.3兆美元的電商大勢，亞馬遜卻宣布關閉中國境內業務，轉而專注於跨境銷售平台——該公司在這一年，於中國的銷售額僅佔全球不到6％。
亞馬遜不只在電商市場碰壁，旗下的電子書品牌Kindle在2013年進軍中國，隨後幾年刺激了中國電子書市場，到2019年達到中國65％的市占率。去（2021）年，中國有超過5.06億的使用者看過電子書，平均每人閱讀11.58本。因此，亞馬遜上（6）月宣布要三階段關閉在中國的電子書業務時，許多人感到相當意外。
除此之外，以短租公寓為賣點的Airbnb在5月宣布，將於7月30日關閉中國境內業務，轉而專注在出國旅遊市場。這意味著中國15萬個Airbnb房源都變成一場空，其共同創辦人兼中國區主席Nathan Biecharczyk還曾期待中國成為2020年該公司最大的市場。
微軟（Microsoft）旗下的職涯為主的社群媒體LinkedIn則在去年就關閉原有的服務，這個服務原本是有社群功能的履歷、求職平台，讓求職者與企業能夠互相認識彼此。隨後，改名為「InCareer」的簡易版LinkedIn回到中國，但只剩下就業功能，沒辦法發文與人社交、互動，根據《美國之音》的報導，有微博使用者批評這是「閹割版」的LinkedIn。
即便不是科技公司，也難逃這類退出潮。《CNN》的報導指出，運動品牌Nike日前決定關閉中國的Nike Run Club應用程式，這款App能夠追蹤使用者跑步的情況，並和朋友分享、挑戰，在中國擁有超過800萬的使用者，這些使用者總共跑了6億公里。
數據法規收緊、服務未能在地化，是西方企業碰壁主因
至於為何這些公司選擇在全球最受矚目的市場之一終止服務，根據《ABC》的報導，很多人認為中國的《數據安全法》和《個人信息保護法》是主因，這兩項法案要求組織盡量減少收集個人數據，但給予政府廣泛訪問數據的權限，同時還要外國公司把數據儲存在中國本地，並遵守監管部門的審查。
這些法律意味著中國的抖音（海外版為TikTok）等社群媒體公司，可以從中國看到遠至澳洲、美國的使用者數據，儘管抖音表示自己沒有提供數據給政府，但仍會造成科技公司的疑慮。
在LinkedIn轉型成InCareer重回中國時，這款App依照中國法規，嚴格要求內容審查和數據保護，例如使用者現在沒辦法直接搜索其他使用者的姓名或職位，只能輸入對方手機或掃描QR code來新增聯絡人。
除此之外，InCareer的服務雖然是由美國伺服器提供，但依法卻能在使用者同意的情況下，讓個人數據透過「合法跨境傳輸機制」發送到海外。
根據《美國之音》報導，LinkedIn高級副總裁、全球工程負責人施羅夫（Mohak Shroff）指出，「我們邁出了新戰略的第一步」，由此可見，InCareer是LinkedIn在中國落地的最新戰略。事實上，其他退出中國的公司，也曾經或正在研擬策略來配合中國市場。
亞馬遜似乎曾試圖透過和中共合作，來解決其電子書市場的問題。《路透社》2021年的報導指出，亞馬遜的一項中國圖書計畫與中共宣傳部門合作，推廣國家主席習近平的書。在中國政府的要求之下，亞馬遜還刪除了針對習近平書籍的評論功能。
但對真正的使用者來說，這或許也不構成問題。根據《ABC》的報導，有Kindle的使用者認為，在這個電子書店中根本找不到他想讀的書，就算亞馬遜有賣同一本書的紙質平裝本，也沒有Kindle上的版本。因此，有朋友向這位使用者推薦騰訊的電子書平台，這個平台能夠以低價購買會員，一次閱讀所有書籍。
同樣地，Airbnb也在中國面臨當地競爭對手的挑戰，類似的平台「途家網」於2020年共有200萬個住宿房源，是Airbnb的13倍。
《CNN》的報導指出，Nike在停用Nike Run Club的時候曾經表示，未來會推出提供給中國跑者的「在地化」平台，「我們正在打造一個來自中國、也專屬中國的生態系統，專門滿足該地區獨特的消費者需求。」
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹